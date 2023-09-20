Телец и Скорпион – это знаки зодиака, которые слишком стремятся к совершенствованию, а это приводит к постоянной самокритичности. Важно сбалансировать ее с любовью и принятием себя, пишет 24 Канал.

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Телец

Представители этого знака зодиака отличаются высокими стандартами для себя. Они часто анализируют и оценивают свои поступки и действия, желая добиться наилучшего результата во всем, что делают. Это сказывается на их заниженной самооценке.

Гороскоп для Тельцов

Скорпион

Скорпионы тоже известны самокритичностью. Они всегда стремятся к идеалу и прилагают больше усилий, чтобы обеспечить отличный результат во всех сферах своей жизни. Этот знак зодиака устанавливает высокие цели и не умеет прощать ошибки.

Гороскоп для Скорпионов