В этот день стоит отвлечься от рабочих задач и посвятить день планированию. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 21 августа для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 августа 2021 для Овнов

В субботу Овнам стоит проявить активность во многих делах. Вы сможете выполнить сегодня все, что планировали. Вечер проведите с близкими друзьями.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 августа 2021 для Тельцов

В этот день отложите рабочие дела. Выходные вам нужны для того, чтобы восстановить свои силы, перегружаться сегодня не стоит.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 августа 2021 для Близнецов

Не берите близко к сердцу то, что вам скажут другие. Берегите свое настроение и занимайтесь в этот день приятными вещами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 августа 2021 для Раков

Храните внутреннее спокойствие в этот день и уверенность. Хорошо отдохните и наберитесь сил, которые вам понадобятся совсем скоро.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 21 августа 2021 для Львов

Астрологи советуют уделить внимание себе, своей внешности и личной жизни. Если будете действовать нестандартным способом, сможете достичь большего.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 21 августа 2021 для Дев

Дев ждут невыясненные отношения с вашим партнером. Решайте все в спокойной обстановке, без лишней суеты и обид.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 августа 2021 для Весов

Старайтесь в этот день не принимать необдуманных решений и избегать любых авантюр. Сегодня не стоит переутомляться, следите за своим здоровьем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 августа 2021 для Скорпионов

Звезды предсказывают вам успешный день. Все ваши старания непременно оценят, а вечером вас ждет неожиданный сюрприз.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 21 августа 2021 для Стрельцов

Верьте в свои силы и достигнете всего, чего пожелаете. Во второй половине дня получите хорошие новости, которые изменят ход событий многих вещей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 августа 2021 для Козерогов

В этот день у Козерогов появится дополнительная энергия. Сегодня она вам очень нужна. Свободное время стоит посвятить помощи родителям.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 21 августа 2021 для Водолеев

Совместные действия со второй половинкой укрепят ваш брак и внесут баланс в романтические отношения. Сутки удачные для решения финансовых вопросов.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 августа 2021 для Рыб

Сегодня внимание Рыб будут привлекать темы, связанные с красотой, модой и эстетической медициной. Удачный момент для посещения парикмахера, стоматолога или стилиста.