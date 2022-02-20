Гороскоп на 20 лютого для всіх знаків зодіаку

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Овен (21 березня – 20 квітня)

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Гороскоп на 20 лютого 2022 для Овнів

Сьогодні Овнів можуть чекати деякі проблеми у фінансовому плані. Окрім цього, вам доведеться позапланово вийти на роботу та вирішити важливі питання.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Тельців

Тельцям сьогодні варто приділити час своєму здоров'ю: змініть раціон харчування, почніть пити вітаміни та приділяти час фізичним навантаженням.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

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Гороскоп на 20 лютого 2022 для Близнюків

Знайдіть час для спілкування зі своїми рідними. Не займайтеся самокопанням, якщо вас щось турбує. Не бійтеся поділитися з близькими своїми переживаннями.

Рак (22 червня – 22 липня)

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Гороскоп на 20 лютого 2022 для Раків

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Левів

День буде спокійним, хоча й без непорозумінь не обійдеться. Зберігайте оптимізм та бажання боротися за справедливість.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Дів

Займіться в цей день собою. Приділіть час своєму здоров'ю та красі. Будь-які робочі справи рекомендовано відкласти.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Терезів

Терези сьогодні зазнають труднощів з самоорганізованістю та дисципліною. Ваші плани на день будуть кардинально змінюватися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Скорпіонів

Скорпіонам рекомендовано провести день на самоті. Намагайтеся максимально скоротити спілкування, залишаючись наодинці зі своїми роздумами.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Стрільців

День вдалий для навчання та знаходження швидких рішень у ситуаціях. Астрологи не радять вам зациклюватися на негативних моментах та піддаватися на провокації.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Козерогів

День сприятливий для відпочинку та релаксу. Присвятіть час собі та власним потребам. Астрологи радять зайнятися тим, що приносить вам задоволення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Водоліїв

Сьогодні астрологи радять Водоліям більше відпочивати та відновлювати свої сили у тиші та спокої. В загальному день буде спокійним.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 лютого 2022 для Риб

Сьогодні можливі перезавантаження – фізичні та моральні. Не варто сьогодні захоплюватися активним способом життя.