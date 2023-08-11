Представительницы знаков зодиака Весы и Водолеи не любят надолго задерживаться в отношениях. Они свободолюбивы и не терпят никаких ограничений, пишет 24 Канал.

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Весы

Представительницы Весов довольно эгоистичны. Они озабочены прежде всего своим счастьем и чувствами, чем тем, что чувствует партнер.

Весы не терпят давления со стороны второй половинки. Они любят свободу, поэтому покинут партнера очень быстро. И главное – не будут сожалеть об этом.

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Водолей

Представительницы этого знака зодиака бывают вспыльчивыми и импульсивными. Их любовь к партнеру может быстро смениться гневом и ненавистью.

Любая ошибка любимого человека может привести к тому, что женщины-Водолели разорвут отношения. Им легче построить новые, чем работать и находить компромиссы.

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