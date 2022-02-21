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Гороскоп на 21 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 лютого 2022 для Овнів

День несприятливий для фінансових операцій. Обмін грошей чи перекидання їх на чужий рахунок, варто відкласти до завтрішнього дня.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 лютого 2022 для Тельців

Тельці сьогодні ризикують стати жертвою обману з боку недоброзичливців. Будьть уважними та не дозволяйте нікому завантажувати вас зайвими справами.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 лютого 2022 для Близнюків

Сьогодні Близнюки мають всі шанси витягнути щасливий квиток. Ваш день почнеться ідеально і пройде також позитивно.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 лютого 2022 для Раків

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 лютого 2022 для Левів

Астрологи радять Левам приділити час спілкуванню з рідними людьми. Подаруйте свою увагу тим, хто дорогий вашому серцю.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 лютого 2022 для Дів

На Дів сьогодні чекає важкий вибір. Дівам треба зібрати всі свої сили в кулак та нарешті вийти зі своєї зони комфорту.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 лютого 2022 для Терезів

Астрологи прогнозують Терезам вдалий та спокійний день. На роботі все буде проходити спокійно, вечір присвятіть виконанню особистих справ.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 лютого 2022 для Скорпіонів

Астрологи пророкують Скорпіонам в понеділок вдале заключення угоди. Друга половина дня вдала для роздумів над майбутнім.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 лютого 2022 для Стрільців

На Стрільців чекає період духовного відродження. Можете сміливо займатися тими справами, які принесуть вам очікуваний результат.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 лютого 2022 для Козерогів

На Козерогів сьогодні чекають деякі фінансові труднощі. Та попри важливі витрати, не забувайте відкласти хоча б невелику суму грошей.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 лютого 2022 для Водоліїв

Астрологи категорично забороняють Водоліям в цей день вживати алкогольні напої. Також вам не рекомендовано витрачати гроші на дріб'язкові покупки.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 лютого 2022 для Риб

Робочі зустрічі в цей день краще проводити до обіду. Зранку складіть план на день та постарайтеся його виконати.