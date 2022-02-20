Гороскоп на сьогодні, 20 лютого 2022 року, прогнозує Левам спокійний день. Терези зазнають труднощі з самодисципліною. Читайте гороскоп на 20 лютого для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на 20 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Овнів

Сьогодні Овнів можуть чекати деякі проблеми у фінансовому плані. Окрім цього, вам доведеться позапланово вийти на роботу та вирішити важливі питання.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Тельців

Тельцям сьогодні варто приділити час своєму здоров'ю: змініть раціон харчування, почніть пити вітаміни та приділяти час фізичним навантаженням.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Близнюків

Знайдіть час для спілкування зі своїми рідними. Не займайтеся самокопанням, якщо вас щось турбує. Не бійтеся поділитися з близькими своїми переживаннями.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Раків

Сьогодні дозвольте собі розслабитися і нічого не робити. Подумайте над своїм життям та зробіть крок в сторону великих змін.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Левів

День буде спокійним, хоча й без непорозумінь не обійдеться. Зберігайте оптимізм та бажання боротися за справедливість.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Дів

Займіться в цей день собою. Приділіть час своєму здоров'ю та красі. Будь-які робочі справи рекомендовано відкласти.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Терезів

Терези сьогодні зазнають труднощів з самоорганізованістю та дисципліною. Ваші плани на день будуть кардинально змінюватися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Скорпіонів

Скорпіонам рекомендовано провести день на самоті. Намагайтеся максимально скоротити спілкування, залишаючись наодинці зі своїми роздумами.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Стрільців

День вдалий для навчання та знаходження швидких рішень у ситуаціях. Астрологи не радять вам зациклюватися на негативних моментах та піддаватися на провокації.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Козерогів

День сприятливий для відпочинку та релаксу. Присвятіть час собі та власним потребам. Астрологи радять зайнятися тим, що приносить вам задоволення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Водоліїв

Сьогодні астрологи радять Водоліям більше відпочивати та відновлювати свої сили у тиші та спокої. В загальному день буде спокійним.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Риб

Сьогодні можливі перезавантаження – фізичні та моральні. Не варто сьогодні захоплюватися активним способом життя.