Читайте детальніше гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 для Овна

Новий тиждень подарує Овнам тягу до нових знань, будь-яка інформація буде добре засвоюватися, а нова справа принесе задоволення. Щодо покупок, то будьте обережними, адже є всі можливості купити те, що вам зовсім непотрібно.

Середа буде навантаженою, на ваші плечі впаде надто багато завдань, які ви повинні будете виконати у надто короткий час. Якщо ви шукатимете затишку, то усамітнитися вам допоможуть книги та плани на майбутнє.

Овнам астрологи радять не втрачати самоконтроль – перед прийняттям важливих рішень дайте собі час на роздуми та тверезо оцініть ситуацію. Таким чином ви суттєво зменшите шанси на помилку.

Сприятливий день: 18 травня

Несприятливий день: 20 травня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 для Тельця

Цього тижня у Тельців буде доволі часто змінюватися настрій. Вам треба почати займатися тими завданнями, які вимагатимуть творчих думок та направлятимуть вас у позитивне русло.

Вам буде легко вдаватися знайомство з людьми. Якщо ви відправитеся з друзями після роботи на каву, то маєте всі шанси зустріти цікаву людину, яка згодом вплине на ваше життя.

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Якщо вас довгий період не покидають думки про те, що вам потрібно змінити щось у своєму житті – то знайдіть декілька годин для того, аби переглянути своє життя. Ретельно подумайте над тим, як все можна змінити, аби покращити ситуацію.

Сприятливий день: 18 травня

Несприятливий день: 20 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 для Близнюків

На початку тижня знайдіть час, щоб скласти план до кінця року. Не зволікайте, адже вам треба чітко знати, куди рухатися далі. План дозволить вам здійснити всі бажання, яких ви хочете досягнути.

Астрологи радять Близнюкам подумати над відносинами з друзями, з якими ви раптово обірвали зв’язок. Зробіть перший крок та запросіть близьку вам людину на каву. Якщо ж між вами сталася сварка – не бійтеся першими піти на примирення.

На вихідних не засиджуйтеся вдома, а вирушайте на прогулянку з друзями та хорошими знайомими. Ймовірно, ви познайомитеся з цікавими людьми, які стануть в майбутньому вам у нагоді.

Сприятливий день: 22 травня

Несприятливий день: 17 травня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 для Рака

Тиждень для Раків буде сповнений бадьорої енергії та сили, яку ви направите в позитивне русло. Астрологи радять провести дні в спокої, нікуди не поспішаючи. Ретельно розберіться із завданнями, які ви собі поставили. Цей тиждень – вдалий період для початку чогось нового.

Щоб домогтися максимального успіху – не ігноруйте тайм-менеджмент. Ваша енергія буде бити ключем. Своїми вчинками ви будете надихати інших на цікаві ідеї.

Вихідні приділіть генеральному прибиранню вдома. Ймовірно, ви не увесь свій вільний час витратите на важливі речі, але в загальному проведете їх продуктивно.

Сприятливий день: 22 травня

Несприятливий день: 17 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 для Лева

Астрологи радять Левам братися за будь-які проєкти, адже вони принесуть вам успіх вже зовсім скоро. На самотніх представників знаку чекають зміни в особистому житті. Найсприятливішими днями будуть середа та четвер. Постарайтеся в цей період зробити всі важливі справи, результат не заставить себе довго чекати.

Проявляйте цього тижня більше самостійності та слідкуйте за своїми фінансами. Додаткові кошти замість необдуманого витрачання, краще вкласти в щось корисне та необхідне. Покупки варто здійснювати в першій половині дня.

Вихідні добре провести з близькими та почати займатися справами по дому. Неділю присвятіть виключно собі. Почніть займатися тим, що приносить вам задоволення.

Сприятливий день: 19 травня

Несприятливий день: 21 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 для Діви

У Дів цього тижня з’явиться пристрасть до пригод, тож ставте перед собою великі цілі, а ваша активність запалюватиметься від ідей, які ви придумаєте. Ви потребуватимете до своєї персони максимум уваги, через це можуть виникнути непорозуміння з протилежною статтю.

Постарайтеся в середині тижня нікому нічого не обіцяти, адже заплановані справи доведеться відкласти. Середа не сприятлива для укладення угод, підписання контрактів та ділових поїздок.

Вихідні – гарний час для дружнього спілкування, відпочинку. Вам добре вдаватиметься планування, а завдяки своїй цілеспрямованості вже на початку наступного тижня ви зможете здивувати не лише себе, але й ваших рідних. Рухайтеся тільки вперед та не зупиняйтеся на досягнутому.

Сприятливий день: 19 травня

Несприятливий день: 21 травня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 для Терезів

Терезам вирішувати завдання цього тижня допоможуть гарне самопочуття, приплив енергії, ясність розуму та свіжі ідеї. Новий тиждень – сприятливий час для початку курсу навчання або занять самоосвітою.

