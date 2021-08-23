Читайте також Гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 23 серпня 2021 для Овнів
Сьогодні у вас з'являться ідеї для додаткового заробітку. Будь-яке вкладення грошей буде вдалим та принесе прибуток.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 23 серпня 2021 для Тельців
У цей день в Тельців можливі конфлікти з родичами. День невдалий для вирішення робочих та особистих питань.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 23 серпня 2021 для Близнюків
День обіцяє Близнюкам зустрічі та цікаві знайомства. Спрямуйте енергію сьогодні у правильне русло.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 23 серпня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 23 серпня 2021 для Левів
Понеділок сприятливий для здійснення благодійних справ. У першій половині дня ви відчуєте потужне натхнення, а ввечері сплануйте зустріч з хорошим другом.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 23 серпня 2021 для Дів
Домашні проблеми та клопоти можуть змінити ваш настрій на гірше. День сповнений планів та надій, більшості з яких не здійснитися.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 23 серпня 2021 для Терезів
Сьогодні на Терезів чекають невдачі у фінансовій сфері. Надалі будьте обережними та виваженими.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 23 серпня 2021 для Скорпіонів
Ваш життєвий потенціал сьогодні буде на низькому рівні. День несприятливий для будь-яких починань.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 23 серпня 2021 для Стрільців
День сприятливий для початку навчання. Усі навантаження сьогодні будуть вам під силу. Виділіть у цей день час для рідних та близьких вам людей.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 23 серпня 2021 для Козерогів
Сьогодні на Козерогів чекають неприємні новини, які можуть вивести з себе. Спілкування з друзями допоможе відновити рівновагу.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 23 серпня 2021 для Водоліїв
Радісний день може бути затьмарений неприємною звісткою про майбутні обтяжливі робочі обов'язки.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 23 серпня 2021 для Риб
На Риб чекає непростий день. Головне пережити всі труднощі з високо піднятою головою. Другу половину дня проведіть у розслабленій обстановці, не думаючи про негаразди.