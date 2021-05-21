Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 21 мая 2021 для Овнов
День удачен для воплощения необычных идей. Хорошо подумайте над всеми деталями и смело воплощайте замысел в реальность.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 21 мая 2021 для Тельцов
Тельцам не рекомендовано в этот день заниматься физическими упражнениями. Позаботьтесь о своем здоровье и не перегружайтесь сегодня.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 21 мая 2021 для Близнецов
Близнецы имеют все шансы получить интересное и выгодное предложение. Если проявите изобретательность и новые идеи – руководство оценит по заслугам.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 21 мая 2021 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 21 мая 2021 для Львов
Львы сегодня в первой половине дня решат все финансовые вопросы. Также есть высокие шансы получить выгодное предложение.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 21 мая 2021 для Дев
Девам астрологи не советуют начинать новые дела, ведь звезды не будут способствовать вашему успеху в этот день. Обратите внимание на свое эмоциональное здоровье. Разгрузите себя мыслями и займитесь чем-то полезным.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 21 мая 2021 для Весов
Весы в этот день смогут проявить свои таланты. Творческие старания не останутся без внимания. Звезды предупреждают, что день неблагоприятен для финансовых операций.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 21 мая 2021 для Скорпионив
Сегодня вашим ключом к успеху станет решимость. Скорпионы наконец решатся на решительный шаг, который им поможет продвинуться вперед.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 21 мая 2021 для Стрельцов
Астрологи советуют Стрельцам в этот день отстаивать свои интересы. Не бойтесь говорить и высказывать мнение там, где это необходимо.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 21 мая 2021 для Козерогов
На работе вас будет сопровождать успех. Конфликтов с руководством или коллегами не будет. Возможно успешное завершение дела, которое принесет вам деньги.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 21 мая 2021 для Водолеев
В вашей голове множество гениальных идей, которые рекомендовано начинать реализовывать. Это позволит вам стать более удовлетворенными жизнью и повысить самооценку.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 21 мая 2021 для Рыб
Все что понадобится от вас сегодня – направить вдохновение в правильное русло и не потерять его. Настройтесь на добрый лад и беритесь за то, что давно откладывали.