Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку, прогнозує багатьом початок нового етапу в житті, тож будьте готові до змін. Читайте гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для Овна

Тиждень для Овнів буде успішним. Це означає, що рік Білого Металевого Бика ви зустрінете у максимально сприятливому стані духу. Однак вже на початку Нового року у вашому житті можуть статися деякі негаразди. Ймовірно, вам треба буде відправитися у поїздку, яку ви не планували.

Проводити тиждень бажано з близькими людьми та коханою половинкою. У вільний час займіться важливими справами. Астрологи радять зосередитися на собі та не критикувати інших людей. Не засмічуйте своє життя поганими емоціями.

Вихідні дні проведіть у спокої та невеликому відчуженні. Щоб змінитися в Новому році та стати кращими, вам знадобиться терпіння, поступове збільшення активності. Зорі прогнозують вам успіх, якщо будете вірити в себе.

Сприятливий день: 29 грудня

Несприятливий день: 3 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для Тельця

Астрологи радять на початку тижня уникати неприємних людей та добре слідкувати за собою, адже у вас може ослабнути імунітет і з'явиться ризик захворіти. Зорі рекомендують більше часу проводити з друзями і близькими, заводити нові знайомства, спілкуватися і отримувати задоволення.

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Перед початком Нового року Тельці можуть зайнятися своєю зовнішністю – оновити гардероб і сходити до перукаря. Вже на початку 2021 року вас чекають яскраві враження і позитив. Фінансова сфера життя стане для вас дуже важливою, тому добре прорахуйте всі свої витрати.

Астрологи не рекомендують в останній момент змінювати плани на новорічну ніч. На вихідних складіть цілі на 2021 рік, якщо ви ще цього не зробили. Було б добре, якби ви склали чіткі правила, яких будете дотримуватися. Для досягнення всього, що ви собі задумали, вам знадобиться ініціативність, сміливість та віра в себе.

Сприятливий день: 29 грудня

Несприятливий день: 1 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для Близнюків

Близнюкам цього тижня варто займатися виключно роботою та справами по дому. Розпочинати нові проєкти поки що не варто. Проведіть свій вільний час у спокійній домашній атмосфері.

Змінити своє майбутнє Близнюкам допоможе сила слова і позитивні думки. Не змінюйте поставлені плани та слідуйте чіткому плану. На початку року вас чекають приємні сюрпризи у всіх сферах, особливо у любові. Самотнім Близнюкам, ймовірно, пощастить зустріти свою половинку. Сімейним представникам цього знаку бажано присвятити час близьким.

У новорічну ніч ви опинитеся у центрі всіх подій, а зустріч Нового року запам'ятається вам надовго. Радійте всьому та ловіть приємний момент. Відкладіть телефон та насолоджуйтеся спілкуванням.

Сприятливий день: 3 січня

Несприятливий день: 2 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для Рака

У Раків новий тиждень буде сповнений святкового та піднесеного настрою, яким обов'язково треба поділитися з близькими. Звісно, на початку тижня у вас буде декілька справ, які обов'язково треба буде завершити до початку нового року. Вже у 2021 році виділіть вихідні дні для відпочинку та найдорожчих людей.

Ваша кохана половинка вимагатиме у вас багато уваги, тож зробіть все для того, щоб провести час спокійно та невимушено. Можете влаштувати романтичний сюрприз. Це лише підсилить ваші почуття.

На вихідних ви вже будете заклопотані новими ідеями, які швидко захочете втілити у реальність, але не забувайте, що люди, які поруч з вами – це також важлива складова вашого життя.

Сприятливий день: 29 грудня

Несприятливий день: 3 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для Лева

На Левів цього тижня чекає романтичний період, який треба максимально використати для себе. Проводьте час зі своєю половинкою, але не зациклюйтеся тільки на стосунках. Ваша внутрішня рівновага допоможе насолодитися святковим настроєм та не відволікатися на робочі моменти.

Левам варто віднайти час у своєму графіку та знайти час на зустріч з людьми, які були підтримкою та опорою увесь рік. Спробуйте внести щось свіже у своє життя. Вас очікує доволі насичений тиждень.

На початку року спробуйте максимально насолодитися цим періодом – дозвольте собі помріяти і розслабитися. У новорічну ніч ви будете безмежно щасливими в колі сім'ї. На вихідних не сидіть на одному місці, спробуйте зайнятися активним видом відпочинку. Прості прогулянки і зустріч зі старими друзями підуть вам лише на користь.

Сприятливий день: 29 грудня

Несприятливий день: 3 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для Діви

На цьому тижні Дівам потрібно приділити якомога більше часу сім’ї і близьким. Для самотніх представників знаку – це сприятливий період, щоб почати серйозні стосунки. Сімейним представникам знаку зорі радять приділити увагу конфліктам та вирішити їх у спокійній обстановці. Докладіть зусилля, щоб розв'язати всі проблеми.

Важливі зустрічі та підписання договорів краще відкласти на наступний тиждень. Нарешті настає час, щоб змінитися та залучити в життя глобальні зміни.

