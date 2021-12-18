День підходить для усамітнення та підбиття підсумків року. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Овнів

День підходить для походу до стоматолога. Сьогодні будь-які лікувальні процедури протікатимуть дуже легко та безболісно.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Тельців

Тельців сьогодні може спіткати неприємна ситуація з близьким другом. У вас буде багато недомовленостей, тому візьміть ситуацію в руки та наважтеся першими налагодити ситуацію.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Близнюків

Близнюки сьогодні перебуватимуть в чудовому настрої. Ви зможете реалізувати усі свої плани та навіть досягнути нових висот.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Раків

День підходить для того, аби віддати борги. Не варто сьогодні обмінювати гроші або знімати велику суму з кредитних карток. Будь-які фінансові операції у суботу варто відтермінувати.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Левів

На Левів сьогодні чекає поїздка в далеке місто. Астрологи кажуть, що поїздка пройде успішно, тому можете ні за що не переживати.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Дів

День вдалий для дрібного ремонту або перестановки. А от ті, хто шукають нове помешкання – можуть натрапити на дуже вигідну пропозицію.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Терезів

Астрологи радять Терезам відпочити та розслабитися. До кінця року ви ще встигнете вдосталь попрацювати, тому зараз приділіть час перевантаженню.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Скорпіонів

Сьогоднішній день буде для вас дуже продуктивним. Астрологи кажуть, що ви будете повністю задоволені собою та результатами, які отримаєте від виконаної роботи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Стрільців

Астрологи не радять Стрільцям в цей день витрачати кошти. Вам варто зараз трохи зекономити, адже зовсім скоро на вас чекають великі покупки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Козерогів

Будьте в цей день дуже уважними, є ризик, що ви можете щось дуже легко загубити. Першу половину дня варто присвятити своїй сім'ї.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Водоліїв

Водолії увесь день проведуть активно. Вам доведеться багато часу витратити на покупки для рідних, а ввечері на вас чекають додаткові робочі завдання.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Риб

Рибам треба бути дуже обережними у виборі їжі. Не варто експериментувати та їсти те, що довго стоїть та має не дуже приємний вигляд.