Читайте подробнее гороскоп на неделю 13 – 19 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 13 – 19 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 декабря 2021 для Овна

На этой неделе Овнам надо поработать над самодисциплиной. Вы очень часто позволяете себе не выполнять важные дела и переводить их с одного дня на другой. Подумайте над тем, к чему приводят такие действия и начните наконец-то ответственнее ко всему относиться.

Одиноким представителям знака астрологи советуют больше времени уделять своему внутреннему состоянию, а не сайтам знакомств. Развивайте себя как можно глубже, познавайте больше, расширяйте горизонты, и когда будете в восторге от того, как вы изменились – любовь обязательно придет в вашу жизнь.

Выходные пройдут замечательно. Вы проведете хорошие дни со своими самыми близкими друзьями. Вас ждут прогулки, новые места, незабываемые впечатления и маленькое мини-путешествие в другой город, или даже страну.

Благоприятный день: 17 декабря

Неблагоприятный день: 15 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 13 – 19 декабря 2021 для Тельца

Дела Тельцов на этой неделе пойдут вверх. Вы почувствуете прилив вдохновения, коллеги будут замечать ваши успехи, а ваши идеи начнут понемногу реализовываться. Энергии у вас будет сполна, поэтому посвятите бизнесу как можно больше времени.

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В этот период стоит подумать над сбережениями на будущее. Астрологи рекомендуют начать откладывать деньги, которые вам скоро понадобятся. Середина недели – подходящее время для переездов в новое жилье или покупки дорогостоящих товаров.

На выходных не загружайте себя дополнительной работой. Вы плодотворно работали, поэтому вам надо выделить время на отдых: смотрите фильмы, читайте книжки или готовьте. Также не стоит забывать о полноценном сне. Забудьте в эти дни, что такое будильник.

Благоприятный день: 13 декабря

Неблагоприятный день: 18 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 13 – 19 декабря 2021 для Близнецов

Близнецам надо полностью изменить стратегию подхода к делам. Выделите в начале недели время и хорошо подумайте над тем, что именно замедляет вас в работе. Вам надо сместить акценты и сделать в приоритете совсем другие вещи. Астрологи советуют вам проснуться и начать действовать уже сейчас.

Середина недели удачна для очищения. Избавьтесь от всего, что приносит вам плохие воспоминания или вовсе для вас ничего не значит. Не бойтесь прощаться с вещами, которые не приносили вам никакой пользы.

Выходные обещают быть насыщенными. Вас ждет теплая встреча с родными и друзьями и полноценный отдых. Ваша любимая половинка порадует вас сюрпризом, который вам непременно понравится.

Благоприятный день: 16 декабря

Неблагоприятный день: 15 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 декабря 2021 для Рака

У Раков может возникнуть депрессия на фоне невыполнимых планов. Не стоит корить себя за то, чего вы не смогли достичь, очевидно, на это были причины. Вместо того, чтобы нагонять на себя грусть, составьте план на Новый год, поставьте перед собой новые цели и желания. Не думайте над тем, чего вы не сделали, думайте над тем, чего вы можете достичь.

Астрологи советуют вам чаще выходить гулять с друзьями и знакомиться с интересными людьми. Вам надо больше быть рядом с людьми, а не сидеть дома наедине со своими мыслями.

Чтобы выходные выдались особенно домашними, приобретите несколько книг, которые всегда хотели прочитать. Зажгите свечу, включите легкую музыку и проведите свободное время за приятным занятием, которое поможет вам перезарядиться.

Благоприятный день: 18 декабря

Неблагоприятный день: 15 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 13 – 19 декабря 2021 для Льва

На этой неделе Львам все будет легко удаваться. На работе вас поддержат коллеги, а дома родные. Вам надо сделать немало покупок, поэтому планируйте свой шопинг в первой половине дня. В это время вы еще сможете найти хорошие товары и выгодные предложения.

Если хотите еще что-то успеть достичь в этом году – запишитесь на мастер-класс или познавательную лекцию, которая поможет вам открыть в себе таланты. Не тратьте время на вещи, которые не приносят вам никакой пользы, а расширение знаний подарит вам новые возможности.

Выходные удачны для путешествий за границу. Лучше всего будет, если вы поедете в европейскую страну вдвоем со своей любимой половинкой. Вам давно надо было отправиться на заслуженный отдых. Там вы обретете гармонию и сможете насладиться счастливыми моментами.

Благоприятный день: 16 декабря

Неблагоприятный день: 14 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 декабря 2021 для Девы

Новая неделя будет благоприятной для завершения всех дел. В начале недели вас будет переполнять энергия, поэтому стоит все свои силы сосредоточить на работе. Вы найдете идеальное решение всех задач, которые так долго тянулись.

Вас ждут новые события и возможности. Верьте в то, что с вами произойдет что-то хорошее. Положительные эмоции вам подарят ваши друзья. Искренние разговоры способны зарядить вас на новые свершения. Можете прислушаться к их мнениям и советам, плохого они вам точно не посоветуют.

