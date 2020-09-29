Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, предсказывает Овнам удачный день для работы с финансами, Близнецам стоит побеспокоиться о своем здоровье. Читайте гороскоп на 29 сентября 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Важные дела, особенно те, которые связаны с семьей и домом, стоит решать в первой половине дня. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Овнов

Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попытаться приняться доделывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Тельцов

Дайте волю своему партнеру в этот день и вы будете приятно удивлены ощущением собственной свободы. Ваша любовь к тихим обидам и контролю ослабнет, поэтому внутреннее спокойствие обрести будет легче.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Близнецов

Астрологи советуют Близнецам позаботиться о своем здоровье. Если планировали начать заниматься спортом или бросить плохую привычку – это хороший день для начала.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Раков

Важные вопросы удастся обсудить в непринужденной обстановке, что изрядно придаст вам вдохновения.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Львов

Вас ожидают приятные встречи, возможны новые знакомства, которые будут иметь интересное продолжение. Вечером позвольте себе полноценный отдых.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Дев

Сегодня хороший день, чтобы побеспокоиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Весов

Старайтесь сегодня руководствоваться здравым смыслом, а не советами со стороны или импульсивными желаниями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Скорпионов

День не подходит для стрижек и смены имиджа. Для одежды лучше выбирать сдержанные цвета. Не слишком стоит ожидать помощи других. Из-за высокой занятости большинство сегодня будет беспокоиться в первую очередь о себе.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Стрельцов

Стрельцам рекомендуют четко соблюдать законы и не нарушать установленных государством правил. В противном случае можно испытать неприятности, которые существенно испортят ваши планы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Козерогов

Благоприятное время для романтических свиданий, общения с любимым человеком и друзьями. Не помешает стать чуточку более открытым в чувствах и попытаться получить ответы на вопросы, которые вас давно беспокоят.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Водолеев

Водолеям стоит быть смелее, проявлять больше инициативы и громко говорить о своих желаниях и намерениях. Чуточку амбициозности вам не помешает, особенно тем, у кого есть пара.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Рыб

К Рыбам в гости сегодня придет мощный прилив вдохновения. Используйте его для воплощения близких сердцу замыслов.