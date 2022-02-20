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Гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 20 февраля 2022 для Овнов
Сегодня Овнов могут ждать некоторые проблемы в финансовом плане. Кроме этого, вам придется внепланово выйти на работу и решить важные вопросы.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 20 февраля 2022 для Тельцов
Тельцам сегодня стоит уделить время своему здоровью: поменяйте рацион питания, начните пить витамины и уделять время физическим нагрузкам.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 20 февраля 2022 для Близнецов
Найдите время для общения со своими родными. Не занимайтесь самокопанием, если вас что-то беспокоит. Не бойтесь поделиться с близкими своими переживаниями.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 20 февраля 2022 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 20 февраля 2022 для Львов
День будет спокойным, хотя и без недоразумений не обойдется. Сохраняйте оптимизм и желание бороться за справедливость.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 20 февраля 2022 для Дев
Займитесь в этот день собой. Уделите время своему здоровью и красоте. Любые рабочие дела отложите.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 20 февраля 2022 для Весов
Весы сегодня испытывают трудности с самоорганизованностью и дисциплиной. Ваши планы на день будут кардинально меняться.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 20 февраля 2022 для Скорпионов
Скорпионам рекомендовано провести день в одиночестве. Старайтесь максимально сократить общение, оставаясь наедине со своими размышлениями.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 20 февраля 2022 для Стрельцов
День удачен для обучения и нахождения быстрых решений в ситуациях. Астрологи не советуют вам зацикливаться на негативных моментах и поддаваться на провокации.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 20 февраля 2022 для Козерогов
День благоприятен для отдыха и релакса. Посвятите время себе и собственным потребностям. Астрологи советуют заняться тем, что доставляет вам удовольствие.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 20 февраля 2022 для Водолеев
Сегодня астрологи советуют Водолеям больше отдыхать и восстанавливать свои силы в тишине и покое. В общем день будет спокойным.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 20 февраля 2022 для Рыб
Сегодня возможны перегрузки – физические и моральные. Не стоит сегодня увлекаться активным образом жизни.