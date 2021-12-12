Читайте детальніше гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для Овна

Цього тижня Овнам треба попрацювати над самодисципліною. Ви досить часто дозволяєте собі не виконувати важливі справи та перекладати їх з одного дня на інший. Подумайте над тим, до чого призводять такі дії і почніть нарешті відповідальніше до всього ставитися.

Самотнім представникам знаку астрологи радять більше часу приділяти своєму внутрішньому стану, а не сайтам знайомств. Розвивайте себе якомога глибше, пізнавайте більше, розширюйте горизонти, і коли будете в захваті від того, як ви змінилися – кохання обов'язково прийде у ваше життя.

Вихідні пройдуть чудово. Ви проведете гарно дні зі своїми найближчими друзями. На вас чекають прогулянки, нові місця, незабутні враження та маленька мініподорож в інше місто, або навіть країну.

Сприятливий день: 17 грудня

Несприятливий день: 15 грудня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для Тельця

Справи Тельців цього тижня підуть вгору. Ви відчуєте прилив натхнення, колеги будуть помічати ваші успіхи, а ваші ідеї почнуть помалу реалізовуватися. Енергії у вас буде сповна, тому присвятіть бізнесу якомога більше часу.

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У цей період варто подумати над заощадженнями на майбутнє. Астрологи рекомендують почати відкладати гроші, які вам зовсім скоро знадобляться. Середина тижня – вдалий час для переїздів у нове житло чи купівлі дороговартісних товарів.

На вихідних не завантажуйте себе додатковою роботою. Ви плідно працювали, тому вам треба виділити час на відпочинок: дивіться фільми, читайте книжки або куховарте. Також не варто забувати про повноцінний сон. Забудьте в ці дні, що таке будильник.

Сприятливий день: 13 грудня

Несприятливий день: 18 грудня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для Близнюків

Близнюкам треба повністю змінити стратегію підходу до справ. Виділіть на початку тижня час та добре обдумайте над тим, що саме уповільнює вас у роботі. Вам треба змістити акценти та зробити в пріоритеті зовсім інші речі. Астрологи радять вам прокинутися і почати діяти вже негайно.

Середина тижня вдала для очищення. Позбудьтеся від всього, що приносить вам погані спогади або зовсім для вас нічого не означає. Не бійтеся прощатися з речима, які не приносили вам жодної користі.

Вихідні обіцяють бути насиченими. Вас чекає тепла зустріч з рідними та друзями та повноцінний відпочинок. Ваша кохана половинка потішить вас сюрпризом, який вам неодмінно сподобається.

Сприятливий день: 16 грудня

Несприятливий день: 15 грудня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для Рака

У Раків може виникнути депресія на тлі нездійсненних планів. Не варто картати себе за те, чого ви не змогли досягнути, вочевидь, на це були причини. Замість того, щоб наганяти на себе смуток, складіть план на новий рік, поставте перед собою нові цілі та бажання. Не думайте над тим, чого ви не зробили, думайте над тим, чого ви ще можете досягнути.

Астрологи радять вам частіше виходити гуляти з друзями та знайомитися з цікавими людьми. Вам треба більше бути поруч з людьми, а не сидіти вдома наодинці зі своїми думками.

Щоб вихідні видалися особливо домашніми, придбайте кілька книг, які завжди хотіли прочитати. Запаліть свічку, увімкніть легку музику та проведіть вільний час за приємним заняттям, яке допоможе вам перезарядитися.

Сприятливий день: 18 грудня

Несприятливий день: 15 грудня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для Лева

Цього тижня Левам все буде легко вдаватися. На роботі вас підтримають колеги, а вдома рідні. Вам треба зробити чимало покупок, тому плануйте свій шопінг у першій половині дня. У цей час ви ще зможете натрапити на хороші товари та вигідні пропозиції.

Якщо маєте бажання ще щось встигнути досягнути цього року – запишіться на майстер-клас чи пізнавальну лекцію, яка допоможе вам відкрити в собі таланти. Не витрачайте час на речі, які не приносять вам ніякої користі, а розширення знань подарує вам нові можливості.

Вихідні вдалі для подорожей за кордон. Найкраще буде, якщо ви поїдете вдвох у європейську країну зі своєю коханою половинкою. Вам давно треба було відправитися на заслужений відпочинок. Там ви віднайдете гармонію та зможете насолодитися щасливими моментами.

Сприятливий день: 16 грудня

Несприятливий день: 14 грудня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для Діви

Новий тиждень буде сприятливим для завершення усіх справ. На початку тижня вас буде переповнювати енергія, тому варто всі свої сили зосередити на роботі. Ви знайдете ідеальне вирішення всіх завдань, які так довго тягнулися.

На вас чекають нові події та можливості. Вірте в те, що з вами станеться щось хороше. Позитивні емоції вам подарують ваші друзі. Щирі розмови здатні зарядити вас на нові звершення. Можете прислухатися до їхніх думок та порад, поганого вони вам точно не порадять.

На вихідних відправтеся додому до батьків. Вони за вами сумують, тому знайдіть для них час та побудьте разом. Від будь-якої роботи в ці дні краще відмовитися. Вам потрібно повністю переключитися та відновити сили.

