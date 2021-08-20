Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2021 року, прогнозує Овнам насичений робочий день. Близнюкам треба зосередити свою увагу на особистих стосунках. Читайте гороскоп на 20 серпня 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день астрологи радять окреслити цілі на майбутнє. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Овнів

Сьогодні Овнам треба бути трудоголіками. Перед затяжними вихідними вас чекає чимало робочих завдань, які треба виконати в стислі терміни.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Тельців

Тельцям треба зайнятися відновленням свого здоров'я. Менше запрацьовуйтеся, а більше турбуйтеся про себе.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Близнюків

Близнюки останнім часом сильно зациклені на матеріальній стороні. Звісно, це важливо, але зараз вам треба зосередити увагу на особистих стосунках.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Раків

Ракам сьогодні треба бути дуже уважними, адже є ризик припустити помилку, яку виправити буде дуже важко.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Левів

У цей день ви зможете виконати добре багато справ. Від ранку ви будете позитивно налаштовані, а це зіграє вам на руку. В кінці дня можете розслабитися та відпочити з друзями.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Дів

На Дів чекає плідний день. Досить швидко ви зможете досягнути гідних результатів, якщо будете старатися не покладаючи рук.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Терезів

Будьте обережними у фінансових витратах. Астрологи не радять витрачати кошти на сумнівні речі, які насправді вам не дуже важливі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Скорпіонів

Сьогодні у вас з'являться чудові ідеї, які треба негайно втілити у життя. Сміливо беріться за те, що вам до вподоби та продовжуйте рух вперед.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Стрільців

Перед Стрільцями відкриються в цей ден нові можливості. Ваше головне завдання – правильно скористатися ними.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Козерогів

Сьогодні на Козерогів чекає успішний день, який принесе чималі доходи. У другій половині дня очікуйте на приємну звістку, яка змінить ваше становище.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Водоліїв

Сьогодні Водоліям варто зосередитися на найголовнішому та не відволікатися на вторинні та несуттєві питання.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Риб

Власники бізнесу можуть сьогодні спіткнутися з негараздами та фінансовими збитками. Ризикувати та приймати авантюрні рішення в цей день не рекомендовано.