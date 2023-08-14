Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 14 серпня 2023 для Овнів

Якщо ви відчуваєте, що ваші сили та мотивація вже на межі – йдіть у відпустку. Невеликий відпочинок врятує від вигорання.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 14 серпня 2023 для Тельців

Вчіться екологічно проживати свої емоції та не тримайте їх всередині. Не слід виплескувати їх на своїх близьких, адже це їх відштовхує.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 14 серпня 2023 для Близнюків

На Близнюків чекає розрив токсичних стосунків. Не факт, що ви звільнитесь від взаємин з другою половинкою, адже розрив може стосуватися токсичних родичів або друзів.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 14 серпня 2023 для Раків

Раки, які достатньо відпочили цього літа, повернуться до роботи. Це вдалий час розпочинати нові проєкти зі свіжими силами.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 14 серпня 2023 для Левів

Астрологи радять Левам не братися сьогодні за всі справи одразу. Зробіть список справ та беріться до кожної тоді, коли завершите з іншою.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 14 серпня 2023 для Дів

Дівам краще сьогодні відмовитися від пропозицій зустрічі та вечірок. Є ризик виникнення конфлікту з вашою участю.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 14 серпня 2023 для Терезів

Сьогоднішній день ідеально підходить для навчання. Терезам можна подивитися документальний фільм, почитати книжку чи піти на курси.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 14 серпня 2023 для Скорпіонів

Скорпіонам краще відмовитися від тренувань та занять спортом сьогодні. Астрологи пророкують можливу травму.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 14 серпня 2023 для Стрільців

Упродовж цього дня Стрільцям можна і навіть потрібно прислухатися до інтуїції. Вона підказуватиме у складних випадках.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 14 серпня 2023 для Козорогів

Якщо сьогодні вам розкажуть секрет чи попросять поради – будьте справжнім другом та проявіть моральні якості. Не слід гонитися за плітками.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 14 серпня 2023 для Водоліїв

Водоліїв може очікувати скандал чи інша неприємна ситуація. Щоб її уникнути, вчіться знаходити спільну мову з усіма, навіть ворогами.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 14 серпня 2023 для Риб

Якщо вас турбує запитання з будь-якого приводу, не шукайте відповіді зовні. Вона може ховатися усередині ваших думок.