Читайте детальніше гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Овна

Цього тижня Овнам все буде вдаватися. Саме тому ви можете зробити сміливий крок для здійснення своєї заповітної мрії. Надихайтеся іншими людьми, якщо у вас буде недостатньо мотивації, але не зупиняйтеся на місці і рухайтеся лише вперед.

В особистому житті можете розслабитися і просто отримувати задоволення. На подружжя чекає звістка про поповнення в сім'ї, а на закоханих пар чекають доленосні приємні зміни.

Астрологи радять на вихідних не завантажувати себе додатковими робочими завданнями. Виділіть два дні на відпочинок та присвятіть їх сім'ї та своїм власним потребам, на які часто не вистачало часу.

Сприятливий день: 26 серпня

Несприятливий день: 29 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Тельця

На початку тижня вас чекають позитивні події, що пов'язані з особистими потребами. У ці дні ви станете більш чутливими до тих, хто потребуватиме підтримки.

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Хороший період для початку службових і творчих відряджень, укладання угод, підписання контрактів та інших важливих паперів. Робота з документами доставить клопотів та переживань, але завершиться вдало.

У суботу Тельці будуть дуже розсудливі та практичні. Використайте цей час з користю для себе. Неділя сприятлива для вирішення особистих справ, задоволення своїх потреб та інтересів.

Сприятливий день: 23 серпня

Несприятливий день: 26 серпня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Близнюків

Близнюки цього тижня будуть собою дуже задоволені, адже візьмуть всі свої сили в кулак та докладуть максимум зусиль для того, щоб отримати бажаний результат та змінити своє життя. Ввечері кожного дня корисним буде аналіз своїх думок та дій для того, щоб покращити результат.

У вівторок та середу зорі будуть сприятливими до того, аби ви кинули шкідливу звичку. У ці дні буде найлегше розпрощатися з тим, що ви давно хотіли відпустити, але ніяк не наважувалися.

З суботи на неділю вам присниться поганий сон, однак трактувати його не треба ніяк, краще просто забути. У неділю вас чекає зустріч з хорошими друзями, з якими ви весело проведете час. Не забувайте за можливості телефонувати батькам.

Сприятливий день: 23 серпня

Несприятливий день: 27 серпня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Рака

Робочий тиждень у Раків пройде досить легко і швидко. Ви зможете вдало виконати робочі завдання, отримати похвалу від керівництва та навіть додаткові дивіденди.

У вільний час старайтеся потрохи втілювати в реальність особисті бажання. Робота над тим, від чого у вас горять очі, подарує вам натхнення та радісні емоції. Для досягнення результатів використайте тактовність, гнучкість і вміння йти на компроміс.

На вихідних постарайтеся уникати фізичної втоми та перевантаження. Вільний час проведіть в тиші, за книжкою або прослуховуванням улюбленої музики. Ймовірно, вам захочеться отримати від нового тижня все й одразу, але зорі радять утриматися від такого бажання.

Сприятливий день: 24 серпня

Несприятливий день: 29 серпня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Лева

Левам цього тижня треба бути обережними з грошима. Є ймовірність того, що ви дуже швидко почнете витрачати свою зарплату, тож варто скласти план витрат на місяць, щоб не наробити зайвих покупок.

Тиждень для усіх представників знаку буде сповнений бадьорої енергії та сили, направленої в позитивне русло. Його бажано присвятити добродійності та відпочинку.

Вихідні краще провести у спокої та детально розібратися із завданнями, які ви поставили собі. Варто бути обачними до здоров'я, не перевантажуйте організм шкідливою їжею.

Сприятливий день: 29 серпня

Несприятливий день: 23 серпня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Діви

Новий тиждень у Дів пройде спокійно та легко. Складні питання ви зможете легко вирішити на початку тижня, тож у вас ще буде достатньо часу на себе та свої власні потреби. Будьте відкритими до нових пропозицій, і вони почнуть до вас надходити.

Вільний час присвятіть саморозвитку. Астрологи радять вдосконалити професійні навички, які допоможуть вам у роботі. У тих, хто візьме своє життя під контроль – розпочнеться новий цікавий етап.

Самотні представники знаку на вихідних матимуть чудову можливість налагодити особисте життя. Суботу і неділю присвятіть плануванню справ на осінь. У ці дні також добре займатися спортом.

