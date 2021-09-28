Гороскоп на 28 сентября 2021 для Овнов
День пройдет в спокойном темпе. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 28 сентября 2021 для Тельцов
Тельцам стоит провести день в свободном режиме, а вечер посвятить подведению итогов и уточнению своих планов.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 28 сентября 2021 для Близнецов
Сегодня вы будете иметь острую потребность почувствовать поддержку любимого человека. Вам это будет необходимо для восстановления душевных сил.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 28 сентября 2021 для Раков
Если вам сегодня будет сложно, значит вы двигаетесь в правильном направлении. Не обращайте внимания на мнение других, делайте свое дело.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 28 сентября 2021 для Львов
Звезды советуют вам быть смелее и не молчать, если вам кто-то нравится. Сегодня ваши шансы на взаимность высокие, как никогда раньше.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 28 сентября 2021 для Дев
Ваша раздражительность заставляет окружающих минимизировать контакты с вами. Будьте терпеливыми к другим и помните о выдержке.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 28 сентября 2021 для Весов
Вам будет сложно найти общий язык с окружающими. Вас будут неправильно понимать, поэтому не исключены конфликты.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 28 сентября 2021 для Скорпионов
Зависть – качество, которого вам нужно срочно избавиться в ближайшее время. Работайте над собой, старайтесь стать лучше.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 28 сентября 2021 для Стрельцов
Стрельцы сегодня будут душой компании, но при условии, что компания будет тихой и хорошо знакомой. Звезды советуют поговорить искренне с близкими людьми.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 28 сентября 2021 для Козерогов
Сегодня вас может ожидать незапланированный отдых. Воспользуйтесь ситуацией, оторвитесь от мира и связанных с этим стрессов и забот.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 28 сентября 2021 для Водолеев
Используйте для улаживания дел сегодня ваш опыт и умение, и не забывайте о вашем особом шарме и мудрости. Важно, чтобы ваши решения были справедливыми.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 28 сентября 2021 для Рыб
Эти сутки вы почувствуете необходимость двигаться дальше. Не позволяйте, чтобы то вас отвлекало и отвлекало вас от правильного пути.