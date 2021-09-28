Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Овнів

День пройде в спокійному темпі. Сил і енергії для досягнення намічених цілей цілком вистачить.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Тельців

Тельцям варто провести день у вільному режимі, а вечір присвятити підбиванню підсумків і уточненню своїх планів.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Близнюків

Сьогодні ви матимете гостру потребу відчути підтримку коханої людини. Вам це буде необхідно для відновлення душевних сил.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Раків

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Левів

Зорі радять вам бути сміливішими і не мовчати, якщо вам хтось подобається. Сьогодні ваші шанси на взаємність високі, як ніколи раніше.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Дів

Ваша дратівливість змушує оточуючих мінімізувати контакти з вами. Будьте терплячими до інших та пам’ятайте про витримку.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Терезів

Вам буде складно знайти спільну мову з оточуючими. Вас будуть неправильно розуміти, тому не виключені конфлікти.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Скорпіонів

Заздрість – якість, якої вам потрібно терміново позбутися найближчим часом. Працюйте над собою, намагайтеся стати кращими.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Стрільців

Стрільці сьогодні будуть душею компанії, але за умови, що компанія буде тихою і добре знайомою. Зірки радять поговорити щиро з близькими людьми.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Козерогів

Сьогодні на вас може чекати незапланований відпочинок. Скористайтеся ситуацією, відірвіться від світу і пов'язаних з цим стресів та турбот.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Водоліїв

Використовуйте для залагодження справ сьогодні ваш досвід та вміння, і не забувайте про ваш особливий шарм та мудрість. Важливо, щоб ваші рішення були справедливими.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Риб

Цієї доби ви відчуєте необхідність рухатися далі. Не дозволяйте, щоб щось вас відволікало і відвертало вас від правильного шляху.