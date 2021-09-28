Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Овнов

День пройдет в спокойном темпе. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Тельцов

Тельцам стоит провести день в свободном режиме, а вечер посвятить подведению итогов и уточнению своих планов.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Близнецов

Сегодня вы будете иметь острую потребность почувствовать поддержку любимого человека. Вам это будет необходимо для восстановления душевных сил.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Раков

Если вам сегодня будет сложно, значит вы двигаетесь в правильном направлении. Не обращайте внимания на мнение других, делайте свое дело.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Львов

Звезды советуют вам быть смелее и не молчать, если вам кто-то нравится. Сегодня ваши шансы на взаимность высокие, как никогда раньше.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Дев

Ваша раздражительность заставляет окружающих минимизировать контакты с вами. Будьте терпеливыми к другим и помните о выдержке.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Весов

Вам будет сложно найти общий язык с окружающими. Вас будут неправильно понимать, поэтому не исключены конфликты.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Скорпионов

Зависть – качество, которого вам нужно срочно избавиться в ближайшее время. Работайте над собой, старайтесь стать лучше.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Стрельцов

Стрельцы сегодня будут душой компании, но при условии, что компания будет тихой и хорошо знакомой. Звезды советуют поговорить искренне с близкими людьми.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Козерогов

Сегодня вас может ожидать незапланированный отдых. Воспользуйтесь ситуацией, оторвитесь от мира и связанных с этим стрессов и забот.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Водолеев

Используйте для улаживания дел сегодня ваш опыт и умение, и не забывайте о вашем особом шарме и мудрости. Важно, чтобы ваши решения были справедливыми.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Рыб

Эти сутки вы почувствуете необходимость двигаться дальше. Не позволяйте, чтобы то вас отвлекало и отвлекало вас от правильного пути.