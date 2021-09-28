Доба буде сприятливою для вирішення важливих життєвих дилем. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Овнів

День пройде в спокійному темпі. Сил і енергії для досягнення намічених цілей цілком вистачить.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Тельців

Тельцям варто провести день у вільному режимі, а вечір присвятити підбиванню підсумків і уточненню своїх планів.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Близнюків

Сьогодні ви матимете гостру потребу відчути підтримку коханої людини. Вам це буде необхідно для відновлення душевних сил.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Раків

Якщо вам сьогодні буде складно, значить ви рухаєтеся у правильному напрямку. Не зважайте на думку інших, робіть свою справу.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Левів

Зорі радять вам бути сміливішими і не мовчати, якщо вам хтось подобається. Сьогодні ваші шанси на взаємність високі, як ніколи раніше.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Дів

Ваша дратівливість змушує оточуючих мінімізувати контакти з вами. Будьте терплячими до інших та пам’ятайте про витримку.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Терезів

Вам буде складно знайти спільну мову з оточуючими. Вас будуть неправильно розуміти, тому не виключені конфлікти.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Скорпіонів

Заздрість – якість, якої вам потрібно терміново позбутися найближчим часом. Працюйте над собою, намагайтеся стати кращими.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Стрільців

Стрільці сьогодні будуть душею компанії, але за умови, що компанія буде тихою і добре знайомою. Зірки радять поговорити щиро з близькими людьми.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Козерогів

Сьогодні на вас може чекати незапланований відпочинок. Скористайтеся ситуацією, відірвіться від світу і пов'язаних з цим стресів та турбот.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Водоліїв

Використовуйте для залагодження справ сьогодні ваш досвід та вміння, і не забувайте про ваш особливий шарм та мудрість. Важливо, щоб ваші рішення були справедливими.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 вересня 2021 для Риб

Цієї доби ви відчуєте необхідність рухатися далі. Не дозволяйте, щоб щось вас відволікало і відвертало вас від правильного шляху.