Читайте також Гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 18 грудня 2021 для Овнів
День підходить для походу до стоматолога. Сьогодні будь-які лікувальні процедури протікатимуть дуже легко та безболісно.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 18 грудня 2021 для Тельців
Тельців сьогодні може спіткати неприємна ситуація з близьким другом. У вас буде багато недомовленостей, тому візьміть ситуацію в руки та наважтеся першими налагодити ситуацію.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 18 грудня 2021 для Близнюків
Близнюки сьогодні перебуватимуть в чудовому настрої. Ви зможете реалізувати усі свої плани та навіть досягнути нових висот.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 18 грудня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 18 грудня 2021 для Левів
На Левів сьогодні чекає поїздка в далеке місто. Астрологи кажуть, що поїздка пройде успішно, тому можете ні за що не переживати.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 18 грудня 2021 для Дів
День вдалий для дрібного ремонту або перестановки. А от ті, хто шукають нове помешкання – можуть натрапити на дуже вигідну пропозицію.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 18 грудня 2021 для Терезів
Астрологи радять Терезам відпочити та розслабитися. До кінця року ви ще встигнете вдосталь попрацювати, тому зараз приділіть час перевантаженню.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 18 грудня 2021 для Скорпіонів
Сьогоднішній день буде для вас дуже продуктивним. Астрологи кажуть, що ви будете повністю задоволені собою та результатами, які отримаєте від виконаної роботи.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 18 грудня 2021 для Стрільців
Астрологи не радять Стрільцям в цей день витрачати кошти. Вам варто зараз трохи зекономити, адже зовсім скоро на вас чекають великі покупки.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 18 грудня 2021 для Козерогів
Будьте в цей день дуже уважними, є ризик, що ви можете щось дуже легко загубити. Першу половину дня варто присвятити своїй сім'ї.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 18 грудня 2021 для Водоліїв
Водолії увесь день проведуть активно. Вам доведеться багато часу витратити на покупки для рідних, а ввечері на вас чекають додаткові робочі завдання.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 18 грудня 2021 для Риб
Рибам треба бути дуже обережними у виборі їжі. Не варто експериментувати та їсти те, що довго стоїть та має не дуже приємний вигляд.