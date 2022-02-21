Гороскоп на 21 лютого для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2022 року, прогнозує Близнюкам вдалий день. Овнам не радять займатися грошовими переказами. Читайте гороскоп на 21 лютого для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.
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Гороскоп на 21 лютого для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Овнів
День несприятливий для фінансових операцій. Обмін грошей чи перекидання їх на чужий рахунок, варто відкласти до завтрішнього дня.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Тельців
Тельці сьогодні ризикують стати жертвою обману з боку недоброзичливців. Будьть уважними та не дозволяйте нікому завантажувати вас зайвими справами.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Близнюків
Сьогодні Близнюки мають всі шанси витягнути щасливий квиток. Ваш день почнеться ідеально і пройде також позитивно.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Раків
Сьогодні Ракам треба подумати над своїми помилками. Постарайтеся більше не лізти в конфлікті ситуації та за можливості згладити гострі кути у спілкуванні.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Левів
Астрологи радять Левам приділити час спілкуванню з рідними людьми. Подаруйте свою увагу тим, хто дорогий вашому серцю.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Дів
На Дів сьогодні чекає важкий вибір. Дівам треба зібрати всі свої сили в кулак та нарешті вийти зі своєї зони комфорту.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Терезів
Астрологи прогнозують Терезам вдалий та спокійний день. На роботі все буде проходити спокійно, вечір присвятіть виконанню особистих справ.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Скорпіонів
Астрологи пророкують Скорпіонам в понеділок вдале заключення угоди. Друга половина дня вдала для роздумів над майбутнім.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Стрільців
На Стрільців чекає період духовного відродження. Можете сміливо займатися тими справами, які принесуть вам очікуваний результат.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Козерогів
На Козерогів сьогодні чекають деякі фінансові труднощі. Та попри важливі витрати, не забувайте відкласти хоча б невелику суму грошей.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Водоліїв
Астрологи категорично забороняють Водоліям в цей день вживати алкогольні напої. Також вам не рекомендовано витрачати гроші на дріб'язкові покупки.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Риб
Робочі зустрічі в цей день краще проводити до обіду. Зранку складіть план на день та постарайтеся його виконати.