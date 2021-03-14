Гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 для всех знаков Зодиака, обещает интересный и позитивный период, который скажется на всех сферах жизни. Читайте гороскоп на неделю 5 – 21 марта 2021 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 для Овна

Понедельник – благоприятный день для планирования важнейших дел и рабочих моментов. На работе во второй половине дня вас ждут приятные неожиданности. Неделя подарит вам новые финансовые поступления, которые следует вложить во что-то полезное.

Звезды предупреждают об ухудшении зрения. Не подвергайте глаза повышенной нагрузке: откажитесь от чтения при плохом освещении и от длительного просмотра телевизора или сидения перед монитором. Также на этой неделе будьте осторожны со спортом. Не делайте тяжелых упражнений и не перегружайте себя лишними упражнениями.

Выходные посвятите только себе и забудьте хоть немного о работе. Вечером примите ванну, послушайте медитативную или релаксирующую музыку, прочитайте любимую книгу, посмотрите комедию или просто соберитесь с друзьями на вкусную пиццу.

Благоприятный день: 17 марта

Неблагоприятный день: 18 марта

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 для Тельца

Тельцов на этой неделе ждут некоторые трудности, но с ними вы довольно легко справитесь. Позитивный настрой поможет преодолеть вам все плохие мысли и переживания. Астрологи советуют быть смелыми и не обращать внимание ни на чье мнение. Делайте так, как вам подсказывает интуиция.

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Ваши старания на этой неделе приведут к значительным изменениям. Выделите достаточно времени для домашних дел и решения мелких проблем. Вероятно, в середине недели у вас ухудшатся отношения со своей коллегой, однако не переживайте. Совсем скоро вы сможете все решить и договориться.

Если вы давно мечтали о домашнем любимце – пора приобрести собаку или кошку. Здоровье не принесет проблем, больше отдыхайте и получайте удовольствие от жизни.

Благоприятный день: 20 марта

Неблагоприятный день: 15 марта

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 для Близнецов

У Близнецов на этой неделе будет затишье в финансовом плане, поэтому стоит четко распределить все необходимые расходы. В среду у вас может произойти неприятный разговор с руководством. Если вы быстро вникнете во все рабочие дела и сможете достичь поставленных задач, то уже к концу недели можете ожидать успех.

В целом неделя благоприятна для важных дел. Если вы постоянно что-то откладывали на потом, то в этот период стоит сразу действовать и выполнять запланированное. В конце недели вас ждет приятное знакомство, которое впоследствии может перерасти в крепкую дружбу. Астрологи советуют обращать внимание на даты на этой неделе. Не пропустите день рождения близкого вам человека.

На выходных посетите стоматолога, гастроэнтеролога и гинеколога, если у вас есть необходимость. Если вы будете тянуть, то потом восстановить здоровье будет очень трудно.

Благоприятный день: 17 марта

Неблагоприятный день: 18 марта

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 для Рака

Раки на этой неделе будут иметь большое желание разобраться с незавершенными делами. Вас ждет немало деловых проектов и творческих инициатив. Среда порадует удачными переговорами и соглашениями. В пятницу вас ожидают финансовые поступления.

Если вы не будете давать волю своим эмоциям и совершать необдуманных поступков, то вашему благополучию ничего не угрожает. Вторая половина недели будет стабильной. Все ваши дела будут протекать в спокойном русле, а дома будет царить гармония.

Суббота – удачный день для запланированных покупок. Также в этот день следует решить квартирные вопросы и оплатить все счета. В воскресенье вы можете достичь неплохих результатов в интеллектуальной сфере и научной деятельности.

Благоприятный день: 20 марта

Неблагоприятный день: 15 марта

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 для Льва

На этой неделе от вашей ответственности зависит весь дальнейший успех. Отношения с коллегами будут неоднозначными. Однако довольно напряженная ситуация позволит упорядочить деловые связи и корректировать нагрузки на работе. Старайтесь ни с кем не ссориться и не разжигать вражду в коллективе.

Если в вашем окружении есть люди, которым вы не доверяете, то разрывать дружбу с ними не обязательно. Просто будьте в дальнейшем с ними осторожнее. Гороскоп обещает прилив сил и вдохновения в творчестве.

Выходные настраивают Львов на то, чтобы немного полениться и посмотреть фильмы или новый сериал. Если позволит погода, соберите друзей на первый весенний пикник.

Благоприятный день: 17 марта

Неблагоприятный день: 18 марта

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 для Девы

Не форсируйте события этой недели, действуйте спокойно и обдуманно. В среду у вас пройдет деловая встреча, к которой следует тщательно подготовиться, ведь она может оказаться весьма продуктивной для вас и ваших партнеров. В четверг вас ждет успех и дополнительный доход. Тщательно проверяйте все документы и бумаги.

На этой неделе вашему здоровью ничего не угрожает. Если будете следить за собой, неделя пройдет для вас успешно и позитивно. Не бойтесь кардинальных изменений, они вам необходимы, чтобы изменить жизнь к лучшему. Верьте в свои силы и все будет хорошо.

На выходных вы будете наполнены оптимизма и добьетесь поставленной цели. У тех, кто работает в сфере искусства – карьера пойдет стремительно вверх. В воскресенье посвятите время отдыху и тем делам, которые приносят вам душевное успокоение.

