Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 29 декабря 2021 для Овнов

Астрологи советуют Овнам в этот день решить вопросы, связанные с банковскими счетами и страховыми компаниями.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 29 декабря 2021 для Тельцов

Если вам сегодня надо отправиться в дальний путь – будьте внимательными. Проверьте все ли необходимое вы взяли с собой.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 29 декабря 2021 для Близнецов

День удачен для шопинга, похода к косметологу или парикмахеру. Сегодня удачно пройдут любые изменения в образе.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 29 декабря 2021 для Раков

Сделайте в этот день первый шаг к своей мечте. Как только вы решитесь сделать что-то важное для себя – перед вами откроются новые возможности.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 29 декабря 2021 для Львов

Львов ждет замечательный вечер с семьей. Отдых в кругу близких вам людей поможет улучшить настроение и зарядиться позитивом.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 29 декабря 2021 для Дев

Дев сегодня ждет очень много дел. Астрологи просят вас не опускать руки и попытаться сделать все, чтобы выполнить все поставленные перед собой задачи.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 29 декабря 2021 для Весов

Сегодняшнее плохое настроение навредит не только вам, но и вашим родным. Чтобы не испортить всем день, попробуйте концентрироваться на позитиве.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 29 декабря 2021 для Скорпионов

Астрологи говорят, что если вы долгий период не можете добиться успеха, значит вам надо изменить тактику.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 29 декабря 2021 для Стрельцов

Стрельцов ждет день сюрпризов. Вас сумеют удивить люди, с которыми у вас раньше были плохие отношения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 29 декабря 2021 для Козерогов

Козерогам надо обратить внимание на личную жизнь. Вы слишком много времени уделяете рабочим вопросам и полностью отдаляетесь от своей любимой половинки.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 29 декабря 2021 для Водолеев

У Водолеев в конце года начнется новый период жизни. Все проблемы останутся позади и наступит время затишья и гармонии.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 29 декабря 2021 для Рыб

День подходит для выполнения монотонных дел. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие и откажитесь от серьезных обязательств.