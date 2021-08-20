У цей день астрологи радять окреслити цілі на майбутнє. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Овнів

Сьогодні Овнам треба бути трудоголіками. Перед затяжними вихідними вас чекає чимало робочих завдань, які треба виконати в стислі терміни.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Тельців

Тельцям треба зайнятися відновленням свого здоров'я. Менше запрацьовуйтеся, а більше турбуйтеся про себе.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Близнюків

Близнюки останнім часом сильно зациклені на матеріальній стороні. Звісно, це важливо, але зараз вам треба зосередити увагу на особистих стосунках.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Раків

Ракам сьогодні треба бути дуже уважними, адже є ризик припустити помилку, яку виправити буде дуже важко.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Левів

У цей день ви зможете виконати добре багато справ. Від ранку ви будете позитивно налаштовані, а це зіграє вам на руку. В кінці дня можете розслабитися та відпочити з друзями.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Дів

На Дів чекає плідний день. Досить швидко ви зможете досягнути гідних результатів, якщо будете старатися не покладаючи рук.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Терезів

Будьте обережними у фінансових витратах. Астрологи не радять витрачати кошти на сумнівні речі, які насправді вам не дуже важливі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Скорпіонів

Сьогодні у вас з'являться чудові ідеї, які треба негайно втілити у життя. Сміливо беріться за те, що вам до вподоби та продовжуйте рух вперед.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Стрільців

Перед Стрільцями відкриються в цей ден нові можливості. Ваше головне завдання – правильно скористатися ними.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Козерогів

Сьогодні на Козерогів чекає успішний день, який принесе чималі доходи. У другій половині дня очікуйте на приємну звістку, яка змінить ваше становище.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Водоліїв

Сьогодні Водоліям варто зосередитися на найголовнішому та не відволікатися на вторинні та несуттєві питання.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 серпня 2021 для Риб

Власники бізнесу можуть сьогодні спіткнутися з негараздами та фінансовими збитками. Ризикувати та приймати авантюрні рішення в цей день не рекомендовано.