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Гороскоп на 21 травня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 21 травня 2021 для Овнів
День вдалий для втілення незвичайних ідей. Добре подумайте над всіма деталями та сміливо втілюйте задум в реальність.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 21 травня 2021 для Тельців
Тельцям не рекомендовано в цей день займатися фізичними вправами. Подбайте про своє здоров'я та не переобтяжуйтеся сьогодні.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 21 травня 2021 для Близнюків
Близнюки мають всі шанси отримати цікаву та вигідну пропозицію. Якщо проявите винахідливість та нові ідеї – керівництво оцінить по заслугах.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 21 травня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 21 травня 2021 для Левів
Леви сьогодні в першій половині дня вирішать всі фінансові питання. Також є високі шанси отримати вигідну пропозицію.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 21 травня 2021 для Дів
Дівам астрологи не радять починати нових справ, адже зорі не сприятимуть вашому успіху в цей день. Зверніть увагу на своє емоційне здоров'я. Розвантажте себе думками та займіться чимось корисним.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 21 травня 2021 для Терезів
Терези в цей день зможуть проявити свої таланти. Творчі старання не залишаться без уваги. Зорі попереджають, що день несприятливий для фінансових операцій.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 21 травня 2021 для Скорпіонів
Сьогодні вашим ключем до успіху стане рішучість. Скорпіони нарешті зважаться на рішучий крок, який їм допоможе просунутися вперед.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 21 травня 2021 для Стрільців
Астрологи радять Стрільцям в цей день відстоювати свої інтереси. Не бійтеся говорити та висловлювати думку там, де це необхідно.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 21 травня 2021 для Козерогів
На роботі вас супроводжуватиме успіх. Конфліктів з керівництвом чи колегами не буде. Можливе успішне завершення справи, яка принесе вам гроші.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 21 травня 2021 для Водоліїв
У вашій голові безліч геніальних ідей, які рекомендовано починати реалізовувати. Це дозволить вам стати більш задоволеними життям та підняти самооцінку.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 21 травня 2021 для Риб
Усе що знадобиться від вас сьогодні – направити натхнення у правильне русло та не змарнувати його. Налаштуйтеся на добрий лад та беріться до того, що давно відкладали.