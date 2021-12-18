Читайте також Гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Овнів

День підходить для походу до стоматолога. Сьогодні будь-які лікувальні процедури протікатимуть дуже легко та безболісно.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Тельців

Тельців сьогодні може спіткати неприємна ситуація з близьким другом. У вас буде багато недомовленостей, тому візьміть ситуацію в руки та наважтеся першими налагодити ситуацію.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Близнюків

Близнюки сьогодні перебуватимуть в чудовому настрої. Ви зможете реалізувати усі свої плани та навіть досягнути нових висот.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Раків

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Левів

На Левів сьогодні чекає поїздка в далеке місто. Астрологи кажуть, що поїздка пройде успішно, тому можете ні за що не переживати.

Читайте також Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Дів

День вдалий для дрібного ремонту або перестановки. А от ті, хто шукають нове помешкання – можуть натрапити на дуже вигідну пропозицію.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Терезів

Астрологи радять Терезам відпочити та розслабитися. До кінця року ви ще встигнете вдосталь попрацювати, тому зараз приділіть час перевантаженню.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Скорпіонів

Сьогоднішній день буде для вас дуже продуктивним. Астрологи кажуть, що ви будете повністю задоволені собою та результатами, які отримаєте від виконаної роботи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Стрільців

Астрологи не радять Стрільцям в цей день витрачати кошти. Вам варто зараз трохи зекономити, адже зовсім скоро на вас чекають великі покупки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Козерогів

Будьте в цей день дуже уважними, є ризик, що ви можете щось дуже легко загубити. Першу половину дня варто присвятити своїй сім'ї.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Водоліїв

Водолії увесь день проведуть активно. Вам доведеться багато часу витратити на покупки для рідних, а ввечері на вас чекають додаткові робочі завдання.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 грудня 2021 для Риб

Рибам треба бути дуже обережними у виборі їжі. Не варто експериментувати та їсти те, що довго стоїть та має не дуже приємний вигляд.