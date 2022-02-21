Гороскоп на 21 февраля 2022 для Овнов
День неблагоприятен для финансовых операций. Обмен денег или переброску их на чужой счет, стоит отложить до завтрашнего дня.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 21 февраля 2022 для Тельцов
Тельцы сегодня рискуют стать жертвой обмана со стороны недоброжелателей. Будьте внимательными и не позволяйте никому загружать вас лишними делами.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 21 февраля 2022 года для Близнецов
Сегодня Близнецы имеют все шансы вытянуть счастливый билет. Ваш день начнется идеально и пройдет также позитивно.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 21 февраля 2022 года для Раков
Сегодня Ракам надо подумать над своими ошибками. Постарайтесь больше не лезть в конфликтную ситуацию и по возможности сгладить острые углы в общении.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 21 февраля 2022 года для Львов
Астрологи советуют Львам уделить время общению с родными людьми. Подарите свое внимание тем, кто дорог вашему сердцу.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 21 февраля 2022 для Дев
Дев сегодня ждет трудный выбор. Девам надо собрать все свои силы в кулак и наконец выйти из своей зоны комфорта.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 21 февраля 2022 для Весов
Астрологи прогнозируют Весам удачный и спокойный день. На работе все будет проходить спокойно, вечер посвятите выполнению личных дел.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 21 февраля 2022 для Скорпионов
Астрологи предсказывают Скорпионам в понедельник удачное заключение сделки. Вторая половина дня удачна для размышлений над будущим.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 21 февраля 2022 для Стрельцов
Стрельцов ждет период духовного возрождения. Можете смело заниматься теми делами, которые принесут вам ожидаемый результат.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 21 февраля 2022 для Козерогов
Козерогов сегодня ждут некоторые финансовые трудности. Но несмотря на важные расходы, не забывайте отложить хотя бы небольшую сумму денег.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 21 февраля 2022 для Водолеев
Астрологи категорически запрещают Водолеям в этот день употреблять алкогольные напитки. Также вам не рекомендовано тратить деньги на мелочные покупки.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 21 февраля 2022 года для Рыб
Рабочие встречи в этот день лучше проводить до обеда. Утром составьте план на день и постарайтесь его выполнить.