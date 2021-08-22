Читайте подробнее гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Овна

На этой неделе Овнам все будет удаваться. Именно поэтому вы можете сделать смелый шаг для осуществления своей заветной мечты. Вдохновляйтесь другими людьми, если у вас будет недостаточно мотивации, но не останавливайтесь на месте и двигайтесь только вперед.

В личной жизни можете расслабиться и просто получать удовольствие. На супругов ждет известие о пополнении в семье, а на влюбленных пар ждут судьбоносные перемены.

Астрологи советуют на выходных не загружать себя дополнительными рабочими задачами. Выделите два дня на отдых и посвятите их семье и своим собственным потребностям, на которые часто не хватало времени.

Благоприятный день: 26 августа

Неблагоприятный день: 29 августа

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Тельца

В начале недели вас ждут позитивные события, связанные с личными потребностями. В эти дни вы станете более чувствительными к тем, кто будет нуждаться в поддержке.

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Хороший период для начала служебных и творческих командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг. Работа с документами доставит хлопот и переживаний, но завершится удачно.

В субботу Тельцы будут очень благоразумны и практичны. Используйте это время с пользой для себя. Воскресенье благоприятно для решения личных дел, удовлетворения своих потребностей и интересов.

Благоприятный день: 23 августа

Неблагоприятный день: 26 августа

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Близнецов

Близнецы на этой неделе будут собой очень довольны, ведь возьмут все свои силы в кулак и приложат максимум усилий для того, чтобы получить желаемый результат и изменить свою жизнь. Вечером каждого дня полезным будет анализ своих мыслей и действий для того, чтобы улучшить результат.

Во вторник и среду звезды будут благоприятными к тому, чтобы вы бросили вредную привычку. В эти дни будет легче всего распрощаться с тем, что вы давно хотели отпустить, но никак не решались.

С субботы на воскресенье вам приснится плохой сон, однако трактовать его не надо никак, лучше просто забыть. В воскресенье вас ждет встреча с хорошими друзьями, с которыми вы весело проведете время. Не забывайте по возможности звонить родителям.

Благоприятный день: 23 августа

Неблагоприятный день: 27 августа

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Рака

Рабочая неделя у Раков пройдет достаточно легко и быстро. Вы сможете удачно выполнить рабочие задачи, получить похвалу от руководства и даже дополнительные дивиденды.

В свободное время старайтесь понемногу воплощать в реальность личные желания. Работа над тем, от чего у вас горят глаза, подарит вам вдохновение и радостные эмоции. Для достижения результатов используйте тактичность, гибкость и умение идти на компромисс.

На выходных постарайтесь избегать физической усталости и перегрузки. Свободное время проведите в тишине за книгой или прослушиванием любимой музыки. Вероятно, вам захочется получить от новой недели все и сразу, но звезды советуют воздержаться от такого желания.

Благоприятный день: 24 августа

Неблагоприятный день: 29 августа

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Льва

Львам на этой неделе надо быть осторожными с деньгами. Есть вероятность того, что вы очень быстро начнете тратить свою зарплату, поэтому стоит составить план расходов на месяц, чтобы не наделать лишних покупок.

Неделя для всех представителей знака будет полона бодрой энергии и силы, направленной в позитивное русло. Его желательно посвятить благотворительности и отдыху.

Выходные лучше провести в покое и детально разобраться с задачами, которые вы поставили себе. Стоит быть осмотрительными к здоровью, не перегружайте организм вредной пищей.

Благоприятный день: 29 августа

Неблагоприятный день: 23 августа

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Девы

Новая неделя у Дев пройдет спокойно и легко. Сложные вопросы вы сможете легко решить в начале недели, так что у вас еще будет достаточно времени на себя и свои собственные потребности. Будьте открытыми к новым предложениям, и они начнут к вам поступать.

Свободное время посвятите саморазвитию. Астрологи советуют усовершенствовать профессиональные навыки, которые помогут вам в работе. У тех, кто возьмет свою жизнь под контроль – начнется новый интересный этап.

Одинокие представители знака на выходных будут иметь прекрасную возможность наладить личную жизнь. Субботу и воскресенье посвятите планированию дел на осень. В эти дни также хорошо заниматься спортом.

