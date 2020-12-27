Гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для всех знаков Зодиака, прогнозирует многим начало нового этапа в жизни, поэтому будьте готовы к переменам. Читайте гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для Овна

Неделя для Овнов будет успешной. Это означает, что год Белого Металлического Быка вы встретите в максимально благоприятном состоянии духа. Однако уже в начале Нового года в вашей жизни могут произойти некоторые проблемы. Вероятно, вам надо будет отправиться в поездку, которую вы не планировали.

Проводить неделю желательно с близкими людьми и второй половинкой. В свободное время займитесь важными делами. Астрологи советуют сосредоточиться на себе и не критиковать других людей. Не засоряйте свою жизнь плохими эмоциями.

Выходные дни проведите в покое и небольшом отчуждении. Чтобы измениться в Новом году и стать лучше, вам понадобится терпение, постепенное увеличение активности. Звезды прогнозируют вам успех, если будете верить в себя.

Благоприятный день: 29 декабря

Неблагоприятный день: 3 января

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для Тельца

Астрологи советуют в начале недели избегать неприятных людей и хорошо следить за собой, ведь у вас может ослабнуть иммунитет и появится риск заболеть. Звезды рекомендуют больше времени проводить с друзьями и близкими, заводить новые знакомства, общаться и получать удовольствие.

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Перед началом Нового года Тельцы могут заняться своей внешностью – обновить гардероб и сходить к парикмахеру. Уже в начале 2021 года вас ждут яркие впечатления и позитив. Финансовая сфера жизни станет для вас очень важна, поэтому хорошо просчитайте все свои расходы.

Астрологи не рекомендуют в последний момент менять планы на новогоднюю ночь. На выходных составьте цели на 2021 год, если вы еще этого не сделали. Было бы хорошо, если бы вы составили четкие правила, которых будете придерживаться. Для достижения всего, что вы себе задумали, вам понадобится инициативность, смелость и вера в себя.

Благоприятный день: 29 декабря

Неблагоприятный день: 1 января

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для Близнецов

Близнецам на этой неделе стоит заниматься исключительно работой и делами по дому. Начинать новые проекты пока не стоит. Проведите свое свободное время в спокойной домашней атмосфере.

Изменить свое будущее Близнецам поможет сила слова и положительные мысли. Не меняйте поставленные планы и следуйте четкому плану. В начале года вас ждут приятные сюрпризы во всех сферах, особенно в любви. Одиноким Близнецам, вероятно, удастся встретить свою половинку. Семейным представителям этого знака желательно посвятить время близким.

В новогоднюю ночь вы окажетесь в центре всех событий, а встреча Нового года запомнится вам надолго. Радуйтесь всему и ловите приятный момент. Отложите телефон и наслаждайтесь общением.

Благоприятный день: 3 января

Неблагоприятный день: 2 января

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для Рака

У Раков новая неделя будет полна праздничного и приподнятого настроения, которым обязательно надо поделиться с близкими. Конечно, в начале недели у вас будет несколько дел, которые обязательно надо будет завершить до начала нового года. Уже в 2021 году выделите выходные дни для отдыха и дорогих людей.

Ваша любимая половинка потребует у вас много внимания, сделайте все для того, чтобы провести время спокойно и непринужденно. Вы можете устроить романтический сюрприз. Это только усилит ваши чувства.

На выходных вы уже будете заняты новыми идеями, которые быстро захотите воплотить в реальность, но не забывайте, что люди, которые рядом с вами – это также важная составляющая вашей жизни.

Благоприятный день: 29 декабря

Неблагоприятный день: 3 января

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для Льва

Львов на этой неделе ждет романтический период, который надо максимально использовать для себя. Проведите время со своей половинкой, но не зацикливайтесь только на отношениях. Ваше внутреннее равновесие поможет насладиться праздничным настроением и не отвлекаться на рабочие моменты.

Львам стоит найти время в своем графике и найти время на встречу с людьми, которые были поддержкой и опорой весь год. Попробуйте внести что-то свежее в свою жизнь. Вас ожидает довольно насыщенная неделя.

В начале года попробуйте максимально насладиться этим периодом – позвольте себе помечтать и расслабиться. В новогоднюю ночь вы будете бесконечно счастливы в кругу семьи. На выходных не сидите на одном месте, попробуйте заняться активным видом отдыха. Простые прогулки и встреча со старыми друзьями пойдут вам только на пользу.

Благоприятный день: 29 декабря

Неблагоприятный день: 3 января

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для Девы

На этой неделе Девам нужно уделить как можно больше времени семье и близким. Для одиноких представителей знака – это благоприятный период, чтобы начать серьезные отношения. Семейным представителям знака звезды советуют уделить внимание конфликтам и решить их в спокойной обстановке. Приложите усилия, чтобы решить все проблемы.

Важные встречи и подписания договоров лучше отложить на следующую неделю. Наконец наступает время, чтобы измениться и привлечь в жизнь глобальные изменения.

