Телець та Скорпіон – це ті знаки зодіаку, які занадто прагнуть до вдосконалення, а це призводить до постійної самокритичності. Важливо збалансувати її з любов'ю та прийняттям себе, передає 24 Канал.
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Телець
Представники цього знака зодіаку відзначаються високими стандартами для себе. Вони часто аналізують та оцінюють свої вчинки та дії, бажаючи досягти найкращого результату у всьому, що роблять. Це позначається на їхній заниженій самооцінці.
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Скорпіон
Скорпіони теж відомі самокритичністю. Вони завжди прагнуть до ідеалу та докладають найбільше зусиль, щоб забезпечити відмінний результат у всіх сферах свого життя. Цей знак зодіаку встановлює високі цілі та не вміє пробачати собі помилки.
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