Благоприятный день: 26 августа

Неблагоприятный день: 29 августа

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Весов

В начале недели Весы почувствуют себя истощенными в эмоциональном, психологическом и физическом плане. Затяжные выходные дадут о себе знать, поэтому вам будет трудно настроиться на рабочий лад в середине недели.

Астрологи советуют проводить эту неделю с теми людьми, которые разделяют ваши основные жизненные ценности. Весам рекомендовано обратить особое внимание на финансовую сторону. Вероятно, вы сумеете открыть перед собой возможности повышения дохода.

Выходные благоприятны для освоения чего-то нового. Ваши творческие идеи дадут неплохой результат. Фортуна улыбнется вам в самый неожиданный момент.

Благоприятный день: 28 августа

Неблагоприятный день: 29 августа

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Скорпиона

В течение недели у вас возникнет много интересных идей, которые вы сможете удачно реализовать. Вы будете активны, работоспособны и полны вдохновения. Если сконцентрируетесь на отдельных конкретных задачах, то решить их будет совсем не сложно.

Одиноким представителям знака астрологи прогнозируют судьбоносное знакомство. Вас ждет предложение, от которого вы не сможете отказаться. Вероятно, вам предложат поехать за границу на отдых, или же вообще переехать в другую страну.

На выходных вы захотите попробовать себя в чем-то новом и необычном. Вероятно, у вас появится новое хобби или заинтересованность в каком-то деле, которым вы захотите заниматься в дальнейшем.

Благоприятный день: 29 августа

Неблагоприятный день: 27 августа

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Стрельца

В начале недели Стрельцы почувствуют апатию и нехватку сил к любым делам. Астрологи советуют отпустить ситуацию и не заставлять себя работать над тем, что не приносит вам удовольствия.

В середине недели плохое настроение изменится на позитивное, поэтому вы будете готовы к новому развитию событий в своей жизни. Ваш хороший знакомый может предложить вам интересную вакансию, которая вам очень понравится.

Выходные посвятите родным людям. Если вы живете далеко от родственников, то найдите свободное время и наведайтесь к ним в гости. Вечер воскресенья удачен для прослушивания медитаций и чтения мотивационной книги.

Благоприятный день: 25 августа

Неблагоприятный день: 24 августа

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Козерога

Новая неделя для Козерогов будет чуточку напряженной. Вам придется решать много рабочих и личных дел. Астрологи не советуют отдаваться на полную всем заданиям, ведь можете быстро выгореть.

Вас порадует финансовое вознаграждение за рабочие проекты, над которыми вы очень долго работали. Дополнительные средства астрологи советуют составлять на покупку техники, которую вы давно хотите приобрести.

Выходные лучше всего провести на природе. Соберите компанию друзей и весело отпразднуйте окончание лета. Удачное настроение и хорошие эмоции вам гарантированы.

Благоприятный день : 26 августа

Неблагоприятный день: 28 августа

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Водолея

Последняя неделя лета принесет Водолеям возможность кардинально изменить свою жизнь. Свободное время посвятите саморазвитию и приложите все усилия, чтобы ваши мечты стали реальностью. В понедельник у вас будет невероятный прилив энергии, поэтому попробуйте ее привлечь в правильное русло.

Летние вечера теперь обманчивы, поэтому одевайтесь так, чтобы не простудиться. Свободное время посвятите творчеству и хобби. Во время любимой работы вам может прийти в голову креативная идея.

Постарайтесь рассчитывать только на собственные силы и не ждите помощи других. Научитесь решать вопросы самостоятельно. На этой неделе у вас есть отличный шанс, чтобы стать более уверенным в себе.

Благоприятный день: 24 августа

Неблагоприятный день: 25 августа

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 23 – 29 августа 2021 для Рыб

Неделю посвятите решению всех вопросов, на которые у вас раньше не хватало времени. Составьте в начале недели план действий и четко следуйте ему. Проявляйте больше креативности и тщательно обдумывайте каждый свой ход.

Неожиданные решения могут оказаться достаточно эффективными, поэтому пробуйте чаще выходить из зоны комфорта и привлекать в свою жизнь что-то новое.

Выходные посвятите изучению чего-то нового. Вероятно, в вашем городе есть интересные места, где вы раньше не были, или же посвятите время изучению новой отрасли, которая всегда вас привлекала.

Благоприятный день: 29 августа

Неблагоприятный день: 24 августа