Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2020 року, передбачає для Овнів вдалий день для роботи з фінансами, Близнюкам варто потурбуватися про своє здоров'я. Читайте гороскоп на 29 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Важливі справи, особливо ті, які пов’язані з сім’єю та домом, варто вирішувати у першій половині дня. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 вересня 2020 для Овнів

Вдало день мине, якщо захопитися розумовою діяльністю, спробувати взятися доробляти улюблені справи до кінця. День буде сприятливим і для реалізації фінансових планів.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 вересня 2020 для Тельців

Дайте волю своєму партнеру у цей день і ви будете приємно здивовані відчуттям власної свободи. Ваша любов до тихих образ та контролю ослабне, тому внутрішній спокій знайти буде легше.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 вересня 2020 для Близнюків

Астрологи радять Близнюкам подбати про своє здоров’я. Якщо планували почати займатися спортом чи кинути погану звичку – це добрий день для початку.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 вересня 2020 для Раків

Важливі питання вдасться обговорити у невимушеній обстановці, що неабияк додасть вам натхнення.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 вересня 2020 для Левів

На вас очікують приємні зустрічі, можливі нові знайомства, які матимуть цікаве продовження. Ввечері дозвольте собі повноцінний відпочинок.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 вересня 2020 для Дів

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 вересня 2020 для Терезів

Старайтеся сьогодні керуватися здоровим глуздом, а не підказками зі сторони чи імпульсивними бажаннями.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 вересня 2020 для Скорпіонів

День не підходить для стрижок та зміни іміджу. Для одягу краще обирати стримані кольори. Не надто варто очікувати на допомогу інших. Через високу зайнятість більшість сьогодні турбуватиметься у першу чергу про себе.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 вересня 2020 для Стрільців

Стрільцям рекомендують чітко дотримуватися законів та не порушувати установлених державою правил. В іншому випадку можна зазнати неприємностей, які суттєво зіпсують ваші плани.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 вересня 2020 для Козерогів

Сприятливий час для романтичних побачень, спілкування з коханою людиною та друзями. Не завадить стати трішки більш відкритим у почуттях та спробувати отримати відповіді на запитання, які вас давно турбують.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 вересня 2020 для Водоліїв

Водоліям варто бути сміливішими, проявляти більше ініціативи та голосно говорити про свої бажання й наміри. Трішки амбіційності вам не завадить, особливо тим, у кого є пара.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 вересня 2020 для Риб

До Риб у гості сьогодні завітає потужний приплив натхнення. Використайте його на втілення близьких серцю задумів.