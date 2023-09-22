Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

Перевірте себе 3 знаки зодіаку, яким варто остерігатися скандалів цього тижня

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 22 вересня 2023 для Овнів

В Овнів є шанси нарешті налагодити свій емоційний стан. Він стане більш стабільним. Представники цього знака відчують щастя та енергійність.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 22 вересня 2023 для Тельців

Тельцям не можна розслаблятися та втрачати пильність. Навіть якщо ви маєте вільний час на роботі, займіться плануванням справ на наступний день.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 22 вересня 2023 для Близнюків

Астрологи радять Близнюкам не ходити на вечірки сьогодні й не вживати алкогольних напоїв. Це може закінчитися погано.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 22 вересня 2023 для Раків

Ракам сьогодні радять відпочити. Але краще не пролежати весь день на дивані, а бути в активних діях, щоб виплеснути накопичену енергію.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 22 вересня 2023 для Левів

Будьте обережними у фінансовому питанні сьогодні. Будьте раціональними та витрачайтеся тільки на ті речі, які справді вам потрібні.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 22 вересня 2023 для Дів

У стосунках з другою половинкою не спішіть ухвалювати важливі рішення. Сповільніться та добре обдумуйте кожен рішучий крок. В іншому випадку згодом ви можете пошкодувати про те, що вирішили на емоціях.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 22 вересня 2023 для Терезів

Успіх буде на боці Терезів сьогодні – це однозначно. Є всі шанси, що вам дуже пощастить у фінансовому питанні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 22 вересня 2023 для Скорпіонів

Проявіть терпеливість і доброту до близьких людей. Вони потребуватимуть підтримки, тому надайте її настільки, скільки вдасться.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 22 вересня 2023 для Стрільців

Якщо ви найближчим часом рушаєте у поїздку, перевірте всі речі. Є ризик забути щось важливе. Готуйтесь до таких справ заздалегідь.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 22 вересня 2023 для Козорогів

У Козорогів сьогодні буде дуже багато сил та енергії, тому не можна провести день у лінощах. Якщо у вас вихідний, візьміться навіть за незначну справу.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 22 вересня 2023 для Водоліїв

Водолії відчують любов та турботу від свого партнера. Це зблизить вас та покращить відносини. Але не забувайте, що й ви маєте робити вклад.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 22 вересня 2023 для Риб

Риби сьогодні можуть вдало використати красномовство та переконливість. Але не робіть це для того, щоб нашкодити комусь.