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Гороскоп на 12 січня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 12 січня 2022 для Овнів
Астрологи радять Овнам уважніше прислухатися до того, що кажуть їм інші та не соромитися визнавати власну неправоту.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 12 січня 2022 для Тельців
Тельцям варто тримати себе в руках і не давати волю емоціям. На роботі будьте стриманими та не розпалюйте конфліктів.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 12 січня 2022 для Близнюків
Близнюки досягнуть успіху в цей день, якщо будуть діяти самостійно. Ви можете покладатися на колег, але нехай більша частина справи залишатиметься за вами.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 12 січня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 12 січня 2022 для Левів
На Левів чекає монотонна робота в першій половині дня, втім ближче до вечора з'являться гарні перспективи для чудового проведення часу.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 12 січня 2022 для Дів
Астрологи не радять Дівам поспішати, аби досягнути все і зразу. Виконуйте завдання поступово і не намагайтеся зробити кілька справ за один підхід.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 12 січня 2022 для Терезів
Терезам сьогодні чомусь буде дуже важко знайти спільну мову з батьками. Постарайтеся не погіршувати ситуацію претензіями, краще оберіть інший час для відвертої розмови.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 12 січня 2022 для Скорпіонів
На Скорпіонів чекає сприятливий день. У першій половині дня вас чекають грошові надходження з додатковими коштами за добре пророблену роботу у грудні.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 12 січня 2022 для Стрільців
У Стрільців сьогодні буде напружений день. Багато справ вам так і не вдасться владнати, тому доведеться перенести на інші дні.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 12 січня 2022 для Козерогів
На Козерогів чекає спокійний день. Якщо вирішите кудись вийти погуляти, то отримаєте активний та насичений вечір.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 12 січня 2022 для Водоліїв
Водолії сьогодні будуть рішуче налаштовані, тож зможуть самостійно добитися гарних результатів. Не бійтеся спілкування з незнайомими людьми, згодом вони можуть для вас стати добрими друзями.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 12 січня 2022 для Риб
День сприятливий для налагодження особистого життя. Якщо хтось проявляє до вас знаки уваги, перестаньте їх вперто не помічати.