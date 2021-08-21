Гороскоп на 21 августа 2021 для Овнов
В субботу Овнам стоит проявить активность во многих делах. Вы сможете выполнить сегодня все, что планировали. Вечер проведите с близкими друзьями.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 21 августа 2021 для Тельцов
В этот день отложите рабочие дела. Выходные вам нужны для того, чтобы восстановить свои силы, перегружаться сегодня не стоит.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 21 августа 2021 для Близнецов
Не берите близко к сердцу то, что вам скажут другие. Берегите свое настроение и занимайтесь в этот день приятными вещами.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 21 августа 2021 для Раков
Храните внутреннее спокойствие в этот день и уверенность. Хорошо отдохните и наберитесь сил, которые вам понадобятся совсем скоро.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 21 августа 2021 для Львов
Астрологи советуют уделить внимание себе, своей внешности и личной жизни. Если будете действовать нестандартным способом, сможете достичь большего.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 21 августа 2021 для Дев
Дев ждут невыясненные отношения с вашим партнером. Решайте все в спокойной обстановке, без лишней суеты и обид.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 21 августа 2021 для Весов
Старайтесь в этот день не принимать необдуманных решений и избегать любых авантюр. Сегодня не стоит переутомляться, следите за своим здоровьем.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 21 августа 2021 для Скорпионов
Звезды предсказывают вам успешный день. Все ваши старания непременно оценят, а вечером вас ждет неожиданный сюрприз.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 21 августа 2021 для Стрельцов
Верьте в свои силы и достигнете всего, чего пожелаете. Во второй половине дня получите хорошие новости, которые изменят ход событий многих вещей.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 21 августа 2021 для Козерогов
В этот день у Козерогов появится дополнительная энергия. Сегодня она вам очень нужна. Свободное время стоит посвятить помощи родителям.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 21 августа 2021 для Водолеев
Совместные действия со второй половинкой укрепят ваш брак и внесут баланс в романтические отношения. Сутки удачные для решения финансовых вопросов.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 21 августа 2021 для Рыб
Сегодня внимание Рыб будут привлекать темы, связанные с красотой, модой и эстетической медициной. Удачный момент для посещения парикмахера, стоматолога или стилиста.