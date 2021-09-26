Читайте детальніше гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 для Овна

Цього тижня Овнам треба слідкувати за своєю поведінкою та не розпалювати конфліктів у сім'ї. Пам'ятайте, що все можна вирішити простою розмовою без палких суперечок. Будь-які рішення приймайте виважено, без зайвого поспіху, добре наперед продумайте всі деталі.

Астрологи радять зайнятися вирішенням всіх справ, які накопичилися впродовж тривалого часу. Не шукайте виправдань, краще починайте діяти. У середині тижня ви можете зустріти людину з минулого, з якою раніше вас пов'язувало багато речей.

Субота – вдалий день для саморозвитку. Будуть добре вдаватися точні науки та вивчення іноземних мов. Якщо ви плануєте скоро у відпустку, то день підійде для бронювання квитків. Також рекомендовано на вихідних розписати фінансові витрати на жовтень. Зорі будуть вам допомагати заробити додаткові кошти.

Сприятливий день: 2 жовтня

Несприятливий день: 27 вересня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 для Тельця

На Тельців чекає не надто вдалий тиждень, втім ви зможете зі всім впоратися. На самотніх представників знаку чекають кардинальні зміни в особистому житті. По вашому бюджету можуть вдарити несподівані витрати. Хороший прибуток вам принесуть ваші ідеї. Ви зможете їх швидко реалізувати, якщо вчасно озвучите керівництву.

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Відкладіть цього тижня сі неприємні та нецікаві справи та займіться тим, що приносить вам найбільше задоволення. Астрологи рекомендують приділяти більше часу своїм потребам, ніж чужим. Навчіться говорити "ні" на речі, які вас не влаштовують та пам'ятайте, що ви нікому нічого не зобов'язані.

На вихідних не довіряйте незнайомим людям, оскільки вони можуть вас обманути заради власної вигоди. У неділю знайдіть час зустрітися зі своїми хорошими друзями, які завжди вам дарують позитивні емоції.

Сприятливий день: 29 вересня

Несприятливий день: 30 вересня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 для Близнюків

На Близнюків чекає цікавий тиждень. Період прекрасний для прийняття важливих рішень, в особистих стосунках настане гармонія та сприятливий період. На роботі справи йтимуть добре, астрологи лише застерігають бути уважними з цінними документами.

Докладіть максимум зусиль для досягнення цілей. Якщо не побачите одразу прогресу – не зупиняйтеся на пів шляху, перші результати ви побачите не так швидко, як хочете. Якщо відчуваєте перевтому – робіть собі перерву на відпочинок, оскільки потім відновити сили та енергію буде доволі складно.

На вихідних ви можете зайнятися організаційними питаннями і плануванням. Подумайте над тим, чого хочете досягнути в новому тижні, тому ретельно пропишіть завдання на кожен день. Все важливе записуйте на папері.

Сприятливий день: 2 жовтня

Несприятливий день: 27 вересня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 для Рака

Астрологи радять Ракам брати відповідальність за свої вчинки. Не чекайте на допомогу інших, розраховуйте лише на власні сили. Не беріться засуджувати інших та не засмічуйте своє життя чужими проблемами. У вівторок уважніше придивіться до свого здоров'я: перегляньте свій режим дня, харчування та звички.

У Раків з'являться можливості для професійного росту та розвитку власних проєктів. Ви зможете покращити свій фінансовий стан, що позитивно відіб'ється на настрої. У четвер ви будете перебувати в піднесеному та гармонійному стані.

Вихідні будуть сприятливими для особистих зустрічей. У суботу добре навести порядок в будинку. Неділя вдала для занять спортом та вивчення іноземної мови.

Сприятливий день: 29 вересня

Несприятливий день: 1 жовтня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 для Лева

Новий тиждень подарує Левам багато приводів для роздумів. Ви нарешті зумієте включитися в життя і почати робити те, на що довгий період не наважувалися. Ваше сприйняття життя кардинально зміниться. Ви будете задоволені від кожного кроку, який ви здійснюєте на зустріч своїм мріям.

Довіряйте в цей період своїм інстинктам. Вони приведуть вас туди, де ви маєте бути. Вірте в себе та не покладайте рук, і вже зовсім скоро ви зможете насолодитися першими результатами. Доведіть собі, що ви можете значно більше, ніж думали.

На вихідних у вас з'явиться багато часу для проведення його з коханою людиною. Вас чекають безтурботні дні, оскільки ваш зв'язок буде сильним, як ніколи раніше. Неділя – вдалий день для складання планів.

Сприятливий день: 29 вересня

Несприятливий день: 27 вересня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 для Діви

Цього тижня атмосфера для Дів буде радісною і щасливою. Самотні представники знаку можуть несподівано опинитися на побаченні. Не відмовляйте собі в романтичних зустрічах, навіть якщо ви занадто заклопотані робочими завданнями.

Вівторок – перспективний день, втім постарайтеся уникати суперечок керівництва. Спокійно виконайте доручення, без будь-яких претензій. За якісно зроблене завдання в кінці місяця можете отримати непогані дивіденди.

