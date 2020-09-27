Гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для всех знаков Зодиака предусматривает интересный период, который подарит новые идеи и планы. Правильно распределяйте работу и отдых, а также не забывайте о важных делах, не стоит откладывать "на завтра". Читайте гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для Овна

Новая неделя для Овнов будет немного напряженной. Вам будет трудно справиться дома и на работе. Астрологи советуют не отдаваться на полную всем поставленным задачам и домашним хлопотам, ведь вы можете совсем выгореть. Дайте себе немного отдыха: переключитесь на просмотр нового сериала, фильма, чтение книги. Любой отдых даст вам прилив сил.

В среду у вас возникнут интересные идеи. Они будут связаны с творчеством и вашим свободным временем. Вероятно, вы придумаете какой-то интересный план, как проводить рационально свое время не тратя его на пустяки.

Будьте осторожны на дорогах. Овнам не стоит отвлекаться на разговоры в салоне с пассажирами или просто по телефону. А тем, кто переходит дорогу – стоит убрать телефон из рук и оглянуться по сторонам. На выходных займитесь генеральной уборкой своего дома. Порядок в вашем доме улучшит ваше настроение и создаст уютную атмосферу.

Благоприятный день: 1 октября

Неблагоприятный день: 3 октября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для Тельца

Для Тельцов неделя начнется с хорошего настроения, однако следите за своим внутренним состоянием. Не поддавайтесь агрессии или грусти, ведь вы можете навредить дружбе, которую очень цените. Помните, что у вашего друга или подруги может быть своя точка зрения, и доказывать свою правоту совсем не обязательно.

В личных отношениях вы будете очень энергичными и уверенными. Устройте на выходных романтический ужин, найдите замечательный фильм, зажгите ароматические свечи и создайте незабываемый момент. Это время наиболее благоприятное для откровенных разговоров и планирования будущего.

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Тельцам стоит задуматься о своем режиме дня и рационе питания. Вам следует изменить его таким образом, чтобы максимально вести здоровый образ жизни. Если вы станете придерживаться правильного питания, то сможете сбросить лишний достаточно быстро.

Благоприятный день: 30 сентября

Неблагоприятный день: 1 октября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для Близнецов

Астрологи советуют Близнецам не впадать в отчаяние, если ваши цели и желания не будут достигаться так, как вы хотели. Не переживайте, победа все равно за вами. Не бойтесь сказать руководству о вещах, которые вам импонируют.

Позаботьтесь о своем здоровье. Если вы заметили на лице высыпания – ограничьте употребление газированных напитков, шоколада и пирожных. Следите за режимом питания и не употребляйте вредные и калорийные продукты вечером.

К концу недели, доведите до ума все дела, которые уже давно не вычеркивались из блокнота. Постарайтесь нормировать выполнение дел.

Благоприятный день: 2 октября

Неблагоприятный день: 3 октября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для Рака

Новый неделя благоприятна для серьезных дел. Не стоит откладывать все запланированные дела на потом, начните их воплощать в реальность на этой неделе. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения. Если вы считаете, что правы – приведите аргументы и исчерпывайте конфликты.

От Раков требуется уверенность в своих силах и активность. После работы забудьте о трате времени, сосредоточьтесь на интеллектуальном развитии. Воспользуйтесь всем своим потенциалом, чтобы улучшить свою жизнь.

На выходных займитесь эффективными дыхательными практиками и пересмотрите свой рацион питания.

Благоприятный день: 28 сентября

Неблагоприятный день: 29 сентября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для Льва

Новая неделя будет благоприятным для внутренней работы и самосовершенствования. Избавьтесь сомнений, не позволяйте себе переживания из-за событий, которые от вас не зависят.

В понедельник вы почувствуете прилив бодрости, что положительно скажется на вашей работоспособности. Неделя благоприятна для занятий спортом. Если чувствуете довольно долгий период тяжесть в желудке – начните питаться легкой пищей и придерживайтесь сбалансированного питания.

На выходных почитайте, послушайте любимую музыку, посмотрите фильм. При желании, можете составить план дел, которые вам нужно сделать до конца года. В субботу и воскресенье у вас будет хорошее настроение для любых занятий.

Благоприятный день: 4 октября

Неблагоприятный день: 30 сентября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для Девы

Будьте осторожны на этой неделе и постарайтесь ни с кем не ссориться, ведь недопонимание разрешится, а неприятный след останется. На работе время будет проходить очень быстро: вы будете браться за интересные задачи, поэтому не заметите, как будут проходить часы.

Уже в середине недели вам придут в голову интересные идеи. Расскажите о них своим близким людям. Возможно, со временем вы сможете что-то интересное реализовать в жизни. Астрологи советуют не одалживать деньги, ведь это может плохо для вас обернуться.

