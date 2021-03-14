Гороскоп на тиждень 15 –21 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку, обіцяє цікавий та позитивний період, який позначиться на всіх сферах життя. Читайте гороскоп на тиждень 5 – 21 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 для Овна

Понеділок – сприятливий день для планування найважливіших справ та робочих моментів. На роботі в другій половині дня на вас очікують приємні несподіванки. Тиждень подарує вам нові фінансові надходження, які варто вкласти в щось корисне.

Зорі попереджають про погіршення зору. Не піддавайте очі підвищеним навантаженням: відмовтеся від читання при поганому освітленні та від тривалого перегляду телевізора чи сидіння перед монітором. Також цього тижня будьте обережними зі спортом. Не виконуйте важких вправ та не перевантажуйте себе зайвими вправами.

Вихідні присвятіть лише собі і забудьте хоч трохи про роботу. Увечері прийміть ванну, послухайте медитативну чи релаксуючу музику, прочитайте улюблену книгу, подивіться комедію чи просто зберіться з друзями на смачну піцу.

Сприятливий день: 17 березня

Несприятливий день: 18 березня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 для Тельця

На Тельців цього тижня чекають деякі труднощі, але з ними ви досить легко впораєтеся. Позитивний настрій допоможе подолати вам всі погані думки та переживання. Астрологи радять бути сміливими та не зважати ні на чию думку. Робіть так, як вам підказує інтуїція.

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Ваші старання цього тижня призведуть до значних змін. Виділіть достатньо часу для домашніх справ та розв'язання дрібних проблем. Ймовірно, в середині тижня у вас погіршаться стосунки зі своєю колегою, однак не переживайте. Зовсім скоро ви зможете все владнати та порозумітися.

Якщо ви давно мріяли про домашнього улюбленця – настав час придбати собаку чи кішку. Здоров'я не завдасть проблем, більше відпочивайте і отримуйте задоволення від життя.

Сприятливий день: 20 березня

Несприятливий день: 15 березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 для Близнюків

У Близнюків цього тижня буде затишшя у фінансовому плані, тому варто чітко розподілити всі необхідні витрати. У середу у вас може відбутися неприємна розмова з керівництвом. Якщо ви швидко вникнете у всі робочі справи та зможете досягнути поставлених завдань, то вже до кінця тижня можете очікувати на успіх.

Загалом тиждень сприятливий для важливих справ. Якщо ви постійно щось відкладали на потім, то в цей період варто одразу діяти та виконувати заплановане. Наприкінці тижня на вас чекає приємне знайомство, яке згодом може перерости в міцну дружбу. Астрологи радять звертати увагу на дати цього тижня. Не пропустіть день народження близької вам людини.

На вихідних відвідайте стоматолога, гастроентеролога та гінеколога, якщо у вас є потреба. Якщо ви будете тягнути, то потім відновити здоров'я буде дуже важко.

Сприятливий день: 17 березня

Несприятливий день: 18 березня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 для Рака

Раки цього тижня матимуть велике бажання розібратися з незавершеними справами. Вас чекає чимало ділових проєктів та творчих ініціатив. Середа потішить вдалими переговорами та угодами. У п'ятницю вас очікують фінансові надходження.

Якщо ви не будете давати волю своїм емоціям та робити необдуманих вчинків, то вашому благополуччю нічого не загрожує. Друга половина тижня буде стабільною. Всі ваші справи протікатимуть в спокійному руслі, а вдома пануватиме гармонія.

Субота – вдалий день для запланованих покупок. Також у цей день варто вирішити квартирні питання та оплатити всі рахунки. У неділю ви можете досягнути непоганих результатів у інтелектуальній сфері та науковій діяльності.

Сприятливий день: 20 березня

Несприятливий день: 15 березня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 для Лева

На цьому тижні від вашої відповідальності залежить увесь подальший успіх. Стосунки з колегами будуть неоднозначними. Однак доволі напружена ситуація дозволить упорядкувати ділові зв'язки і коригувати навантаження на роботі. Намагайтеся ні з ким не сваритися і не розпалювати ворожнечу в колективі.

Якщо у вашому оточенні є люди, яким ви не довіряєте, то розривати дружбу з ними не обов'язково. Просто будьте надалі з ними обережнішими. Гороскоп обіцяє прилив сил і натхнення у творчості.

Вихідні налаштовують Левів на те, щоб трохи полінуватися та подивитися фільми чи новий серіал. Якщо дозволить погода, зберіть друзів на перший весняний пікнік.

Сприятливий день: 17 березня

Несприятливий день: 18 березня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 для Діви

Не форсуйте події цього тижня, дійте спокійно та обдумано. У середу у вас пройде ділова зустріч, до якої варто ретельно підготуватися, адже вона може виявитися досить продуктивною для вас та ваших партнерів. У четвер вас чекає успіх та додатковий прибуток. Ретельно перевіряйте всі документи і папери.

Цього тижня вашому здоров'ю нічого не загрожує. Якщо будете стежити за собою, тиждень пройде для вас успішно та позитивно. Не бійтеся кардинальних змін, вони вам необхідні, щоб змінити життя на краще. Вірте у свої сили і все буде добре.

На вихідних ви будете наповнені оптимізму і досягнете поставленої мети. У тих, хто працює у сфері мистецтва – кар'єра піде стрімко вгору. У неділю присвятіть час відпочинку та тим справам, які приносять вам душевне заспокоєння.

