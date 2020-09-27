Гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку передбачає цікавий період, який подарує нові ідеї та плани. Правильно розподіляйте роботу та відпочинок, а також не забувайте про важливі справи, які не варто відкладати "на завтра". Читайте гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для Овна

Новий тиждень для Овнів буде трішки напруженим. Вам буде важко дати собі раду вдома і на роботі. Астрологи радять не віддаватися на повну всім поставленим завданням та домашнім клопотам, адже ви можете зовсім вигоріти. Дайте собі трохи відпочинку: переключіться на перегляд нового серіалу, фільму, читання книжки. Будь-який відпочинок дасть вам прилив сил.

В середу у вас виникнуть цікаві ідеї. Вони будуть пов'язані з творчістю та вашим вільним часом. Ймовірно, ви придумаєте якийсь цікавий план, як саме проводити раціонально свій час не витрачаючи його на дурниці.

Будьте обережними на дорогах. Овнам не варто відволікатися на розмови в салоні з пасажирами чи просто телефоном. А тим, хто переходить дорогу – варто забрати телефон з рук і оглянутися в сторони. На вихідних займіться генеральним прибиранням своєї оселі. Порядок у вашій оселі покращить ваш настрій та створить затишну атмосферу.

Сприятливий день: 1 жовтня

Несприятливий день: 3 жовтня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для Тельця

Для Тельців тиждень почнеться з гарного настрою, однак слідкуйте за своїм внутрішнім станом. Не піддавайтесь агресії чи смутку, адже ви можете нашкодити дружбі, яку дуже цінуєте. Пам'ятайте, що у вашого друга чи подруги може бути своя точка зору, і доводити свою правоту зовсім не обов'язково.

В особистих стосунках ви будете дуже енергійні та впевнені. Влаштуйте на вихідних романтичну вечерю, знайдіть чудовий фільм, запаліть ароматичні свічки та створіть незабутній момент. Цей час найбільш сприятливий для відвертих розмов та планування майбутнього.

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Тельцям варто задуматися про свій режим дня і раціон харчування. Вам слід змінити його таким чином, щоб максимально вести здоровий спосіб життя. Якщо ви станете дотримуватися правильного харчування, то зможете скинути зайву досить швидко.

Сприятливий день: 30 вересня

Несприятливий день: 1 жовтня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для Близнюків

Астрологи радять Близнюкам не впадати у відчай, якщо ваші цілі та бажання не будуть досягатися так, як ви хотіли. Не переживайте, перемога все одно за вами. Не бійтеся сказати керівництву про речі, які вам імпонують.

Потурбуйтеся про своє здоров'я. Якщо ви помітили на обличчі висипання – обмежте вживання газованих напоїв, шоколаду та тістечок. Слідкуйте за режимом харчування та не вживайте шкідливі та калорійні продукти ввечері.

До кінця тижня, доведіть до ладу всі справи, які вже давно не викреслювалися з блокнота. Постарайтеся внормувати виконання справ.

Сприятливий день: 2 жовтня

Несприятливий день: 3 жовтня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для Рака

Новий тиждень сприятливий для серйозних справ. Не варто відкладати всі заплановані справи на потім, почніть їх втілювати в реальність цього тижня. Не бійтеся відстоювати свою точку зору. Якщо ви вважаєте, що праві – наведіть аргументи та вичерпуйте конфлікти.

Від Раків потребується впевненість у своїх силах та активність. Після роботи забудьте про марнування часу, зосередьтеся на інтелектуальному розвитку. Скористайтеся усім своїм потенціалом, щоб покращити своє життя.

На вихідних займіться ефективними дихальними практиками та перегляньте свій раціон харчування.

Сприятливий день: 28 вересня

Несприятливий день: 29 вересня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для Лева

Новий тиждень буде сприятливим для внутрішньої роботи і самовдосконалення. Позбудьтеся сумнівів, не дозволяйте собі переживання через події, які від вас не залежать.

У понеділок ви відчуєте приплив бадьорості, що позитивно позначиться на вашій працездатності. Тиждень сприятливий для занять спортом. Якщо відчуваєте доволі довгий період важкість у шлунку – почніть харчуватися легкою їжею та дотримуйтеся збалансованого харчування.

На вихідних почитайте, послухайте улюблену музику, подивіться фільм. За бажання, можете скласти план справ, які вам потрібно зробити до кінця року. В суботу та неділю у вас буде хороший настрій для будь-яких занять.

Сприятливий день: 4 жовтня

Несприятливий день: 30 вересня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для Діви

Будьте обережними цього тижня та постарайтеся ні з ким не сваритися, адже непорозуміння вирішиться, а неприємний слід залишиться. На роботі час буде проходити дуже швидко: ви братиметеся за цікаві завдання, тож не помітите, як проходитимуть години.

Вже в середині тижня вам спадуть на думку цікаві ідеї. Розкажіть про них своїм найближчим людям. Можливо, згодом ви зможете щось цікаве реалізувати в житті. Астрологи радять не зичити гроші, адже це може погано для вас обернутися.

