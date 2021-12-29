Гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2021 року, радить Ракам зробити перший крок на шляху до мрії. На Дів чекає багато справ. Читайте гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 грудня 2021 для Овнів

Астрологи радять Овнам у цей день вирішити питання, що пов'язані з банківськими рахунками та страховими компаніями.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 грудня 2021 для Тельців

Якщо вам сьогодні треба відправитися в далеку дорогу – будьте уважними. Перевірте чи все ви взяли з собою необхідне.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 грудня 2021 для Близнюків

День вдалий для шопінгу, походу до косметолога чи перукаря. Сьогодні вдало пройдуть будь-які зміни в образі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 грудня 2021 для Раків

Зробіть в цей день перший крок до своєї мрії. Як тільки ви наважитеся зробити щось важливе для себе – перед вами відкриються нові можливості.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 грудня 2021 для Левів

На Левів чекає чудовий вечір з сім'єю. Відпочинок в колі близьких вам людей допоможе покращити настрій та зарядитися позитивом.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 грудня 2021 для Дів

На Дів сьогодні чекає дуже багато справ. Астрологи просять вас не опускати руки та спробувати зробити все, щоб виконати всі поставлені перед собою завдання.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 грудня 2021 для Терезів

Сьогоднішній поганий настрій нашкодить не лише вам, але й вашим рідним. Щоб не зіпсувати всім день, спробуйте концентруватися на позитиві.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 грудня 2021 для Скорпіонів

Астрологи кажуть, що якщо ви довгий період не можете досягнути успіху, значить вам треба змінити тактику.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 грудня 2021 для Стрільців

На Стрільців чекає день сюрпризів. Вас зуміють здивувати люди, з якими у вас раніше були погані стосунки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 грудня 2021 для Козерогів

Козерогам треба звернути увагу на особисте життя. Ви занадто багато часу приділяєте робочим питанням та повністю віддаляєтеся від своєї коханої половинки.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 грудня 2021 для Водоліїв

У Водоліїв наприкінці року розпочнеться новий період життя. Всі проблеми залишаться позаду і настане час затишшя та гармонії.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 грудня 2021 для Риб

День підходить для виконання монотонних справ. Займіться тим, що приносить вам задоволення і відмовтеся від серйозних зобов'язань.