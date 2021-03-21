Гороскоп на сегодня, 21 марта 2021 года советует Козерогам не бояться брать ответственность за свои решения. Скорпионам стоит решить семейно-бытовые вопросы. Читайте гороскоп на 21 марта 2021 для всех знаков зодиака далее в материале.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Овнов

День благоприятен для любых начинаний. Даже если вам не все удастся, вы получите помощь и поддержку от близких.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Тельцов

Сегодняшний день благоприятен для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Постарайтесь получить от этого дня как можно больше приятных эмоций.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Близнецов

Решение важных дел в этот день лучше отложить. Во многих вопросах вы можете быть некомпетентными.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Раков

В любовных отношениях Раков могут ожидать приятные сюрпризы. У вас началась белая полоса удивительного периода вашей жизни.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Львов

Проведите сегодняшний день со своей семьей и семьей. Обсудите совместные планы на будущее и найдите пути реализации. Прислушайтесь в этот день к советам старших.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Дев

Даже несмотря на выходной, Девы смогут сделать много дел. Днем вам будет некогда отдохнуть, впрочем во второй половине дня проведите время с удовольствием для себя. Воскресенье будет удачным для онлайн-шопинга.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Весов

Через активную рабочую неделю, Весы смогут почувствовать недомогание и усталость. Не заставляйте себя ничего делать, лучше вдоволь отдохнуть и восстановить организм.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Скорпионов

Первую половину дня посвятите решению семейно-бытовых вопросов. Постарайтесь сделать максимальное количество дел, чтобы не переносить их на следующую неделю.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Стрельцов

Стрельцам астрологи советуют распланировать семейный бюджет. Вероятно, вам придется отложить значительную часть средств на дорогую покупку, поэтому включите в свою жизнь режим экономии.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Козерогов

Не бойтесь брать на себя ответственность за все, что происходит в вашей жизни. Усталость в этот день вам противопоказана. Расслабляйтесь и отдыхайте, набирайтесь сил для активной рабочей недели.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Водолеев

Звезды советуют Водолеям обдумывать каждое свое решение. Это поможет вам избежать досадных неприятностей.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Рыб

Астрологи предсказывают Рыбам начало нового этапа в жизни. Подумайте над тем чего вы хотите и начинайте реализовывать мечты.