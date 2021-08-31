Гороскоп на 31 августа 2021 для Овнов
В первой половине дня Овнов ждет решения деликатных вопросов. Не бойтесь добиваться своего и отстаивать собственные интересы.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 31 августа 2021 для Тельцов
Сегодня Тельцы могут ожидать восстановления старой дружбы, которая казалась безнадежно утраченной.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 31 августа 2021 для Близнецов
Дорогостоящие покупки вас скорее разочаруют, чем порадуют. Вас могут ввести в заблуждение, так что четко настаивайте на том, что в первую очередь хотите.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 31 августа 2021 для Раков
В этот день лучше ограничиться незначительными делами. Все важные задачи отложите на другой день.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 31 августа 2021 для Львов
Сегодня будут удачными поездки и встречи со старыми друзьями. Вечером избегайте физических нагрузок.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 31 августа 2021 для Дев
Сегодня на работе может обостриться ситуация между вами и руководством. Причиной могут стать ваши необдуманные поступки, за которые будет стыдно.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 31 августа 2021 для Весов
Сегодня можно строить планы на будущее. В этот день хорошо заниматься поиском новой информации и наведением порядка в делах.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 31 августа 2021 для Скорпионов
Вторник – удачный день для генерирования интересных идей. Если вы правильно пропишете план реализации, то совсем скоро сможете наслаждаться первыми результатами.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 31 августа 2021 для Стрельцов
Сегодня стоит остерегаться гнева и отрицательных эмоций. Важно учиться планировать свое время и следовать намеченному пути.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 31 августа 2021 для Козерогов
Во второй половине дня все новые контакты принесут партнерские связи. Вечером стоит расслабиться, посетив новые приятные места.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 31 августа 2021 для Водолеев
В первой половине дня важно следить за событиями, происходящими вокруг. Во второй половине дня нужно постараться завершить все начатые дела.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 31 августа 2021 для Рыб
По словам астрологов, сегодня для Рыб лучший день для построения планов, целей и желаний. В сфере бизнеса целесообразно сориентировать свое внимание на что-то одно, ведь именно оно принесет желаемый результат, а в перспективе даже прибыль.