Сприятливий день: 17 березня

Несприятливий день: 19 березня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 для Терезів

Терезам астрологи радять провести тиждень з рідними. Після роботи скасуйте всі зустрічі з колегами та друзями, та поспішайте додому. Останнім часом ви досить часто пропадаєте, і за вами починають сумувати діти та чоловік.

Астрологи радять попрацювати над захистом від негативної енергії, яка йде до вас від недоброзичливих знайомих. Багатьом представникам цього знаку вдасться налаштувати себе на позитивну хвилю та визначитися з глобальними цілями на найближчий рік. Жити в моменті вам ніхто не забороняє, втім знати куди ви рухаєтеся і для чого, вам треба знати обов'язково.

Вихідні подарують вам позитивні дні, однак ними треба правильно розпоряджатися. Астрологи радять не розпорошувати даремно сили на справи, які не приносять вам задоволення. У неділю спробуйте відпочити та повністю відкласти всі робочі справи.

Сприятливий день: 21 березня

Несприятливий день: 15 березня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 для Скорпіона

Новий тиждень буде вдалим для проведення важливих розмов. Цього тижня, ви як ніколи будете красномовними. Доводьте почате до кінця та не відступайте, тоді вам може посміхнутися успіх і заслужена фінансова винагорода.

Зірки кажуть, що тиждень буде сприятливим для тих представників знаку, які задумали пошук однодумців. Є високі шанси зацікавити інших власними ідеями.

Ймовірно, ви отримаєте винагороду, на яку навіть не очікували, проте не спішіть витрачати кошти. Через деякий час вони вам знадобляться на важливіші справи. Скорпіонам астрологи не рекомендують потакати всім своїм "хочу". Є високі шанси стати заручником власних бажань та капризів і довести себе до депресивного стану.

Сприятливий день: 17 березня

Несприятливий день: 18 березня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 для Стрільця

Цього тижня Стрільці позбудуться від чорної смуги в справах та особистому житті. Зорі будуть вкрай позитивно налаштовані до вас у цей період. На початку тижня займіться пошуком друзів чи нових знайомств. Не бійтеся написати однокласникам чи одногрупникам та просто запитати, як їхні справи. Згодом ваше спілкування може призвести до хорошої дружби.

Найбільше Стрільцям пощастить в середині тижня. Це буде сприятливий та позитивний день, який подарує вам нові емоції та ідеї, які ви через деякий час успішно втілите в життя. У п'ятницю покладайтеся на свою інтуїцію та власний досвід. Не дозволяйте чужим думкам вплинути на вас.

На вихідних ви будете наповнені енергію, яку краще направити на відпочинок та любовні пригоди. Творчим знакам зодіаку варто зайнятися малюванням чи вишиванням.

Сприятливий день: 21 березня

Несприятливий день: 16 березня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 для Козерога

Цього тижня рекомендується приділити більше уваги сімейним справам та спілкуванню з близькими. Новий тиждень обіцяє бути сприятливим в фінансовому плані, не виключені додаткові грошові надходження.

Друга половина тижня сприятлива для нових знайомств. Також в ці дні вас чекає багато зустрічей, розмов зі знайомими, родичами, сусідами. Зараз вдалий час для активного обміну думками, навчання. Вам треба якнайшвидше сконцентровуватись на своїх поточних справах на роботі.

На вихідних будьте готовими до того, щоб приймати рішення швидко та зважено. Не піддавайтеся паніці, це допоможе уникнути критичних помилок. Розслабитися вам допоможе музика та медитація, а також розмова з найкращим другом чи подругою.

Сприятливий день : 18 березня

Несприятливий день: 19 березня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 для Водолія

Водоліям, які перебувають у відносинах, астрологи радять приділити цього тижня увагу своїм коханим. Це прекрасний час для спільних справ, романтики, чи знайомства з батьками вашої половинки. Любов допоможе вам намітити нові плани на майбутнє.

Водолії – люди з великим діловим та фінансовим потенціалом. Цього тижня астрологи відзначають збільшення ваших грошових надходжень. Позитивними будуть дорогі придбання, пов'язані з будинком, нерухомістю та інтер'єром.

Цього тижня зорі даватимуть вам підказки, на які потрібно звертати увагу. До прикладу, якщо у вас погане самопочуття, то ці справи необхідно відкласти. Вихідні будуть вдалими для духовного очищення, тому можете молитися, медитувати та займатися пошуками себе.

Сприятливий день: 20 березня

Несприятливий день: 21 березня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 для Риб

Рибам необхідно стежити за емоціями та почуттями цього тижня. Образи залишайте позаду, а дратівливість направляйте в конструктивне русло. Це допоможе правильно взаємодіяти з людьми. Астрологи радять вам уникати стереотипного мислення в найближчі 7 днів.

Астрологи зазначають, що Рибам можна рухатися в будь-якому напрямку, причому цілі можуть бути різними. Не обов'язково зациклюватися на сімейних чи робочих справах. Будь-які покупки краще робити в кінці тижні.

На вихідних буде корисно зайнятися творчістю, активним відпочинком, а також відправитися на романтичні зустрічі. Можна зайнятися спортом та братися за будь-яку роботу, однак всі справи, які треба зробити, краще записати заздалегідь. Зорі кажуть, що на вихідних можна спокійно відправлятися у далекі поїздки

Сприятливий день: 15 березня

Несприятливий день: 16 березня