На Дів, які шукають роботу вже наприкінці року чекатимуть приємні новини. На вихідних ймовірні зустрічі, які принесуть корисну інформацію. У цей період можуть виникнути фінансові труднощі та затримка зарплати, однак це не привід конфліктувати з керівництвом.

Сприятливий день: 29 грудня

Несприятливий день: 28 грудня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для Терезів

Терези звикли розраховувати на самих себе, адже вам властиві цілеспрямованість та витримка. Втім наприкінці цього року не бійтеся попросити допомоги в інших, адже в цьому немає нічого страшного.

На початку року будьте акуратні з фінансами: не витрачайте занадто багато коштів, адже згодом вони вам ще знадобляться. Контролюйте свою схильність до сперечань, адже втратити друга значно простіше, аніж здобути нового.

На вихідних Терезів чекає несподівана зустріч, яка надалі має перспективу перерости у серйозні стосунки. У Новому році ви отримаєте величезний заряд енергії і потенціалу для здійснення своїх бажань. Заряд енергії пошириться на всі інші сфери вашого життя.

Сприятливий день: 30 грудня

Несприятливий день: 31 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для Скорпіона

Для Скорпіонів тиждень буде вдалим. Ви з легкістю виконаєте найскладніші завдання. Попри надзвичайну завантаженість на роботі, родинним представникам треба більше уваги приділити дітям. Якщо ви давно хотіли відмовитися від шкідливої звички – Новий рік – вдалий період для початку.

Астрологи стверджують, що вам треба переосмислити своє коло спілкування, адже в ньому є люди, які заздрять вам та своїм негативом крадуть вашу життєву силу. Позбудьтеся від таких людей вже наприкінці року.

З перших хвилин Нового року покровитель року – Білий Металевий Бик дозволить вам відчути щастя в дрібницях. Дозвольте собі поїхати у невелику відпустку, відпустити все погане, почати читати книгу, малювати картину та просто насолоджуватися моментом.

Сприятливий день: 1 січня

Несприятливий день: 3 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для Стрільця

Щоб визначити перспективи на майбутнє, Стрільцям варто спілкуватися не тільки з друзями, але й з колегами, діловими партнерами й навіть з конкурентами. Ви відкриєте в собі багато цікавого та корисного вже зовсім скоро.

Справи цього тижня будуть "кипіти", як ніколи. Не піддавайтесь лінощам та апатії до роботи й своїх обов'язків. Вівторок – гарний період для побудови планів на новий 2021 рік та приємного спілкування. Час змінювати свої погляди на життя й позбуватися старих стереотипів.

Субота і неділя – сприятливі дні для інтелектуальної праці й творчості. Здійсниться те, про що ви давно мріяли. В особистому житті назрівають важливі для вас зміни.

Сприятливий день: 2 січня

Несприятливий день: 1 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для Козерога

Тиждень подарує Козерогам мотивацію до саморозвитку. Ви вже досить довгий час перебували у депресивному стані, тож з початком Нового року вам захочеться якнайшвидше втілити всі свої цілі та задуми в реальність. В кінці 2020 року проаналізуйте всі проблеми, які виникали у вас та подумайте над тим, який урок вони вам дали, і чи може він бути корисним в прийдешньому році.

Вже з 1 січня ви почнете займатися улюбленим хобі та навіть задумаєтеся, як це можна перетворити на справу всього життя. З такою енергійною наповненістю Козероги почнуть відкриватися з абсолютно несподіваних сторін.

На вихідних відвідайте батьків, допоможіть бабусі та дідусю, поспілкуйтеся з братами та сестрами. Саме в такому зближенні зі своєю сім'єю ви знайдете натхнення.

Сприятливий день : 29 грудня

Несприятливий день: 31 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для Водолія

На Водоліїв у кінці року звалиться забагато роботи на їхні плечі. З допомогою помічників вам вдасться з усім впоратися. Знайдіть на початку тижня час, щоб подумати про подарунки рідним та продумати ретельно відпочинок. Попереду вас чекає 3 вихідних дні поспіль.

З 1 січня у вас розпочнеться успішний та гармонійний період. Ви будете легкі на підйом, а сил та натхнення вам вистачить на все. Найкраща зустріч Нового року – з рідними та близькими.

На вихідних не варто поспішати, метушитися й планувати з нового тижня важливі справи. Приділіть більше часу відпочинку та відновленню сил. Знайдіть час, щоб гідно підготуватися до різдвяних свят.

Сприятливий день: 2 січня

Несприятливий день: 28 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня 2021 для Риб

Перехідний тиждень від старого до Нового року дозволить Рибам насолодитися результатом своєї виконаної роботи. Цього тижня вам з легкістю вийде розв'язати повислі питання, які увесь рік витали в повітрі та заважали рухатися вперед.

На початку року Риб чекають романтичні знайомства, або поява у житті приємної людини з минулого. У Новому році знайдіть час навести порядок в думках, заново розставити пріоритети і відкинути все зайве без жалю. Далеко не все, що є у вашому житті заслуговує переходу в 2021 рік.

На вихідних Риби помітно зміняться в кращу сторону, стануть веселішими та спокійнішими. Ті, хто оптимістично дивиться вперед – можуть сподіватися на щасливий результат.

Сприятливий день: 1 січня

Несприятливий день: 28 грудня