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Гороскоп на 31 августа 2021 для Овнов

В первой половине дня Овнов ждет решения деликатных вопросов. Не бойтесь добиваться своего и отстаивать собственные интересы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 31 августа 2021 для Тельцов

Сегодня Тельцы могут ожидать восстановления старой дружбы, которая казалась безнадежно утраченной.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 31 августа 2021 для Близнецов

Дорогостоящие покупки вас скорее разочаруют, чем порадуют. Вас могут ввести в заблуждение, так что четко настаивайте на том, что в первую очередь хотите.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 31 августа 2021 для Раков

В этот день лучше ограничиться незначительными делами. Все важные задачи отложите на другой день.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 31 августа 2021 для Львов

Сегодня будут удачными поездки и встречи со старыми друзьями. Вечером избегайте физических нагрузок.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 31 августа 2021 для Дев

Сегодня на работе может обостриться ситуация между вами и руководством. Причиной могут стать ваши необдуманные поступки, за которые будет стыдно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 31 августа 2021 для Весов

Сегодня можно строить планы на будущее. В этот день хорошо заниматься поиском новой информации и наведением порядка в делах.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 31 августа 2021 для Скорпионов

Вторник – удачный день для генерирования интересных идей. Если вы правильно пропишете план реализации, то совсем скоро сможете наслаждаться первыми результатами.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 31 августа 2021 для Стрельцов

Сегодня стоит остерегаться гнева и отрицательных эмоций. Важно учиться планировать свое время и следовать намеченному пути.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 31 августа 2021 для Козерогов

Во второй половине дня все новые контакты принесут партнерские связи. Вечером стоит расслабиться, посетив новые приятные места.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 31 августа 2021 для Водолеев

В первой половине дня важно следить за событиями, происходящими вокруг. Во второй половине дня нужно постараться завершить все начатые дела.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 31 августа 2021 для Рыб

По словам астрологов, сегодня для Рыб лучший день для построения планов, целей и желаний. В сфере бизнеса целесообразно сориентировать свое внимание на что-то одно, ведь именно оно принесет желаемый результат, а в перспективе даже прибыль.