Гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2020 року, радить Левам залишитися вдома. Терезам варто відпустити страхи та розслабитися. Читайте гороскоп на 29 грудня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

На деяких знаків зодіаку в цей день чекають позитивні моменти, однак на інших можуть чекати неприємності на роботі. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 грудня 2020 для Овнів

Сьогодні в Овнів буде складний день. Будьте обережними, адже можете натрапити на шахраїв. Не намагайтеся в цей день зробити всі справи, адже все одно не встигнете, а настрій собі зіпсуєте.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 грудня 2020 для Тельців

Якщо вам здається, що ви перебуваєте у комфорті, а люди навколо вас милі та добрі, то це вам так тільки здається. Не все буде так легко та гладко, адже ввечері вас чекає чимало проблем.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 грудня 2020 для Близнюків

Близнюки в цей день зможуть розкрити брехню близької людини. Для вас це стане справжнім ударом, навіть попри те, що брехня була незначною та ненавмисною.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 грудня 2020 для Раків

На Раків чекає приємна зустріч з добре знайомою людиною. Вам доведеться скасувати деякі плани. Астрологи радять вам бути уважними до деталей.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 грудня 2020 для Левів

Сьогодні Левам краще побути вдома: відпочиньте, подивіться серіал, почитайте книгу та заваріть собі какао. Астрологи не радять Левам їхати в цей день у офіс.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 грудня 2020 для Дів

Діви можуть словами зіпсувати свою репутацію. Візьміть себе в руки, подумайте над своїми помилками та зробіть все для того, щоб стати кращими, ніж ви є зараз.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 грудня 2020 для Терезів

Терези з великою пересторогою ставляться до свого майбутнього. Ви постійно боїтеся, що виберете не той шлях у житті. Довіртеся долі, все буде так, як і має бути. Відпустіть страхи та просто розслабтеся.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 грудня 2020 для Скорпіонів

Не будьте такими егоїстичними. Не завжди ваші думки правильні, тож не варто ображатися на людину лише через те, що вона не виправдала ваших сподівань. Згадайте всі прекрасні моменти з нею і спробуйте налагодити контакт.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 грудня 2020 для Стрільців

Стрільцям складно ділитися своїми почуттями і думками з найближчими. Але на те вони і є вашими близькими, щоб ви могли відкрити їм свою душу та виговорити все наболіле.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 грудня 2020 для Козерогів

На Козерогів чекає дуже успішний день. Ви будете отримувати задоволення від виконаної роботи. Найближчі друзі вам також піднімуть настрій добрими словами та підтримкою.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 грудня 2020 для Водоліїв

Сьогоднішній день принесе Водоліям багато позитивних емоцій. Якщо у вас давно було бажання змінити імідж, чи зробити перестановку – можете сміливо втілювати свої ідеї у реальність.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 грудня 2020 для Риб