Читайте детальніше гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 для Овна

Цього тижня Овни захочуть встигнути все виконати, але робота над великою кількістю завдань може погано відобразитися на вашому здоров'ї та самопочутті. Намагайтеся все робити в міру та не переходити межу, оскільки до кінця тижня відчуєте занепад сил та апатію.

Більше спілкуйтеся в цей період з людьми, які заряджають вас своєю енергією, натхненням та змушують рухатися вперед. Останнім часом вам бракує позитивного спілкування, тож виривайтеся з рутини та йдіть вперед на зустріч чомусь новому.

На вихідних ви зможете видихнути та насолоджуватися результатом своєї праці. Попри насичений тиждень, відкиньте подалі всі думки про роботу та завдання, які ви не встигли виконати. Зосередьтеся на своїх рідних та проведіть з ними свій вільний час.

Сприятливий день: 18 серпня

Несприятливий день: 16 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 для Тельця

На Тельців чекає дуже насичений тиждень, втім він принесе багато позитивних подій. Астрологи кажуть, що якщо ви чогось сильно хочете, то спробуйте прикласти максимум зусиль, аби щось отримати. Ніщо просто так вам не дасться. Якщо хочете мати інше життя, вам доведеться змінювати себе, і робити те, чого раніше не доводилося.

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Ви відчуєте, як важко керувати власним життям, але не бійтеся, адже будь-яка дія приводить до якогось результату, а якщо ви сплануєте все чітко, то отримаєте навіть більше, ніж могли собі уявити. Обставини для вас складуться якнайкраще, тому не падайте духом.

На вихідних від рідних людей ви отримаєте нову порцію натхнення та бажання щось змінити. Час позитивних змін настав, тому користайте кожною можливістю, яку дає вам життя. У неділю сконцентруйте свою увагу на плануванні майбутнього. Час на дурниці витрачати не варто навіть у вихідні.

Сприятливий день: 20 серпня

Несприятливий день: 22 серпня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 для Близнюків

Близнюки на початку тижня будуть сповнені сил та енергії. Намагайтеся не загубити ентузіазм до кінця тижня та завершити всі розпочаті раніше справи. Не відкладайте ніякі завдання на кілька тижнів вперед, адже виконати їх буде набагато складніше. Самотнім представникам знаку зорі обіцяють нові знайомства.

У цей період не виключене просування кар'єрними сходами. Щоб досягнути успіху будьте активними та не відступайте від робочих проєктів напівдорозі. Не бійтеся говорити свої ідеї керівництву, ймовірно, ваша ініціативність зіграє вам на руку.

На вихідних вас чекає прибуток, на який ви зовсім не чекали, втім від покупок краще відмовитися. Почніть відкладати з цього тижня якусь частину своєї зарплати. Через деякий час ці кошти вам неабияк знадобляться.

Сприятливий день: 16 серпня

Несприятливий день: 22 серпня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 для Рака

Новий тиждень підходить для того, аби вирішити сімейні конфлікти та обговорити питання, які давно назрівають між вами та вашими рідними. На роботі не вплутуйте себе в плітки, адже можете виявитися крайніми. У вівторок чекайте неочікуваних гостей вдома.

Середина тижня виявиться для вас дуже плідною. На роботі ви зможете успішно довести до кінця чимало справ, а вдома вирішити багато важливих завдань. Середа – вдалий час для ділових зустрічей, переговори можуть вивести ваші робочі проєкти на новий рівень.

На вихідних вам захочеться відгородитися від всього світу, однак перегинати занадто сильно не варто, адже можете відчути себе самотніми. Суботу і неділю рекомендовано провести вдома зі своєю сім'єю, від прогулянок з друзями краще відмовитися.

Сприятливий день: 18 серпня

Несприятливий день: 19 серпня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 для Лева

Цього тижня Леви побачать нові перспективи та зрозуміють, як досягнути бажаного. Слідкуйте за своїм здоров'ям, оскільки ви в цей період не застраховані від втоми та стресів. На роботі вам доведеться продемонструвати обізнаність та організаторські здібності.

Можливі несподівані повороти долі, які сприятливо позначаться на вашому особистому житті. Самотні представники знаку мають всі шанси познайомитися з людиною, яка живе за кордоном. Від додаткових робочих завдань в цей період варто відмовитися, виконуйте лише те, що робите завжди.

На вихідних ви відкриєте в собі абсолютно нові таланти та здібності. Насправді ви вмієте та можете багато чого, але ніколи не проявляли бажання та зацікавленості до якихось нових речей у своєму житті. У неділю день добре провести за читанням книжки, переглядом фільму чи серіалу.

Сприятливий день: 16 серпня

Несприятливий день: 17 серпня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 для Діви

Новий тиждень буде сприятливим для самовдосконалення. Постарайтеся позбутися сумнівів щодо всього, за що ви беретеся. Астрологи прогнозують вам успіх на роботі та в особистому житті. Вам треба усвідомити, що ви можете все, якщо маєте бажання. У цей період ви відчуєте прилив бадьорості, що позначиться на вашій працездатності.

Загалом тиждень сприятливий для фізичної активності. Ви дуже давно не займалися спортом, тому навіть 15 хвилин мінімального навантаження на день дасть свої плоди. Після роботи виділяйте час на прогулянки та активність.