Сприятливий день: 26 серпня

Несприятливий день: 29 серпня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Терезів

На початку тижня Терези відчують себе виснаженими в емоційному, психологічному та фізичному плані. Затяжні вихідні дадуться взнаки, тож вам буде важко налаштуватися на робочий лад всередині тижня.

Астрологи радять проводити цей тиждень з тими людьми, які розділяють ваші основні життєві цінності. Терезам рекомендовано звернути особливу увагу на фінансову сторону. Ймовірно, ви зумієте відкрити перед собою можливості підвищення доходу.

Вихідні сприятливі для освоєння чогось нового. Ваші творчі ідеї дадуть непоганий результат. Фортуна посміхнеться вам у найнесподіваніший момент.

Сприятливий день: 28 серпня

Несприятливий день: 29 серпня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Скорпіона

Впродовж тижня у вас виникне багато цікавих ідей, які ви зможете вдало реалізувати. Ви будете активними, працездатними та повні натхнення. Якщо сконцентруєтеся на окремих конкретних завданнях, то вирішити їх буде зовсім не складно.

Самотнім представникам знаку астрологи прогнозують доленосне знайомство. На вас чекає пропозиція, від якої ви не зможете відмовитися. Ймовірно, вам запропонують поїхати за кордон на відпочинок, або ж взагалі переїхати в іншу країну.

На вихідних ви захочете спробувати себе в чомусь новому та незвичному. Ймовірно, у вас з'явиться нове хобі або зацікавленість у якійсь справі, якою ви захочете займатися надалі.

Сприятливий день: 29 серпня

Несприятливий день: 27 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Стрільця

На початку тижня Стрільці відчують апатію та брак сил до будь-яких справ. Астрологи радять відпустити ситуацію та не змушувати себе працювати над тим, що не приносить вам задоволення.

В середині тижня поганий настрій зміниться на позитивний, тож ви будете готові до нового розвитку подій у своєму житті. Ваш хороший знайомий може запропонувати вам цікаву вакансію, яка вам дуже сподобається.

Вихідні присвятіть рідним людям. Якщо ви живете далеко від родичів, то знайдіть вільний час та навідайтеся до них в гості. Вечір неділі вдалий для прослуховування медитацій та читання мотиваційної книжки.

Сприятливий день: 25 серпня

Несприятливий день: 24 серпня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Козерога

Новий тиждень для Козерогів буде трішки напруженим. Вам доведеться вирішувати багато робочих та особистих справ. Астрологи не радять віддаватися на повну всім завданням, адже можете швидко вигоріти.

Вас потішить фінансова винагорода за робочі проєкти, над якими ви дуже довго працювали. Додаткові кошти астрологи радять складати на купівлю техніки, яку ви давно хочете придбати.

Вихідні найкраще провести на природі. Зберіть компанію друзів та весело відсвяткуйте закінчення літа. Вдалий настрій та хороші емоції вам гарантовані.

Сприятливий день : 26 серпня

Несприятливий день: 28 серпня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Водолія

Останній тиждень літа принесе Водоліям можливість кардинально змінити своє життя. Вільний час присвятіть саморозвитку та докладіть всіх зусиль, щоб ваші мрії стали реальністю. У понеділок у вас буде неймовірний прилив енергії, тож спробуйте її залучити в правильне русло.

Зверніть увагу на своє здоров'я. Літні вечори тепер оманливі, тож одягайтеся так, щоб не простудитися. Вільний час присвятіть творчості та хобі. Під час улюбленої роботи вам може спасти на думку креативна ідея.

Постарайтеся розраховувати лише на власні сили та не чекайте допомоги інших. Навчіться вирішувати питання самостійно. Цього тижня у вас є чудовий шанс, аби стати більш впевненим в собі.

Сприятливий день: 24 серпня

Несприятливий день: 25 серпня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 серпня 2021 для Риб

Тиждень присвятіть вирішенню всіх питань, на які у вас раніше не вистачало часу. Складіть на початку тижня план дій та чітко слідуйте йому. Проявляйте більше креативності та ретельно обдумуйте кожен свій хід.

Несподівані рішення можуть виявитися досить ефективними, тож пробуйте частіше виходити із зони комфорту та залучати у своє життя щось нове.

Вихідні присвятіть вивченню чогось нового. Ймовірно, у вашому місті є цікаві місця, в яких ви раніше не були, або ж присвятіть час вивченню нової галузі, яка завжди вас захоплювала.

Сприятливий день: 29 серпня

Несприятливий день: 24 серпня