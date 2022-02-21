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Гороскоп на 21 лютого для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Овнів
День несприятливий для фінансових операцій. Обмін грошей чи перекидання їх на чужий рахунок, варто відкласти до завтрішнього дня.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Тельців
Тельці сьогодні ризикують стати жертвою обману з боку недоброзичливців. Будьть уважними та не дозволяйте нікому завантажувати вас зайвими справами.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Близнюків
Сьогодні Близнюки мають всі шанси витягнути щасливий квиток. Ваш день почнеться ідеально і пройде також позитивно.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Левів
Астрологи радять Левам приділити час спілкуванню з рідними людьми. Подаруйте свою увагу тим, хто дорогий вашому серцю.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Дів
На Дів сьогодні чекає важкий вибір. Дівам треба зібрати всі свої сили в кулак та нарешті вийти зі своєї зони комфорту.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Терезів
Астрологи прогнозують Терезам вдалий та спокійний день. На роботі все буде проходити спокійно, вечір присвятіть виконанню особистих справ.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Скорпіонів
Астрологи пророкують Скорпіонам в понеділок вдале заключення угоди. Друга половина дня вдала для роздумів над майбутнім.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Стрільців
На Стрільців чекає період духовного відродження. Можете сміливо займатися тими справами, які принесуть вам очікуваний результат.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Козерогів
На Козерогів сьогодні чекають деякі фінансові труднощі. Та попри важливі витрати, не забувайте відкласти хоча б невелику суму грошей.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Водоліїв
Астрологи категорично забороняють Водоліям в цей день вживати алкогольні напої. Також вам не рекомендовано витрачати гроші на дріб'язкові покупки.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 21 лютого 2022 для Риб
Робочі зустрічі в цей день краще проводити до обіду. Зранку складіть план на день та постарайтеся його виконати.