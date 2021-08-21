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Гороскоп на 21 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 21 серпня 2021 для Овнів
У суботу Овнам варто проявити активність до багатьох справ. Ви зможете виконати сьогодні все, що планували. Вечір проведіть з близькими друзями.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 21 серпня 2021 для Тельців
У цей день відкладіть робочі справи. Вихідні вам потрібні для того, щоб відновити свої сили, перевантажуватися сьогодні не варто.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 21 серпня 2021 для Близнюків
Не беріть близько до серця те, що вам скажуть інші. Бережіть свій настрій та займайтеся в цей день приємними речами.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 21 серпня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 21 серпня 2021 для Левів
Астрологи радять приділити увагу собі, своїй зовнішності та особистому життю. Якщо будете діяти нестандартним способом, зможете досягнути більшого.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 21 серпня 2021 для Дів
На Дів чекають нез'ясовані стосунки з вашим партнером. Вирішуйте все у спокійній обстановці, без зайвої метушні та образ.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 21 серпня 2021 для Терезів
Намагайтеся в цей день не приймати необдуманих рішень та уникати будь-яких авантюр. Сьогодні не варто перевтомлюватися, слідкуйте за своїм здоров'ям.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 21 серпня 2021 для Скорпіонів
Зорі віщують вам успішний день. Усі ваші старання неодмінно оцінять, а ввечері вас чекає несподіваний сюрприз.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 21 серпня 2021 для Стрільців
Вірте у свої сили і досягнете всього, чого забажаєте. У другій половині отримаєте гарні новини, які змінять хід подій на багато речей.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 21 серпня 2021 для Козерогів
У цей день в Козерогів з'явиться додаткова енергія. Сьогодні вона вам буде дуже потрібна. Вільний час варто присвятити допомозі батькам.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 21 серпня 2021 для Водоліїв
Спільні дії з коханою половинкою зміцнять ваш шлюб та внесуть баланс у романтичні відносини. Доба вдала для вирішення фінансових питань.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 21 серпня 2021 для Риб
Сьогодні увагу Риб привертатимуть теми, що пов'язані з красою, модою та естетичною медициною. Вдалий момент для відвідування перукаря, стоматолога або стиліста.