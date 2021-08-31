Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 августа 2021 для Овнов

В первой половине дня Овнов ждет решения деликатных вопросов. Не бойтесь добиваться своего и отстаивать собственные интересы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 августа 2021 для Тельцов

Сегодня Тельцы могут ожидать восстановления старой дружбы, которая казалась безнадежно утраченной.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 августа 2021 для Близнецов

Дорогостоящие покупки вас скорее разочаруют, чем порадуют. Вас могут ввести в заблуждение, так что четко настаивайте на том, что в первую очередь хотите.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 августа 2021 для Раков

В этот день лучше ограничиться незначительными делами. Все важные задачи отложите на другой день.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 августа 2021 для Львов

Сегодня будут удачными поездки и встречи со старыми друзьями. Вечером избегайте физических нагрузок.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 августа 2021 для Дев

Сегодня на работе может обостриться ситуация между вами и руководством. Причиной могут стать ваши необдуманные поступки, за которые будет стыдно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 августа 2021 для Весов

Сегодня можно строить планы на будущее. В этот день хорошо заниматься поиском новой информации и наведением порядка в делах.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 августа 2021 для Скорпионов

Вторник – удачный день для генерирования интересных идей. Если вы правильно пропишете план реализации, то совсем скоро сможете наслаждаться первыми результатами.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 августа 2021 для Стрельцов

Сегодня стоит остерегаться гнева и отрицательных эмоций. Важно учиться планировать свое время и следовать намеченному пути.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 августа 2021 для Козерогов

Во второй половине дня все новые контакты принесут партнерские связи. Вечером стоит расслабиться, посетив новые приятные места.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 августа 2021 для Водолеев

В первой половине дня важно следить за событиями, происходящими вокруг. Во второй половине дня нужно постараться завершить все начатые дела.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 августа 2021 для Рыб

По словам астрологов, сегодня для Рыб лучший день для построения планов, целей и желаний. В сфере бизнеса целесообразно сориентировать свое внимание на что-то одно, ведь именно оно принесет желаемый результат, а в перспективе даже прибыль.