Субота пройде весело та енергійно. Якщо ви проведете вихідні з друзями, то чудовий настрій та позитив вам точно забезпечений.

Сприятливий день: 2 жовтня

Несприятливий день: 1 жовтня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для Терезів

На початку тижня Терезів чекають грошові надходження, а також пропозиція з додатковим підробітком, від якої не варто відмовлятися. Тиждень вдалий для генерального прибирання та очищення простору від непотрібних речей.

В житті вам треба більше прислухатися до своєї другої половинки. Не ігноруйте важливі питання, не тримайте все в собі, а просто відверто про все розкажіть. Пам'ятайте, що розмова завжди вирішує будь-які негаразди.

На вихідних добре розпочати те, про що ви довгий час думали. Ймовірно, ви хотіли пройти якийсь марафон, чи записатися на мовні курси, можливо, ви хотіли б сісти на шпагат, чи навчитися танцювати? Не відкладайте нічого "на завтра", а почніть робити вже сьогодні.

Сприятливий день: 2 жовтня

Несприятливий день: 30 вересня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для Скорпіона

Скорпіонів цього тижня чекають деякі непорозуміння з колегами та керівництвом. Однак ніякі труднощі не зможуть зіпсувати вам настрій. Позитивний настрій допоможе впоратися з різними проблемами. Будьте сміливими та не зважайте на докори інших, ваша впевненість в собі дозволить вам подолати більше, ніж ви думали.

Рекомендується приділити увагу своєму волоссю, ймовірно, їм потрібне додаткове харчування і догляд. Скоригуйте ваш асортимент засобів для волосся, адже вам потрібна тільки якісна косметика, яка оздоровить волосся та надасть йому блиску.

Астрологи кажуть, що старання Скорпіонів приведуть до значних змін в житті. Вам необхідно слухати себе, як ніколи, і робити те, що підказує серце. Розвивайте свої таланти та здібності.

Сприятливий день: 1 жовтня

Несприятливий день: 2 жовтня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для Стрільця

Новий тиждень для Стрільців – вдалий час, аби розібрати справи та завдання, які у вас накопичилися і ніяк не можуть зрушити з мертвої точки: завершіть прибирання, позбудьтеся непотребу в телефоні, порозкладайте все по місцях у шафах та оплатіть всі неоплачені рахунки.

В середині тижня у вас можуть виникнути цікаві ідеї та бажання. Якщо ви докладете максимум зусиль, то вже зовсім скоро можете очікувати на позитивний результат. Також вас чекає фінансовий бонус.

Вихідні пройдуть спокійно, але у вас виникне спокуса зустрітися з друзями попри карантин. Астрологи радять втриматися від такого запального бажання.

Сприятливий день: 4 жовтня

Несприятливий день: 28 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для Козерога

Тиждень подарує Козерогам чудовий настрій. Ви обов'язково захочете поділитися своєю радістю з друзями. Навіть якщо виникнуть якісь труднощі, обходьте їх з легкістю і в такому гарному настрої завершіть тиждень.

Дні будуть багаті на бурхливі емоції. Ви можете закохатись і одразу поринути в почуття. Ті, хто вже має пару, зможуть пережити ті моменти, які нагадають їм про відчуття закоханості.

На вихідних вам може поталанити. Фортуна буде на боці найактивніших знаків зодіаку. Чим масштабнішими будуть ідеї, тим більша ймовірність їх реалізації. Субота сприятиме активному вирішенню незавершених справ, пов'язаних з нерухомістю.

Сприятливий день : 3 жовтня

Несприятливий день: 4 жовтня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для Водолія

Для Водоліїв тиждень розпочнеться з суперечок на роботі чи в особистих стосунках. Астрологи радять вам заспокоїтися та адекватно оцінити ситуацію. Щоб не загострити конфлікт, постарайтеся тримати ситуацію під контролем.

Зорі рекомендують підтримати своє здоров'я профілактичними заходами, прийомом вітамінів та детоксом організму. У вільний від роботи час, розставте пріоритети та визначтесь, куди рухатись в житті далі.

Водоліям також рекомендується зателефонувати до родичів: поцікавтеся їхніми справами та здоров'ям. При необхідності, постарайтеся їм матеріально допомогти.

Сприятливий день: 2 жовтня

Несприятливий день: 3 жовтня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2020 для Риб

Присвятіть цей тиждень генеральному прибиранню в будинку. Викиньте усі старі речі, які ви не використовуєте. Постарайтеся зробити свою оселю затишною. Зміна інтер'єру подарує вам емоції та сили на нові справи.

Робота почне вас неабияк дратувати. Ви зіткнетесь з виконанням тих завдань, які абсолютно не хочете робити, а відмовитися неможливо. Наберіться терпіння та сконцентруйтеся повністю на завданнях. Якщо ви добре постараєтеся, на вас буде очікувати фінансова винагорода.

Події цього тижня можуть вибити вас з рівноваги, але ви будете раді такому повороту подій. Задоволення на вихідних принесуть танці чи заняття спортом.

Сприятливий день: 4 жовтня

Несприятливий день: 2 жовтня