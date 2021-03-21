Гороскоп на сьогодні, 21 березня 2021 року, радить Козерогам не боятися брати відповідальність за свої рішення. Скорпіонам варто вирішити сімейно-побутові питання. Читайте гороскоп на 21 березня 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Приплив енергії у цей день допоможе вам впоратися з усіма запланованими справами. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 21 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 березня 2021 для Овнів

День сприятливий для будь-яких починань. Навіть якщо вам не все вдаватиметься, ви отримаєте допомогу та підтримку від близьких.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 березня 2021 для Тельців

Сьогоднішній день сприятливий для всього, що пов'язане з любов'ю та особистим життям. Постарайтеся отримати від цього дня якомога більше приємних емоцій.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 березня 2021 для Близнюків

Вирішення важливих справ у цей день краще відкласти. В багатьох питаннях ви можете бути некомпетентними.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 березня 2021 для Раків

У любовних відносинах Раків можуть очікувати приємні сюрпризи. У вас розпочалася біла смуга дивовижного періоду вашого життя.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 21 березня 2021 для Левів

Проведіть сьогоднішній день зі своєю сім'єю та родиною. Обговоріть спільні плани на майбутнє та знайдіть шляхи реалізації. Прислухайтеся в цей день до порад старших.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 21 березня 2021 для Дів

Навіть попри вихідний, Діви зможуть зробити багато справ. Вдень вам буде ніколи відпочити, втім в другій половині дня проведіть час із задоволенням для себе. Неділя буде вдалою для онлайн-шопінгу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 березня 2021 для Терезів

Через активний робочий тиждень, Терези зможуть відчути нездужання та втому. Не змушуйте себе нічого робити, краще вдосталь відпочити та відновити організм.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 березня 2021 для Скорпіонів

Першу половину дня присвятіть вирішенню сімейно-побутових питань. Постарайтеся зробити максимальну кількість справ, щоб не переносити їх на наступний тиждень.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 березня 2021 для Стрільців

Стрільцям астрологи радять розпланувати сімейний бюджет. Ймовірно, вам доведеться відкласти значну частину коштів на дороговартісну покупку, тож включіть у своє життя режим економії.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 березня 2021 для Козерогів

Не бійтеся брати на себе відповідальність за все, що стається у вашому житті. Втома у цей день вам протипоказана. Розслабляйтеся та відпочивайте, набирайтеся сил для активного робочого тижня.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 березня 2021 для Водоліїв

Зорі радять Водоліям обдумувати кожне своє рішення. Це допоможе вам уникнути прикрих неприємностей.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 березня 2021 для Риб