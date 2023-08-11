Представниці знаків зодіаку Терези та Водолії не люблять надовго затримуватися у стосунках. Вони волелюбні та не терплять жодних обмежень, пише 24 Канал.
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Терези
Представниці Терезів доволі егоїстичні. Вони переймаються найперше своїм щастям та почуттями, аніж тим, що відчуває партнер.
Терези не терплять тиску з боку другої половинки. Вони люблять свободу, тому покинуть партнера дуже швидко. І головне – не жалкуватимуть про це.
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Водолій
Представниці цього знака зодіаку бувають запальними та імпульсивними. Їхня любов до партнера може швидко змінитися гнівом і ненавистю.
Будь-яка помилка коханої людини може призвести до того, що жінки-Водолії розірвуть стосунки. Їм легше побудувати нові, аніж працювати й знаходити компроміси.
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