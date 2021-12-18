Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Овнов

День подходит для похода к стоматологу. Сегодня любые лечебные процедуры будут протекать очень легко и безболезненно.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Тельцов

Тельцов сегодня может постигнуть неприятная ситуация с близким другом. У вас будет много недоговоренностей, поэтому возьмите ситуацию в руки и решитесь первыми наладить ситуацию.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Близнецов

Близнецы сегодня будут находиться в отличном настроении. Вы сможете реализовать все свои планы и даже добиться новых высот.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Раков

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Львов

Львов сегодня ждет поездка в далекий город. Астрологи говорят, что поездка пройдет успешно, поэтому можете ни за что не переживать.

Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Дев

День удачен для мелкого ремонта или перестановки. А тот, кто ищет новое жилье – может встретить очень выгодное предложение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Весов

Астрологи советуют Весам отдохнуть и расслабиться. До конца года вы еще успеете вдоволь поработать, поэтому сейчас уделите время перегрузке.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Скорпионов

Сегодняшний день будет для вас очень продуктивным. Астрологи говорят, что вы будете полностью удовлетворены собой и результатами, которые получите от проделанной работы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Стрельцов

Астрологи не советуют Стрельцам в этот день тратить деньги. Вам стоит сейчас немного сэкономить, ведь совсем скоро вас ждут большие покупки.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Козерогов

Будьте в этот день очень внимательны, есть риск, что вы можете что-то очень легко потерять. Первую половину дня следует посвятить своей семье.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Водолеев

Водолеи весь день проведут активно. Вам придется много времени потратить на покупки для родных, а вечером вас ждут дополнительные рабочие задания.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 декабря 2021 для Рыб

Рыбам следует быть очень осторожными в выборе пищи. Не стоит экспериментировать и есть то, что долго стоит и выглядит не очень приятно.