На выходных отправьтесь домой к родителям. Они по вам скучают, поэтому найдите для них время и побудьте вместе. От любой работы в эти дни лучше отказаться. Вам нужно полностью переключиться и восстановить силы.

Благоприятный день: 16 декабря

Неблагоприятный день: 15 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 декабря 2021 для Весов

Весам на этой неделе лучше всего будут удаваться организаторские дела. Вы легко сможете распределить обязанности на работе, навести порядок в делах и разобраться с документами. Измените свой привычный график и увидите, что вы можете гораздо больше, чем думаете.

Найдите время, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Вам надо сделать выводы из всего, что сейчас происходит в вашей жизни. Если вы задумывались над тем, чтобы вернуть человека из прошлого – лучше этого не делать. Вернуть предыдущие отношения будет невозможно, вместо этого вы только откроете старые раны.

Выходные удачны для поездок с друзьями. Можете посетить несколько красивых мест Украины. В предновогоднее время зимние города особенно сказочны и атмосферны. Также отличной альтернативой станут горы, там вы сможете полностью отдохнуть и насладиться роскошными видами.

Благоприятный день: 19 декабря

Неблагоприятный день: 18 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 13 – 19 декабря 2021 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионы будут очень вспыльчивыми и энергичными. Представители знака преуспеют почти во всех делах, к которым примутся. Если вы не уединитесь дома, а после работы отправитесь на прогулку с друзьями, то вполне вероятно, что сможете встретить свою вторую половинку или же объект симпатии.

Для разгрузки своего состояния, астрологи рекомендуют заниматься спортом. А вечером уделите время на отдых: откройте любимую книгу или же посмотрите познавательный документальный фильм.

Если вы давно задумывались о том, каким образом вам сбросить лишние несколько килограммов – то больше всего в этом вопросе вам поможет правильное сбалансированное питание. Не пренебрегайте этим и получите тело своей мечты.

Благоприятный день: 14 декабря

Неблагоприятный день: 16 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 13 – 19 декабря 2021 для Стрельца

Стрельцов ожидает чрезвычайно позитивная неделя, ведь вы будете на пике своей активности! На работе у вас будет больше, чем достаточно дел, но вы со всем справитесь и достигнете поставленных целей. Однако, не забывайте, что вы должны быть бдительными и как можно четко формулировать требования к своей работе и другим.

Вы сможете освободиться от того, что угнетало вас в отношениях со второй половинкой. У семейных представителей возможно охлаждение чувств и временная разлука. Постарайтесь не нагнетать обстановку, а также не критиковать партнера.

Домашние дела лучше всего решить под конец недели – в пятницу, субботу посвятите собственным делам – покупкам, смене прическе и тому подобное. Если у вас есть незавершенные дела на работе или же не выполненные обещания перед друзьями – выделите время в воскресенье.

Благоприятный день: 18 декабря

Неблагоприятный день: 19 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 13 – 19 декабря 2021 для Козерога

Новая неделя у вас будет очень коммуникативный. Используйте ее для налаживания знакомств и установления дружеских связей. Если будет возможность, посетите друзей, особенно тех, которые живут не слишком близко возле вас и которых вы не видели давно.

На работе вас ждет много переговоров и поездок. Велика вероятность, что вас ждут финансовые потери. Главное не унывать, а накапливать финансы, они вам сильно пригодятся. Отношения с родными немного ухудшатся. Скорее всего, не обойдется без ссор.

Ложь и клевета в этот период отдадутся сторицей. Рекомендуется избегать лицемерия. Желательно проявить добрые намерения и помочь тем, кто в этом нуждается. На этой неделе вам будет не хватать средств. Предотвратить это пока невозможно. Будьте внимательными на дорогах и не переходите дорогу на красный свет.

Благоприятный день : 13 декабря

Неблагоприятный день: 15 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 13 – 19 декабря 2021 для Водолея

На этой неделе Водолеям будет под силу одолеть даже самое безнадежное дело. Главное – не тратить зря силы (например, на ссоры или споры), а направить энергию в конструктивное русло.

Постарайтесь избегать сплетен и пустых разговоров, а больше времени отдайте тем вещам, которые непосредственно касаются важных дел.

В конце недели ваши умственные способности будут на высоте. Используйте этот момент, чтобы уладить дела, требующие от вас особой бдительности и воодушевления. Однако начинать новые дела не стоит.

Благоприятный день: 17 декабря

Неблагоприятный день: 19 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 13 – 19 декабря 2021 для Рыб

На этой неделе вы будете пребывать в хорошем настроении, благодаря чему все намеченное будет выходить практически с первого раза. Если вы приложите определенные усилия, то препятствий в достижении целей не возникнет. Это касается и профессиональной, и личной сферы.

Во второй половине недели появится возможность реализовать свои желания и сделать ответственные шаги. Ваша способность находить верные решения и своевременная поддержка близких людей помогут создать отличные предпосылки для будущего успеха.

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось много проблем, которые вы упорно игнорируете. После такого откровенного разговора, ваши отношения станут только крепче и надежнее.

Благоприятный день: 14 декабря

Неблагоприятный день: 19 декабря