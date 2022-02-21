В этот день будьте собранными и целенаправленно идите к своей цели. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 21 – 27 февраля 2022 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 февраля 2022 для Овнов

День неблагоприятен для финансовых операций. Обмен денег или переброску их на чужой счет, стоит отложить до завтрашнего дня.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 февраля 2022 для Тельцов

Тельцы сегодня рискуют стать жертвой обмана со стороны недоброжелателей. Будьте внимательными и не позволяйте никому загружать вас лишними делами.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 февраля 2022 года для Близнецов

Сегодня Близнецы имеют все шансы вытянуть счастливый билет. Ваш день начнется идеально и пройдет также позитивно.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 февраля 2022 года для Раков

Сегодня Ракам надо подумать над своими ошибками. Постарайтесь больше не лезть в конфликтную ситуацию и по возможности сгладить острые углы в общении.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 21 февраля 2022 года для Львов

Астрологи советуют Львам уделить время общению с родными людьми. Подарите свое внимание тем, кто дорог вашему сердцу.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 21 февраля 2022 для Дев

Дев сегодня ждет трудный выбор. Девам надо собрать все свои силы в кулак и наконец выйти из своей зоны комфорта.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 февраля 2022 для Весов

Астрологи прогнозируют Весам удачный и спокойный день. На работе все будет проходить спокойно, вечер посвятите выполнению личных дел.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 февраля 2022 для Скорпионов

Астрологи предсказывают Скорпионам в понедельник удачное заключение сделки. Вторая половина дня удачна для размышлений над будущим.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 21 февраля 2022 для Стрельцов

Стрельцов ждет период духовного возрождения. Можете смело заниматься теми делами, которые принесут вам ожидаемый результат.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 февраля 2022 для Козерогов

Козерогов сегодня ждут некоторые финансовые трудности. Но несмотря на важные расходы, не забывайте отложить хотя бы небольшую сумму денег.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 21 февраля 2022 для Водолеев

Астрологи категорически запрещают Водолеям в этот день употреблять алкогольные напитки. Также вам не рекомендовано тратить деньги на мелочные покупки.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 февраля 2022 года для Рыб

Рабочие встречи в этот день лучше проводить до обеда. Утром составьте план на день и постарайтесь его выполнить.