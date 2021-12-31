Гороскоп на 31 декабря 2021 для Овнов
Сегодня руководство может порадовать Овнов прибавкой к зарплате. За полученные деньги приобретите то, что давно хотели, но жалели для себя.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 31 декабря 2021 для Тельцов
Тельцам сегодня лучше следить за временем. В предновогодней суете вы можете легко забыть о важных делах и звонках.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 31 декабря 2021 для Близнецов
Ждите в этот день хороших новостей от ваших коллег. Вероятно, вас похвалят за проделанную работу и даже повысят.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 31 декабря 2021 для Раков
В этот день Раки найдут то, что долго искали. Вы наконец станете счастливее, ведь осуществится ваша большая мечта.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 31 декабря 2021 для Львов
День удачен для активных действий и принятия важных решений. Входите в Новый 2022 год с четкими намерениями и чистыми помыслами.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 31 декабря 2021 для Дев
День удачен для активной работы, впрочем, совсем не подходит для учебы. В безумной суете вам будет трудно сосредоточиться на важных задачах.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 31 декабря 2021 для Весов
Отличный день для общения с родными, друзьями, коллегами. Подводя итоги года, не забудьте их поблагодарить за то, что были рядом в важные для вас моменты.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 31 декабря 2021 для Скорпионов
Сегодня астрологи не советуют Скорпионам входить в конфликты и спорить. Не стоит портить настроение перед Новым годом ни себе, ни другим.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 31 декабря 2021 для Стрельцов
Стрельцам астрологи не рекомендуют наедине отправляться в дальнюю дорогу, ведь можете столкнуться с трудностями.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 31 декабря 2021 для Козерогов
Сегодняшний день идеально подходит для планирования целей и самых заветных мечтаний. Астрологи отмечают, что весь день вы будете пребывать в приподнятом настроении.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 31 декабря 2021 для Водолеев
Последний день года астрологи советуют Водолеям провести с семьей. Не бойтесь ставить себе масштабные цели на год, ведь если вы будете верить в их осуществление, то у вас все получится.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 31 декабря 2021 для Рыб
Проявите в этот день кулинарные способности. Ваши родные или друзья с достоинством оценят все блюда, которые вы приготовите на новогодний стол.