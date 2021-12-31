Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку

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Сьогодні керівництво може потішити Овнів надбавкою до зарплати. За отримані гроші придбайте те, що давно хотіли, але жаліли для себе.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 грудня 2021 для Тельців

Тельцям сьогодні добре слідкувати за часом. У передноворічній метушні ви можете легко забути про важливі справи та дзвінки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

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Гороскоп на 31 грудня 2021 для Близнюків

Чекайте у цей день хороших новин від ваших колег. Ймовірно, вас похвалять за виконану роботу та навіть підвищать.

Рак (22 червня – 22 липня)

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Лев (23 липня – 23 серпня)

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Гороскоп на 31 грудня 2021 для Левів

День вдалий для активних дій та прийняття важливих рішень. Входьте у Новий 2022 рік з чіткими намірами та чистими помислами.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 грудня 2021 для Дів

День вдалий для активної роботи, втім зовсім не підходить для навчання. У шаленій метушні вам буде важко зосередитися на важливих завданнях.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 грудня 2021 для Терезів

Чудовий день для спілкування з рідними, друзями, колегами. Підводячи підсумки року, не забудьте їм подякувати за те, що були поруч у важливі для вас моменти.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 грудня 2021 для Скорпіонів

Сьогодні астрологи не радять Скорпіонам входити у конфлікти та сперечатися. Не варто псувати настрій перед Новим роком ні собі, ні іншим.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 грудня 2021 для Стрільців

Стрільцям астрологи не рекомендують наодинці відправлятися в далеку дорогу, адже можете зіткнутися з труднощами.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 грудня 2021 для Козерогів

Сьогоднішній день ідеально підходить для планування цілей та найзаповітніших мрій. Астрологи зазначають, що увесь день ви будете перебувати в піднесеному настрої.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 грудня 2021 для Водоліїв

Останній день року астрологи радять Водоліям провести з сім'єю. Не бійтеся ставити собі масштабні цілі на рік, адже якщо ви будете вірити у їхнє здійснення – то у вас все вийде.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 грудня 2021 для Риб

Проявіть в цей день кулінарні здібності. Ваші рідні чи друзі з гідністю оцінять всі страви, які ви приготуєте на новорічний стіл.