Дев, которые ищут работу уже в конце года будут ждать приятные новости. На выходных вероятны встречи, которые принесут полезную информацию. В этот период могут возникнуть финансовые трудности и задержка зарплаты, однако это не повод конфликтовать с руководством.

Благоприятный день: 29 декабря

Неблагоприятный день: 28 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для Весов

Весы привыкли рассчитывать на самих себя, ведь вам свойственны целеустремленность и выдержка. Впрочем в конце этого года не бойтесь попросить помощи у других, ведь в этом нет ничего страшного.

В начале года будьте аккуратны с деньгами: не тратьте слишком много средств, ведь впоследствии они вам еще пригодятся. Контролируйте свою склонность к спорам, ведь потерять друга значительно проще, чем получить нового.

На выходных Весов ждет неожиданная встреча, которая имеет дальнейшую перспективу перерасти в серьезные отношения. В Новом году вы получите огромный заряд энергии и потенциала для осуществления своих желаний. Заряд энергии распространится на все другие сферы вашей жизни.

Благоприятный день: 30 декабря

Неблагоприятный день: 31 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для Скорпиона

Для Скорпионов неделя будет удачной. Вы с легкостью выполните сложные задачи. Несмотря на чрезвычайную загруженность на работе, семейным представителям надо больше внимания уделить детям. Если вы давно хотели отказаться от вредной привычки – Новый год – удачный период для начала.

Астрологи утверждают, что вам нужно переосмыслить свой круг общения, ведь в нем есть люди, которые завидуют вам и своим негативом воруют вашу жизненную силу. Избавьтесь от таких людей уже в конце года.

С первых минут Нового года покровитель года – Белый Металлический Бык позволит вам почувствовать счастье в мелочах. Позвольте себе поехать в небольшой отпуск, отпустить все плохое, начать читать книгу, рисовать картину и просто наслаждаться моментом.

Благоприятный день: 1 января

Неблагоприятный день: 3 января

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для Стрельца

Чтобы определить перспективы на будущее, Стрельцам стоит общаться не только с друзьями, но и с коллегами, деловыми партнерами и даже с конкурентами. Вы откроете в себе много интересного и полезного уже совсем скоро.

Дела на этой неделе будут "кипеть", как никогда. Не поддавайтесь лени и апатии к работе и своим обязанностям. Вторник – хороший период для построения планов на новый 2021 год и приятного общения. Время менять свои взгляды на жизнь и избавляться от старых стереотипов.

Суббота и воскресенье – благоприятные дни для интеллектуального труда и творчества. Осуществится то, о чем вы давно мечтали. В личной жизни назревают важные для вас перемены.

Благоприятный день: 2 января

Неблагоприятный день: 1 января

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для Козерога

Неделя подарит Козерогам мотивацию к саморазвитию. Вы уже достаточно долгое время находились в депрессивном состоянии, поэтому с началом Нового года вам захочется как можно быстрее воплотить все свои цели и замыслы в реальность. В конце 2020 года проанализируйте все проблемы, которые возникали у вас и подумайте над тем, какой урок они вам дали, и может ли он быть полезным в будущем году.

Уже с 1 января вы начнете заниматься любимым хобби и даже задумаетесь, как это можно превратить в дело всей жизни. С такой энергичной наполненностью Козероги начнут открываться с совершенно неожиданных сторон.

На выходных посетите родителей, помогите бабушке и дедушке, пообщайтесь с братьями и сестрами. Именно в таком сближении со своей семьей вы найдете вдохновение.

Благоприятный день: 29 декабря

Неблагоприятный день: 31 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для Водолея

На плечи Водолеев в конце года упадет много работы. С помощью помощников вам удастся со всем справиться. Найдите в начале недели время, чтобы подумать о подарках родным и продумать тщательно отдых. Впереди вас ждет 3 выходных дня подряд.

С 1 января у вас начнется успешный и гармоничный период. Вы будете легки на подъем, а сил и вдохновения вам хватит на все. Лучшая встреча Нового года – с родными и близкими.

На выходных не стоит спешить, суетиться и планировать с новой недели важные дела. Уделите больше времени отдыху и восстановлению сил. Найдите время, чтобы достойно подготовиться к рождественским праздникам.

Благоприятный день: 2 января

Неблагоприятный день: 28 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 28 декабря – 3 января 2021 для Рыб

Переходная неделя от старого до Нового года позволит Рыбам насладиться результатом своей проделанной работы. На этой неделе у вас с легкостью получится решить нависшие вопросы, которые весь год витали в воздухе и мешали двигаться вперед.

В начале года Рыб ждут романтические знакомства, или появление в жизни приятного человека из прошлого. В Новом году найдите время навести порядок в мыслях, заново расставить приоритеты и отбросить все лишнее без сожаления. Далеко не все, что есть в вашей жизни заслуживает перехода в 2021 год.

На выходных Рыбы заметно будут менятся в лучшую сторону, станут веселее и спокойнее. Те, кто оптимистично смотрит вперед – могут надеяться на счастливый исход.

Благоприятный день: 1 января

Неблагоприятный день: 28 декабря