На вихідних сприятлива домашня атмосфера дозволить вам відкрити в собі нові таланти. За кілька днів ви повністю відновитеся та отримаєте величезний заряд енергії та позитиву. За можливості, відмовтеся від телефона, щоб приділити час своїм рідним.

Сприятливий день: 1 жовтня

Несприятливий день: 3 жовтня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 для Терезів

Терезам на початку тижня вдасться вирішити серйозні завдання, які назрівали вже кілька днів. Ваша активність та наполегливість допоможуть вам у вирішенні всіх справ у цей період. Вас чекають вигідні проєкти, цікаві товариства.

Здійснюючи свої грандіозні плани – не намагайтеся відійти в бік для виконання ще якихось завдання, оскільки не зможете досягнути до кінця нічого. Поступово виконуйте одну справу за іншою та не відступайте від наміченого шляху.

На вихідних Терезів чекає захоплива подорож з друзями. Астрологи передбачають, що ви зможете весело провести час та відпочити так, як ніколи раніше. Спільна мандрівка ще більше покращить ваші стосунки з хорошими друзями.

Сприятливий день: 1 жовтня

Несприятливий день: 29 вересня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 для Скорпіона

На початку тижня Скорпіонам знадобиться уважність та зосередження. Не варто кудись поспішати, щоб все встигнути. Якщо не маєте сил змінити обставини, спробуйте змінити ставлення до них. Ви схильні довго витати у хмарах та перебільшувати свої можливості, тому реально оцініть ситуацію.

Астрологи радять вам поставити перед собою кілька чітких завдань, які ви зможете виконати цього тижня. Таким чином ваша увага не буде розсіяною, і ви не будете розпорошуватися на всі завдання, які нереально виконати навіть за кілька тижнів.

На вихідних вас чекають розмови, завдяки яким ви можете отримати дуже цінну інформацію. У неділю очікуйте на гостей.

Сприятливий день: 2 жовтня

Несприятливий день: 3 жовтня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 для Стрільця

На Стрільців на початку тижня чекає фінансовий прибуток. Вашу працю керівництво оцінить, тож запропонує вам премію, яка мотивуватиме вас на подальший розвиток кар'єри. До середи вам варто завершити всі старі справи, щоб почати працювати над новими завданнями.

Відновіть свої старі ділові зв'язки, адже зовсім скоро вони вам знадобляться. Хороші стосунки з важливою людиною, допоможуть вам швидше досягнути поставленої мети, і тут зовсім не йдеться про вигоду. Вам захочуть допомогти просто так, а це полегшить всі ваші подальші дії.

Вихідні проведіть в оточенні коханої половинки. Спільне проведення часу дозволить вам лише зблизити ваші стосунки.

Сприятливий день: 27 вересня

Несприятливий день: 29 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 для Козерога

Не беріть цього тижня на себе нові проєкти, якщо не встигли доробити попередні. Тиждень вдалий для розробки перспективного плану. Для того, щоб всього досягнути – вам знадобиться терпіння та віра в успіх.

У середині тижня можливі незначні невдачі, але ви з ними швидко впораєтеся. Також в цей період можливе втілення деяких давніх задумів. Після роботи не забувайте про домашні справи. Виділіть час для вирішення побутових проблем.

На вихідних ви відчуєте прилив енергії. Період сприятливий для зустрічей з друзями, поїздок та планування нового тижня.

Сприятливий день : 1 жовтня

Несприятливий день: 3 жовтня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 для Водолія

Тиждень буде наповнений атмосферою натхненності. Ви зможете повністю розібратися у своїх істинних потребах і бажаннях. Водолії, як ніколи, будуть амбітними і цілеспрямованими. Беріться за здійснення своїх найсміливіших ідей. Зорі прогнозують вам успіх у всьому, за що ви візьметеся.

Середина тижня підходить для активного спілкування з людьми, особливо у професійній сфері. Ви дізнаєтеся чимало цікавих речей, які допоможуть вам надалі. У четвер вам доведеться прийняти важливе рішення, яке кардинально змінить хід подій цього року.

У сімейному житті не беріть участь у конфліктах, адже вони вас можуть швидко виснажити та забрати енергію. Вихідні сприятливі для навчання. Знайдіть час зайнятися чимось новим та цікавим, що принесе вам задоволення.

Сприятливий день: 26 вересня

Несприятливий день: 28 вересня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 для Риб

На Риб цього тижня чекає багато робочих зобов'язань. Навчіться казати "ні" завданням, які займають у вас багато часу. Краще цього тижня взагалі відмовитися від додаткової роботи, а вільний час присвятити власним потребам.

Середина тижня принесе вам нові враження та задоволення від проробленої роботи. Ви зрозумієте, що у вас займало найбільше часу, тож зможете відкинути другорядні справи. Як тільки ви візьметеся за важливі справи – у вас покращиться настрій від виконаних завдань. Окрім цього, ви зможете вирости в очах своїх рідних.

Вихідні можете розпочати з правильного харчування та занять спортом. Робота над собою, яка розпочинається з маленьких кроків, через деякий час принесе помітний результат.

Сприятливий день: 1 жовтня

Несприятливий день: 27 вересня