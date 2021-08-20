Читайте також Гороскоп на тиждень 16 – 22 серпня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 20 серпня 2021 для Овнів
Сьогодні Овнам треба бути трудоголіками. Перед затяжними вихідними вас чекає чимало робочих завдань, які треба виконати в стислі терміни.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 20 серпня 2021 для Тельців
Тельцям треба зайнятися відновленням свого здоров'я. Менше запрацьовуйтеся, а більше турбуйтеся про себе.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 20 серпня 2021 для Близнюків
Близнюки останнім часом сильно зациклені на матеріальній стороні. Звісно, це важливо, але зараз вам треба зосередити увагу на особистих стосунках.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 20 серпня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 20 серпня 2021 для Левів
У цей день ви зможете виконати добре багато справ. Від ранку ви будете позитивно налаштовані, а це зіграє вам на руку. В кінці дня можете розслабитися та відпочити з друзями.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 20 серпня 2021 для Дів
На Дів чекає плідний день. Досить швидко ви зможете досягнути гідних результатів, якщо будете старатися не покладаючи рук.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 20 серпня 2021 для Терезів
Будьте обережними у фінансових витратах. Астрологи не радять витрачати кошти на сумнівні речі, які насправді вам не дуже важливі.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 20 серпня 2021 для Скорпіонів
Сьогодні у вас з'являться чудові ідеї, які треба негайно втілити у життя. Сміливо беріться за те, що вам до вподоби та продовжуйте рух вперед.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 20 серпня 2021 для Стрільців
Перед Стрільцями відкриються в цей ден нові можливості. Ваше головне завдання – правильно скористатися ними.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 20 серпня 2021 для Козерогів
Сьогодні на Козерогів чекає успішний день, який принесе чималі доходи. У другій половині дня очікуйте на приємну звістку, яка змінить ваше становище.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 20 серпня 2021 для Водоліїв
Сьогодні Водоліям варто зосередитися на найголовнішому та не відволікатися на вторинні та несуттєві питання.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 20 серпня 2021 для Риб
Власники бізнесу можуть сьогодні спіткнутися з негараздами та фінансовими збитками. Ризикувати та приймати авантюрні рішення в цей день не рекомендовано.