Керівництво покладе на вас деякі обов’язки, які вам обов’язково треба виконати. Якщо їм все сподобається, ви зможете просунутися кар’єрними сходами або отримати премію.

На вихідних спробуйте розслабитися від зайвої метушні. Ви будете задоволені пластом виконаної роботи, тож прогулюйтеся улюбленими місцями та призначайте зустрічі зі своїми друзями. На самотніх представників знаку чекають романтичні знайомства та поява у житті приємної людини з минулого.

Сприятливий день: 23 травня

Несприятливий день: 18 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіонам треба навести порядок у своєму житті: заново розставте пріоритети та відкиньте все зайве без жалю. Ви зіткнетеся з проблемами у тих сферах, в яких до цього все було спокійно. Втім, неприємності швидко минуть, тому перейматися за них сильно не варто.

Ті, хто дивився оптимістично вперед – можуть сподіватися на щасливий результат. Основні успіхи чекають у сфері захоплень, творчості, поїздок та любові. У Скорпіонів можливий сплеск натхнення і творчої енергетики, тож її треба спрямувати на позитивну емоційну підзарядку.

Самодисципліна, заняття спортом і прогулянка – такими мають виглядати ваші ідеальні вихідні. Ваше здоров'я залежить від емоційного стану. Уважно прислуховуйтеся до себе і старайтеся не перевтомлюватися. Пийте вітаміни та відпочивайте ввечері за переглядом улюблених серіалів чи фільмів.

Сприятливий день: 23 травня

Несприятливий день: 18 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 для Стрільця

Новий тиждень для Стрільців - сприятливий період для інтелектуальної праці та творчості. Здійсниться те, про що ви так довго мріяли. В особистому житті назрівають зміни. Ви відчуєте, що вас люблять і цінують, тож зробите переоцінку стосунків, які мають всі шанси вийти на новий рівень.

Не піддавайтеся лінощам та апатії до роботи. Будьте легкі на підйом, адже сил та натхнення вам вистачить на все. Не нехтуйте домашніми справами. Цього тижня ви зможете вирішити багато важливих питань.

На вихідних вас турбуватиме безсоння, тому постарайтеся перед сном провітрити кімнату. Будьте обережними з електроприводами та предметами побутової хімії.

Сприятливий день: 20 травня

Несприятливий день: 22 травня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 для Козерога

Цього тижня Козероги будуть дуже домашніми. Увесь свій час ви проведете вдома за читанням цікавої книги та опануванням нових знань. Навчання піде вам на користь та дозволить з новими силами взятися до проєктів, які ви запланували раніше, але ніяк не могли їх розпочати.

Робота буде спокійною, ви будете насолоджуватися атмосферою, навіть, якщо у вас будуть горіти дедлайни. Якщо до вас звернуться за допомогою – будьте люб'язними і допоможіть своїй колезі.

У житті Козерогів розпочнеться яскравий період, коли будь-які зміни у житті призведуть до радості та щастя. Вам варто бути лише цілеспрямованими та точно знати, що вам потрібно. Буде корисно побути наодинці зі своїми думками і запитати себе чого ви насправді чекаєте від стосунків зі своєю другою половинкою.

Сприятливий день : 19 травня

Несприятливий день: 22 травня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 для Водолія

Новий тиждень буде вдалим для проведення важливих розмов. Цього тижня, ви як ніколи будете красномовними. Доводьте почате до кінця та не відступайте, тоді вам може посміхнутися успіх і заслужена фінансова винагорода.

Зірки кажуть, що тиждень буде сприятливим для тих представників знаку, які задумали пошук однодумців. Є високі шанси зацікавити інших власними ідеями.

Ймовірно, ви отримаєте винагороду, на яку навіть не очікували, проте не спішіть витрачати кошти. Водоліям астрологи не рекомендують потакати всім своїм бажанням. Є високі шанси стати заручником власних капризів і довести себе до депресивного стану.

Сприятливий день: 17 травня

Несприятливий день: 19 травня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 для Риб

Риби цього тижня будуть працювати не покладаючи рук. Ви вчасно зрозумієте, що дармування вдома ні до чого не призведе, тож сміливо можете очікувати на результат, якщо направите енергію у конструктивне русло.

Уникайте пліток, стримуйте свої емоції та постарайтеся не відстежувати чужу роботу. Зосередьтеся лише на тому, що дійсно важливо саме вам. Чим більше ви будете вчитися і саморозвиватися, тим швидше ви опинитеся у виграшній ситуації.

Наприкінці тижня ви складете план усіх своїх майбутніх досягнень, втім зірки рекомендують не розпочинати декілька завдань поспіль, а чітко розписати тижні та місяці.

Сприятливий день: 18травня

Несприятливий день: 17 травня