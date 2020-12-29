Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года, советует Львам остаться дома. Весам стоит отпустить страхи и расслабиться. Читайте гороскоп на 29 декабря 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Некоторых знаков зодиака в этот день ожидают положительные моменты, а вот других могут ожидать неприятности на работе. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 декабря 2020 для Овнов

Сегодня у Овнов будет сложный день. Будьте осторожны, ведь можете натолкнуться на мошенников. Не пытайтесь в этот день сделать все дела, ведь все равно не успеете, а настроение себе испортите.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 29 декабря 2020 для Тельцов

Если вам кажется, что вы находитесь в комфорте, а люди вокруг вас милые и добрые, то это вам так только кажется. Не все будет так легко и гладко, ведь вечером вас ждет немало проблем.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 29 декабря 2020 для Близнецов

Близнецы в этот день смогут раскрыть ложь близкого человека. Для вас это станет настоящим ударом, даже несмотря на то, что ложь была незначительной и непреднамеренной.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 29 декабря 2020 для Раков

Раков ждет приятная встреча с хорошо знакомым человеком. Вам придется отменить некоторые планы. Астрологи советуют вам быть внимательными к деталям.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 29 декабря 2020 для Львов

Сегодня Львам лучше побыть дома: отдохните, посмотрите сериал, почитайте книгу и заварите себе какао. Астрологи не советуют Львам ехать в этот день в офис.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 29 декабря 2020 для Дев

Девы могут словам испортить свою репутацию. Возьмите себя в руки, подумайте над своими ошибками и сделайте все для того, чтобы стать лучше, чем вы есть сейчас.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 29 декабря 2020 для Весов

Весы весьма настороженно относятся к своему будущему. Вы постоянно боитесь, что выберете не тот путь в жизни. Доверьтесь судьбе, все будет так, как и должно быть. Отпустите страхи и просто расслабьтесь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 29 декабря 2020 для Скорпионов

Не будьте такими эгоистичными. Не всегда ваши мысли правильные, поэтому не стоит обижаться на человека только потому, что он не оправдал ваших надежд. Вспомните все прекрасные моменты с нтм и попробуйте наладить контакт.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 29 декабря 2020 для Стрельцов

Стрельцам сложно делиться своими чувствами и мыслями с близкими. Но на то они и являются вашими близкими, чтобы вы могли открыть им свою душу и выговорить все наболевшее.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 29 декабря 2020 для Козерогов

Козерогов ждет очень успешный день. Вы будете получать удовольствие от проделанной работы. Ближайшие друзья вам также поднимут настроение добрыми словами и поддержкой.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 29 декабря 2020 для Водолеев

Сегодняшний день принесет Водолеям много положительных эмоций. Если у вас давно было желание изменить имидж, или сделать перестановку – можете смело воплощать свои идеи в реальность.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 29 декабря 2020 для Рыб

Рыб ждут в этот день сюрпризы и хорошие новости. Звезды рекомендуют не заниматься в этот день спортом, так как занятия могут негативно сказаться на вашем физическом состоянии.