Благоприятный день: 17 марта

Неблагоприятный день: 19 марта

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 для Весов

Весам астрологи советуют провести неделю с родными. После работы отмените все встречи с коллегами и друзьями, и спешите домой. В последнее время вы довольно часто пропадаете, и по вам начинают грустить дети и муж.

Астрологи советуют поработать над защитой от негативной энергии, которая идет к вам от недоброжелательных знакомых. Многим представителям этого знака удастся настроить себя на позитивную волну и определиться с глобальными целями на ближайший год. Жить в моменте вам никто не запрещает, впрочем знать куда вы двигаетесь и для чего, вам надо обязательно.

Выходные подарят вам положительные дни, однако ими надо правильно распоряжаться. Астрологи советуют не распылять зря силы на дела, которые не приносят вам удовольствие. В воскресенье попробуйте отдохнуть и полностью отложить все рабочие дела.

Благоприятный день: 21 марта

Неблагоприятный день: 15 марта

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 для Скорпиона

Новая неделя будет удачной для проведения важных разговоров. На этой неделе, вы как никогда будете красноречивыми. Доводите начатое до конца и не отступайте, тогда вам может улыбнуться удача и заслуженное финансовое вознаграждение.

Звезды говорят, что неделя будет благоприятной для тех представителей знака, которые задумали поиск единомышленников. Есть высокие шансы заинтересовать других собственными идеями.

Вероятно, вы получите вознаграждение, которое даже не ожидали, однако не спешите тратить деньги. Через некоторое время они вам понадобятся на более важные дела. Скорпионам астрологи не рекомендуют потакать всем своим "хочу". Есть высокие шансы стать заложником собственных желаний и капризов и довести себя до депрессивного состояния.

Благоприятный день: 17 марта

Неблагоприятный день: 18 марта

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 для Стрельца

На этой неделе Стрельцы избавятся от черной полосы в делах и личной жизни. Звезды будут крайне положительно настроены к вам в этот период. В начале недели займитесь поиском друзей или новых знакомств. Не бойтесь написать одноклассникам или одногруппникам и просто спросить, как их дела. Впоследствии ваше общение может привести к хорошей дружбе.

Больше всего Стрельцам повезет в середине недели. Это будет благоприятный и позитивный день, который подарит вам новые эмоции и идеи, которые вы через некоторое время успешно осуществите. В пятницу полагайтесь на свою интуицию и собственный опыт. Не позволяйте чужим мыслям повлиять на вас.

На выходных вы будете наполнены энергию, которую лучше направить на отдых и любовные приключения. Творческим знакам зодиака стоит заняться рисованием или вышивкой.

Благоприятный день: 21 марта

Неблагоприятный день: 16 марта

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 для Козерога

На этой неделе рекомендуется уделить больше внимания семейным делам и общению с близкими. Новая неделя обещает быть благоприятной в финансовом плане, не исключены дополнительные денежные поступления.

Вторая половина недели благоприятна для новых знакомств. Также в эти дни вас ждет много встреч, разговоров со знакомыми, родственниками, соседями. Сейчас подходящее время для активного обмена мнениями, обучения. Вам нужно как можно быстрее сконцентрироваться на своих текущих делах на работе.

На выходных будьте готовы к тому, чтобы принимать решения быстро и взвешенно. Не поддавайтесь панике, это поможет избежать критических ошибок. Расслабиться вам поможет музыка и медитация, а также разговор с лучшим другом или подругой.

Благоприятный день: 18 марта

Неблагоприятный день: 19 марта

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 для Водолея

Водолеям, состоящим в отношениях, астрологи советуют уделить на этой неделе внимание своим любимым. Это прекрасное время для совместных дел, романтики, или знакомства с родителями вашей половинки. Любовь поможет вам наметить новые планы на будущее.

Водолеи – люди с большим деловым и финансовым потенциалом. На этой неделе астрологи отмечают увеличение ваших денежных поступлений. Положительными будут дорогие приобретения, связанные с домом, недвижимостью и интерьером.

На этой неделе звезды будут давать вам подсказки, на которые нужно обращать внимание. К примеру, если у вас плохое самочувствие, то эти дела необходимо отложить. Выходные будут удачными для духовного очищения, поэтому можете молиться, медитировать и заниматься поисками себя.

Благоприятный день: 20 марта

Неблагоприятный день: 21 марта

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 для Рыб

Рыбам необходимо следить за эмоциями и чувствами на этой неделе. Образы оставляйте позади, а раздражительность направляйте в конструктивное русло. Это поможет правильно взаимодействовать с людьми. Астрологи советуют вам избегать стереотипного мышления в ближайшие 7 дней.

Астрологи отмечают, что Рыбам можно двигаться в любом направлении, причем цели могут быть разными. Не обязательно зацикливаться на семейных или рабочих делах. Любые покупки лучше делать в конце недели.

На выходных будет полезно заняться творчеством, активным отдыхом, а также отправиться на романтические встречи. Можно заняться спортом и браться за любую работу, однако все дела, которые надо сделать, лучше записать заранее. Звезды говорят, что на выходных можно спокойно отправляться в дальние поездки.

Благоприятный день: 15 марта

Неблагоприятный день: 16 марта