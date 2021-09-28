Время будет благоприятным для решения важных жизненных дилемм. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Овнов

День пройдет в спокойном темпе. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Тельцов

Тельцам стоит провести день в свободном режиме, а вечер посвятить подведению итогов и уточнению своих планов.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Близнецов

Сегодня вы будете иметь острую потребность почувствовать поддержку любимого человека. Вам это будет необходимо для восстановления душевных сил.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Раков

Если вам сегодня будет сложно, значит вы двигаетесь в правильном направлении. Не обращайте внимания на мнение других, делайте свое дело.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Львов

Звезды советуют вам быть смелее и не молчать, если вам кто-то нравится. Сегодня ваши шансы на взаимность высокие, как никогда раньше.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Дев

Ваша раздражительность заставляет окружающих минимизировать контакты с вами. Будьте терпеливыми к другим и помните о выдержке.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Весов

Вам будет сложно найти общий язык с окружающими. Вас будут неправильно понимать, поэтому не исключены конфликты.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Скорпионов

Зависть – качество, которого вам нужно срочно избавиться в ближайшее время. Работайте над собой, старайтесь стать лучше.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Стрельцов

Стрельцы сегодня будут душой компании, но при условии, что компания будет тихой и хорошо знакомой. Звезды советуют поговорить искренне с близкими людьми.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Козерогов

Сегодня вас может ожидать незапланированный отдых. Воспользуйтесь ситуацией, оторвитесь от мира и связанных с этим стрессов и забот.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Водолеев

Используйте для улаживания дел сегодня ваш опыт и умение, и не забывайте о вашем особом шарме и мудрости. Важно, чтобы ваши решения были справедливыми.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 сентября 2021 для Рыб

Эти сутки вы почувствуете необходимость двигаться дальше. Не позволяйте, чтобы то вас отвлекало и отвлекало вас от правильного пути.