У суботу та неділю вас чекає хороший настрій для будь-яких занять. На вихідних читайте, слухайте нові музичні альбоми, або відкрийте для себе цікавий серіал чи фільм. За бажання, можете скласти план завдань, які вам треба виконати в останні місяці року.

Сприятливий день: 20 серпня

Несприятливий день: 18 серпня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 для Терезів

Астрологи радять Терезам початок тижня розпочати активно: завершіть прибирання, яке ви розпочали в квартирі, почистіть телефон та комп'ютер від непотребу, порозкладайте все в шафах, оплатіть всі рахунки, передивіться свій план, внесіть корективи за потреби та починайте діяти.

У середині тижня у вас можуть виникнути цікаві ідеї та бажання. Докладайте до всього зусилля, щоб отримати позитивний результат. Четвер та п'ятниця будуть бурхливими на емоції. Ви можете закохатися та одразу поринути в почуття.

На вихідних вас чекає цікавий, перспективний період, який потішить вас не лише появою нових друзів. У суботу ймовірні незаплановані, але дуже вдалі зустрічі. У неділю можете вирушити в коротку подорож, яка подарує вам незабутні емоції та спогади.

Сприятливий день: 17 серпня

Несприятливий день: 21 серпня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіони можуть опинитися перед вибором: почати щось нове або продовжувати розпочате. Не питайтеся нікого поради і орієнтуйтеся лише на власні бажання. Не варто гнатися за чимось грандіозним, адже ризикуєте втратити те, що вже маєте. Потім до цього повернутися буде дуже важко.

Середина тижня – сприятливий час для розв'язання старих проблем. Намагайтеся більш раціонально витрачати свої сили та енергетичні ресурси. З коханою половинкою вас чекає нова хвиля почуттів та перехід стосунків на новий рівень.

На вихідних займіться своїм здоров'ям та зовнішнім виглядом. З нового тижня вас чекають важливі ділові зустрічі, тож спробуйте відпочити та набратися натхнення. Від вечірок та шумних компаній астрологи радять відмовитися.

Сприятливий день: 20 серпня

Несприятливий день: 18 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 для Стрільця

Новий тиждень для Стрільців буде емоційним. Будьте готові до того, що вам доведеться відстоювати свої ідеї та проєкти, оскільки колегам буде важко зрозуміти ваші думки. У вівторок може піти все не так, як ви планували, але не переймайтеся, адже чудовий період ще попереду.

Вже в середині тижня ви відчуєте результат того, над чим так довго працювали. Отриманий вами досвід буде безцінним. У цей період вам треба приділити належну увагу взаєминами з людьми: почніть більше спілкуватися на різні теми для розширення свого кругозору.

На вихідних не приділяйте свій час роботі. Пам'ятайте, що вам потрібно відпочивати та відновлювати свою втрачену енергію. Займіться спортом, прогуляйтеся свіжим повітрям, почніть медитувати тощо.

Сприятливий день: 17 серпня

Несприятливий день: 22 серпня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 для Козерога

Новий тиждень для Козерогів – час роздумів та переоцінки цінностей. Постарайтеся підтримувати зв'язок з рідними, не конфліктувати з колегами на роботі та зберігати сімейний затишок вдома. У цей період можлива зайва метушня та вирішення термінових справ, однак вже до кінця тижня все налагодиться.

Натхнення, яке прийде до вас цього тижня – почніть використовувати з користю. На роботі проявляйте креатив та шукайте нестандартні вирішення задач. Вівторок та середа – найкращі дні для того, аби подбати про своє здоров'я та записатися на прийом до лікаря.

На вихідних вам варто звернути увагу на порядок в домі. Влаштуйте генеральне прибирання, адже у чистій оселі – чисті думки. За словами астрологів, результат не змусить себе довго чекати, адже всі справи йтимуть впорядковано та продуктивніше.

Сприятливий день : 16 серпня

Несприятливий день: 22 серпня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 для Водолія

Щоб завести нові знайомства, доведеться вам спочатку завершити старі зв'язки. У кого є невирішене квартирне питання – мають чудову можливість впоратися з ним. Попереду вас чекають переговори щодо купівлі-продажу.

Проведіть тиждень в розміреному темпі, а також проявіть пильність. Поспіх може стати причиною проблем у справах. Можливий несподіваний поворот справ, який може застати вас зненацька.

На вихідних виділіть час, аби провести роботу над своїми помилками. Подумайте над тим, яким чином ви можете вдосконалити своє життя. Складіть список справ та ретельно розпишіть, що маєте обов'язково виконати. Окрім цього, не забувайте про відпочинок.

Сприятливий день: 18 серпня

Несприятливий день: 16 серпня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 для Риб

На Риб чекає чудовий початок дня. Ви зможете отримати заслужену нагороду, провести час у колі друзів та близьких та зарядитися бадьорістю на увесь тиждень.

У середині тижня ви можете поставити крапку в спірних питаннях та почати шлях до підкорення нових вершин. Порада від астрологів – не піддавайтеся на провокації та не приймайте самостійні рішення.

На вихідних вашим планам нічого не загрожує, тож ви зможете спокійно займатися запланованими справами. Ймовірно, на вихідних у вас з'являться додаткові гроші. Намагайтеся витрачати їх з розумом.

Сприятливий день: 21 серпня

Несприятливий день: 20 серпня