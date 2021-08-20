Гороскоп на 20 августа 2021 для Овнов
Сегодня Овнам надо быть трудоголиками. Перед затяжными выходными вас ждет немало рабочих задач, которые надо выполнить в сжатые сроки.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 20 августа 2021 для Тельцов
Тельцам надо заняться восстановлением своего здоровья. Меньше зарабатывайтесь, а больше беспокойтесь о себе.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 20 августа 2021 для Близнецов
Близнецы в последнее время сильно зациклены на материальной стороне. Конечно, это важно, но сейчас вам нужно сосредоточить внимание на личных отношениях.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 20 августа 2021 для Раков
Ракам сегодня надо быть очень внимательными, ведь есть риск сделать ошибку, которую исправить будет очень трудно.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 20 августа 2021 для Львов
В этот день вы сможете сделать хорошо много дел. С утра вы будете позитивно настроены, а это сыграет вам на руку. В конце дня можете расслабиться и отдохнуть с друзьями.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 20 августа 2021 для Дев
Дев ждет плодотворный день. Достаточно быстро вы сможете достичь достойных результатов, если будете стараться не покладая рук.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 20 августа 2021 Для Весов
Будьте осторожны в финансовых расходах. Астрологи не советуют тратить средства на сомнительные вещи, которые на самом деле вам не очень важны.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 20 августа 2021 для Скорпионов
Сегодня у вас появятся замечательные идеи, которые надо немедленно воплотить в жизнь. Смело беритесь за то, что вам нравится и продолжайте движение вперед.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 20 августа 2021 для Стрельцов
Перед Стрельцами откроются в этот день новые возможности. Ваша главная задача – правильно воспользоваться ими.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 20 августа 2021 Для Козерогов
Сегодня Козерогов ждет успешный день, который принесет немалые доходы. Во второй половине дня ожидайте приятное известие, которое изменит ваше положение.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 20 августа 2021 для Водолеев
Сегодня Водолеям стоит сосредоточиться на самом главном и не отвлекаться на вторичные и несущественные вопросы.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 20 августа 2021 для Рыб
Владельцы бизнеса могут сегодня столкнуться с невзгодами и финансовыми убытками. Рисковать и принимать авантюрные решения в этот день не рекомендовано.