Сприятливий день: 16 грудня

Несприятливий день: 15 грудня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для Терезів

Терезам цього тижня найкраще вдаватимуться організаторські справи. Ви легко зможете розподілити обов'язки на роботі, навести лад у справах та розібратися з документами. Змініть свій звичний графік і побачите, що ви можете набагато більше, ніж думаєте.

Знайдіть час, щоб побути наодинці зі своїми думками. Вам треба зробити висновки з усього, що зараз відбувається у вашому житті. Якщо ви задумувалися над тим, щоб повернути людину з минулого – краще цього не робити. Повернути попередні стосунки буде неможливо, натомість ви лише відкриєте старі рани.

Вихідні вдалі для поїздок з друзями. Можете відвідати кілька красивих місць України. У передноворічний час зимові міста особливо казкові та атмосферні. Також чудовою альтернативою стануть гори, там ви зможете повністю відпочити та насолодитися розкішними видами.

Сприятливий день: 19 грудня

Несприятливий день: 18 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіони будуть дуже запальними та енергійними. Представники знаку досягнуть успіху майже у всіх справах, до яких візьмуться. Якщо ви не усамітнитеся вдома, а після роботи вирушите на прогулянку з друзями – то цілком ймовірно, що зможете зустріти свою другу половинку або ж об'єкт симпатії.

Для розвантаження свого стану астрологи рекомендують займатися спортом. А ввечері приділіть час на відпочинок: відкрийте улюблену книгу або ж подивіться пізнавальний документальний фільм.

Якщо ви давно задумувались про те, яким чином вам скинути зайві декілька кілограмів – то найбільше в цьому питанні вам допоможе правильне збалансоване харчування. Не нехтуйте цим і отримаєте тіло своєї мрії.

Сприятливий день: 14 грудня

Несприятливий день: 16 грудня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для Стрільця

Стрільців очікує надзвичайно позитивний тиждень, адже ви будете на піку своєї активності! На роботі у вас буде більше, ніж достатньо справ, але ви зі всім впораєтеся та досягнете поставлених цілей. Однак, не забувайте, що ви повинні бути пильними та якомога чітко формулювати вимоги до своєї роботи та інших.

Ви зможете звільнитися від того, що гнітило вас у стосунках з другою половинкою. У сімейних представників можливе охолодження почуттів і тимчасова розлука. Постарайтеся не нагнітати обстановку, а також не критикувати партнера.

Домашні справи найкраще вирішити під кінець тижня – у п'ятницю, суботу присвятіть власним справам – покупками, зміні зачісці тощо. Якщо у вас є незавершені справи на роботі або ж не виконані обіцянки перед друзями – виділіть час у неділю.

Сприятливий день: 18 грудня

Несприятливий день: 19 грудня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для Козерога

Новий тиждень у вас буде дуже комунікативний. Використайте його для налагодження знайомств та встановлення дружніх зв'язків. Якщо буде можливість, відвідайте друзів, особливо тих, які живуть не надто близько біля вас та яких ви не бачили давно.

На роботі вас чекає багато переговорів та поїздок. Велика ймовірність, що вас чекають фінансові втрати. Головне не сумувати, а накопичувати фінанси, вони вам неабияк знадобляться. Стосунки з рідними трохи погіршаться. Швидше за все, не обійдеться без сварок.

Брехня та наклепи у цей період віддадуться сторицею. Рекомендовано уникати лицемірства. Бажано проявити добрі наміри і допомогти тим, хто цього потребує. Цього тижня вас бракуватиме коштів. Запобігти цьому поки що неможливо. Будьте уважними на дорогах і не переходьте дорогу на червоне світло.

Сприятливий день : 13 грудня

Несприятливий день: 15 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для Водолія

Цього тижня Водоліям буде під силу здолати навіть найбільш безнадійну справу. Головне – не витрачати даремно сили (наприклад, на сварки чи суперечки), а направити енергію у конструктивне русло.

Постарайтеся уникати пліток та пустопорожніх розмов, а більше часу віддайте тим речам, які стосуються безпосередньо важливих справ.

Наприкінці тижня ваші розумові здібності будуть на висоті. Використайте цей момент, щоб владнати справи, які потребують від вас особливої пильності та наснаги. Однак розпочинати нові справи не варто.

Сприятливий день: 17 грудня

Несприятливий день: 19 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 грудня 2021 для Риб

Цього тижня ви будете перебувати в гарному настрої, завдяки чому все намічене виходитиме практично з першого разу. Якщо ви докладете певних зусиль, то перешкод в досягненні цілей не виникне. Це стосується і професійної, і особистої сфери.

У другій половині тижня з'явиться можливість реалізувати свої бажання і зробити відповідальні кроки. Ваша здатність знаходити правильні рішення і своєчасна підтримка близьких людей допоможуть створити відмінні передумови для майбутнього успіху.

В особистому житті вам потрібно більше прислухатись до свого партнера. У вас накопичилось багато проблем, які ви вперто ігноруєте. Після такої відвертої розмови, ваші стосунки стануть лише міцнішими та надійнішими.

Сприятливий день: 14 грудня

Несприятливий день: 19 грудня