Суббота пройдет весело и энергично. Если вы проведете выходные с друзьями, то отличное настроение и позитив вам точно обеспечен.

Благоприятный день: 2 октября

Неблагоприятный день: 1 октября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для Весов

В начале недели Весов ждут денежные поступления, а также предложение с дополнительной подработкой, от которого не стоит отказываться. Неделя удачна для генеральной уборки и очистки пространства от ненужных вещей.

В жизни вам надо больше прислушиваться к своей второй половинке. Не игнорируйте важные вопросы, не держите все в себе, а просто откровенно обо всем расскажите. Помните, что разговор всегда решает любые проблемы.

На выходных хорошо начать то, о чем вы долгое время думали. Вероятно, вы хотели пройти какой-то марафон, или записаться на языковые курсы, возможно, вы хотели бы сесть на шпагат, или научиться танцевать? Не откладывайте ничего "на завтра", а начните делать уже сегодня.

Благоприятный день: 2 октября

Неблагоприятный день: 30 сентября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для Скорпиона

Скорпионов на этой неделе ждут некоторые недоразумения с коллегами и руководством. Однако никакие трудности не смогут испортить вам настроение. Позитивный настрой поможет справиться с различными проблемами. Будьте смелыми и не обращайте внимания на упреки других, ваша уверенность в себе позволит вам преодолеть больше, чем вы думали.

Рекомендуется уделить внимание своим волосам, вероятно, им нужно дополнительное питание и уход. Скорректируйте ваш ассортимент средств для волос, ведь вам нужна только качественная косметика, которая оздоровит волосы и придаст им блеск.

Астрологи говорят, что старания Скорпионов приведут к значительным изменениям в жизни. Вам необходимо слушать себя, как никогда, и делать то, что подсказывает сердце. Развивайте свои таланты и способности.

Благоприятный день: 1 октября

Неблагоприятный день: 2 октября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для Стрельца

Новая неделя для Стрельцов – подходящее время, чтобы разобрать дела и задачи, которые у вас накопились и никак не могут сдвинуться с мертвой точки: завершите уборку, избавьтесь от хлама в телефоне, разложите все по местам в шкафах и оплатите все неоплаченные счета.

В середине недели у вас могут возникнуть интересные идеи и желания. Если вы приложите максимум усилий, то уже совсем скоро можно ожидать положительный результат. Также вас ждет финансовый бонус.

Выходные пройдут спокойно, но у вас возникнет соблазн встретиться с друзьями несмотря на карантин. Астрологи советуют воздержаться от такого вспыльчивого желания.

Благоприятный день: 4 октября

Неблагоприятный день: 28 сентября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для Козерога

Неделя подарит Козерогам отличное настроение. Вы обязательно захотите поделиться своей радостью с друзьями. Даже если возникнут какие-то трудности, обходите их с легкостью и в таком хорошем настроении завершите неделю.

Дни будут богаты бурными эмоциями. Вы можете влюбиться и сразу окунуться в чувства. Те, у кого уже есть паруа, смогут пережить те моменты, которые напомнят им о чувстве влюбленности.

На выходных вам может повезти. Фортуна будет на стороне активных знаков зодиака. Чем масштабнее будут идеи, тем больше вероятность их реализации. Суббота будет способствовать активному решению незавершенных дел, связанных с недвижимостью.

Благоприятный день: 3 октября

Неблагоприятный день: 4 октября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для Водолея

Для Водолеев неделя начнется со споров на работе или в личных отношениях. Астрологи советуют вам успокоиться и адекватно оценить ситуацию. Чтобы не обострить конфликт, постарайтесь держать ситуацию под контролем.

Звезды рекомендуют поддержать свое здоровье профилактическими мерами, приемом витаминов и детоксом организма. В свободное от работы время, расставьте приоритеты и определитесь, куда двигаться в жизни дальше.

Водолеям также рекомендуется позвонить родственникам: поинтересуйтесь их делами и здоровьем. При необходимости, постарайтесь им материально помочь.

Благоприятный день: 2 октября

Неблагоприятный день: 3 октября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 28 сентября – 4 октября 2020 для Рыб

Посвятите эту неделю генеральной уборке в доме. Выбросьте все старые вещи, которые вы не используете. Постарайтесь сделать свой дом уютным. Изменение интерьера подарит вам эмоции и силы на новые дела.

Работа начнет вас сильно раздражать. Вы столкнетесь с выполнением тех задач, которые совершенно не хотите делать, а отказаться невозможно. Наберитесь терпения и сконцентрируйтесь полностью на задачах. Если вы хорошо постараетесь, вас будет ожидать финансовое вознаграждение.

События этой недели могут выбить вас из равновесия, но вы будете рады такому повороту событий. Удовольствие на выходных принесут танцы или занятия спортом.

Благоприятный день: 4 октября

Неблагоприятный день: 2 октября