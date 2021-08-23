Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 августа 2021 для Овнов

Сегодня у вас появятся идеи для дополнительного заработка. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 августа 2021 для Тельцов

В этот день у Тельцов возможны конфликты с родственниками. День неудачный для решения рабочих и личных вопросов.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 августа 2021 для Близнецов

День обещает Близнецам встречи и интересные знакомства. Направьте энергию сегодня в правильное русло.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 августа 2021 для Раків

День удачен для всех покупок, кроме техники и мебели. В личной жизни возможны проблемы, которые не надо брать близко к сердцу, поскольку все быстро пройдет.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 августа 2021 для Львов

Понедельник благоприятен для осуществления благотворительных дел. В первой половине дня вы почувствуете мощное вдохновение, а вечером спланируйте встречу с хорошим другом.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 августа 2021 для Дев

Домашние проблемы и хлопоты могут изменить ваше настроение к худшему. День полон планов и надежд, большинству из которых не исполниться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 августа 2021 для Весов

Сегодня Весов ждут неудачи в финансовой сфере. Впредь будьте осторожными и взвешенными.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 августа 2021 для Скорпионов

Ваш жизненный потенциал сегодня будет на низком уровне. День неблагоприятен для любых начинаний.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 августа 2021 для Стрельцов

День благоприятен для начала обучения. Все нагрузки сегодня будут вам по силам. Выделите в этот день время для родных и близких вам людей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 августа 2021 для Козерогов

Сегодня Козерогов ждут неприятные новости, которые могут вывести из себя. Общение с друзьями поможет восстановить равновесие.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 августа 2021 для Водолеев

Радостный день может быть омрачен неприятным известием о предстоящих обременительных рабочих обязанностях.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 августа 2021 для Рыб

Рыб ждет непростой день. Главное пережить все трудности с высоко поднятой головой. Вторую половину дня проведите в расслабленной обстановке, не думая о проблемах.