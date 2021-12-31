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Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 31 грудня 2021 для Овнів
Сьогодні керівництво може потішити Овнів надбавкою до зарплати. За отримані гроші придбайте те, що давно хотіли, але жаліли для себе.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 31 грудня 2021 для Тельців
Тельцям сьогодні добре слідкувати за часом. У передноворічній метушні ви можете легко забути про важливі справи та дзвінки.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 31 грудня 2021 для Близнюків
Чекайте у цей день хороших новин від ваших колег. Ймовірно, вас похвалять за виконану роботу та навіть підвищать.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 31 грудня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 31 грудня 2021 для Левів
День вдалий для активних дій та прийняття важливих рішень. Входьте у Новий 2022 рік з чіткими намірами та чистими помислами.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 31 грудня 2021 для Дів
День вдалий для активної роботи, втім зовсім не підходить для навчання. У шаленій метушні вам буде важко зосередитися на важливих завданнях.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 31 грудня 2021 для Терезів
Чудовий день для спілкування з рідними, друзями, колегами. Підводячи підсумки року, не забудьте їм подякувати за те, що були поруч у важливі для вас моменти.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 31 грудня 2021 для Скорпіонів
Сьогодні астрологи не радять Скорпіонам входити у конфлікти та сперечатися. Не варто псувати настрій перед Новим роком ні собі, ні іншим.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 31 грудня 2021 для Стрільців
Стрільцям астрологи не рекомендують наодинці відправлятися в далеку дорогу, адже можете зіткнутися з труднощами.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 31 грудня 2021 для Козерогів
Сьогоднішній день ідеально підходить для планування цілей та найзаповітніших мрій. Астрологи зазначають, що увесь день ви будете перебувати в піднесеному настрої.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 31 грудня 2021 для Водоліїв
Останній день року астрологи радять Водоліям провести з сім'єю. Не бійтеся ставити собі масштабні цілі на рік, адже якщо ви будете вірити у їхнє здійснення – то у вас все вийде.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 31 грудня 2021 для Риб
Проявіть в цей день кулінарні здібності. Ваші рідні чи друзі з гідністю оцінять всі страви, які ви приготуєте на новорічний стіл.